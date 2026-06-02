Un día después de la clasificación a los cuartos de final del adolescente brasileño João Fonseca (30º), Sudamérica perdió este lunes a sus otros dos supervivientes en Roland Garros, el chileno Alejandro Tabilo (36º) y el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56º).

El desinfle sudamericano coincidió con una jornada salpimentada por la Liga de Campeones de Europa ganada por el PSG y el regreso al tenis de Serena Williams.

La sensación Fonseca, que ha encadenado triunfos ante la leyenda Novak Djokovic y el noruego Casper Ruud (16º), será el único representante de la región en la recta final del torneo parisino.

El carioca jugará este martes ante el checo Jakub Mensik (27º) por el pase a las semifinales.

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Dos Orejonas en la tierra

Justo después de que Diane Parry (92ª) perdiera en la Philippe Chatrier para dejar de nuevo a Francia sin representantes en la recta final del certamen, aparecieron los flamantes campeones de Europa para remontar la moral de la grada.

Antes de unirse a los Bleus para preparar el Mundial 2026, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué y Warren Zaïre-Emery presentaron las dos Copas de Europa del 'back to back' firmado por el PSG el sábado en Budapest.

La otra noticia que mejoró el ánimo era un secreto a voces en el circuito, el regreso a los 44 años de la leyenda Serena Williams, desde la próxima semana en el torneo de Queen’s.

Quiero ser como Jannik

En la pista, casi al mismo tiempo, Tabilo y Cerúndolo hicieron las maletas al toparse con dos jugadores de clase mundial que además tenían una tarde inspirada.

El chileno chocó con el canadiense Félix Auger-Aliassime, sexto del mundo, que le batió 6-3, 7-5 y 6-1 en dos horas y ocho minutos para alcanzar por primera vez los cuartos en París.

"Es un sueño de niño. Vine aquí por primera vez con 12 o 13 años, sé que no hay más franceses, pero cuento con su apoyo para llegar a la final", dijo al público el que será número cuatro mundial al final de la quincena.

Tabilo batalló en las dos primeras mangas, pero tiró definitivamente la toalla en la tercera, saldada en 26 minutos por el canadiense.

Su próximo rival será el italiano Flavio Cobolli (14º), que venció al estadounidense Zachary Svajda (85º) por 6-3 y 6-7 (3/7) y 7-6 (7/5).

"Al 2-0 me dije: 'Sé como Jannik'. Luego, sin embargo, en el cuarto set pasé del 5-1 al 5-5 y me dije: 'Espera, no me refería a esta parte…'", bromeó Cobolli en sala de prensa.

En la pista Suzanne Lenglen, Cerúndolo (56º) se quedó sin fuerzas para incomodar a Matteo Berrettini (105º), que vengó la espectacular eliminación de su ilustre compatriota Jannik Sinner por parte del argentino en la segunda ronda.

El coloso italiano venido a menos por las lesiones se impuso por 6-3, 7-6 (7/3) y 7-6 (8/6) para alcanzar los primeros cuartos de un Grand Slam en cuatro años.

"El tenis es el amor de mi vida, supongo, si no, no seguiría volviendo después de todos los contratiempos, de las lesiones", dijo Berrettini nada más terminar.

Berrettini se las verá con Matteo Arnaldi en los cuartos, en un duelo italiano tras la victoria de este último sobre el estadounidense Frances Tiafoe (22º) en cinco sets por 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 3-6, 7-6 (7/3), 6-4.

Cerúndolo sin duda pagó haber ganado a Sinner en cinco mangas y también hace dos días al español Martín Landaluce, con el que rozó las seis horas de juego en el tercer partido más largo de la historia de Roland Garros.

Chwalinska, una cenicienta en cuartos

La polaca Maja Chwalinska celebra su victoria ante la francesa Diane Parry al término de su partido individual femenino en la novena jornada del torneo de tenis Roland Garros, disputado en la pista Philippe-Chatrier del complejo Roland-Garros en París el 1 de junio de 2026. (Foto de Alain JOCARD / AFP)

En el cuadro femenino, avanzó a cuartos la número uno mundial, Aryna Sabalenka, que se impuso 7-5, 6-3 a la japonesa Naomi Osaka (16ª), en la primera sesión nocturna del cuadro femenino desde 2023.

"Es increíble jugar de noche delante de todos ustedes. Espero volver a hacerlo", dijo Sabalenka tras su victoria.

Su rival será la rusa Diana Shnaider (23ª), que horas antes había sorprendió a la estadounidense Madison Keys (19ª) por 6-3, 3-6 y 6-0 para pisar por primera vez los cuartos parisinos.

Por su parte, Anna Kalinskaya (24ª) ganó una batalla de 2 horas 49 minutos contra la austriaca Anastasia Potapova (28ª) por 6-4, 2-6 y 7-6 (10/7) para clasificar también a su primeros cuartos de final en Roland Garros.

La moscovita, de 27 años, se enfrentará a la gran sorpresa del cuadro, la polaca procedente de la qualy Maja Chwalinska (114ª), que despidió a Diane Parry ante su gente con un contundente 6-3 y 6-2.

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