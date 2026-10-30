La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) continuará este viernes 30 de octubre con tres partidos que enfrentarán a los Tigres del Licey contra los Gigantes del Cibao, las Estrellas Orientales frente a los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas ante los Toros del Este, en la continuación de la temporada 2026-2027.

La jornada comenzará a las 7:00 de la noche y tendrá como protagonistas a los Tigres, que ocupan el primer lugar de la tabla de posiciones, y a los Leones, que han logrado acercarse a un juego de distancia tras una racha de victorias.

Los encuentros llegan después de una jornada de jueves en la que el Licey derrotó 7-4 a los Toros, el Escogido venció 15-8 a los Gigantes y las Águilas superaron 5-2 a las Estrellas en 11 entradas.

Partidos de Lidom hoy: viernes 30 de octubre

El primer encuentro comenzará a las 7:00 p. m., cuando los Tigres del Licey visiten a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

A las 7:15 p. m., las Estrellas Orientales enfrentarán a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, mientras que a las 7:30 p. m., las Águilas Cibaeñas se medirán ante los Toros del Este en el Estadio Francisco A. Micheli, de La Romana.

Licey buscará mantenerse en el primer lugar ante los Gigantes

Los Tigres del Licey llegan al partido con récord de siete victorias y tres derrotas (7-3), luego de vencer a los Toros del Este con una ofensiva encabezada por los cuadrangulares de Estevan Florial y Kevin Alcántara.

El equipo azul ha ganado sus últimos dos encuentros y buscará ampliar su ventaja en la primera posición del campeonato.

Por su parte, los Gigantes del Cibao, con marca de 4-6, intentarán recuperarse de la derrota sufrida ante el Escogido, que les anotó 15 carreras y conectó 16 imparables.

El encuentro representa una oportunidad para que los Gigantes mejoren su posición en la tabla y para que el Licey consolide su buen comienzo de temporada.

Escogido busca extender su racha frente a las Estrellas

Los Leones del Escogido recibirán a las Estrellas Orientales después de protagonizar la mayor ofensiva de la jornada anterior.

El conjunto escarlata derrotó 15-8 a los Gigantes del Cibao, con nueve carreras en el tercer episodio y cuadrangulares de José Marmolejos, Jonathan Guzmán y Michael De la Cruz.

Con récord de 6-4, los Leones ocupan el segundo lugar y buscarán extender a seis su racha de victorias consecutivas.

Las Estrellas Orientales, que registran cinco triunfos y cuatro derrotas (5-4), llegan tras caer ante las Águilas en un partido que se extendió hasta el undécimo episodio y en el que su ofensiva apenas consiguió un imparable.

El encuentro será importante para ambos equipos, ya que una victoria permitiría al Escogido mantener la presión sobre el Licey, mientras que las Estrellas buscarán acercarse nuevamente a las primeras posiciones.

Águilas visitan a los Toros después de ganar en entradas extras

Las Águilas Cibaeñas intentarán aprovechar el impulso de su victoria 5-2 sobre las Estrellas Orientales, conseguida en 11 entradas en el Estadio Tetelo Vargas.

Los cibaeños fabricaron tres carreras en el undécimo episodio, aprovechando errores defensivos del conjunto oriental, para conseguir su tercera victoria de la temporada.

Con marca de 3-6, las Águilas permanecen en la última posición, pero buscarán reducir la distancia frente a los equipos que las anteceden.

Los Toros del Este, por su parte, llegan con récord de 4-6, después de perder 7-4 ante el Licey en un partido en el que llegaron a tomar ventaja, pero no pudieron mantenerla.

El encuentro en La Romana enfrentará a dos equipos que necesitan sumar victorias para mejorar su ubicación en la clasificación.

Así está la tabla de posiciones de Lidom

Los Tigres del Licey encabezan la tabla de posiciones con siete victorias y tres derrotas (.700), seguidos por los Leones del Escogido, con marca de 6-4 (.600), a un juego de distancia.

Las Estrellas Orientales ocupan el tercer lugar con 5-4 (.556), a un juego y medio del primer puesto. Los Gigantes del Cibao y los Toros del Este comparten la cuarta posición, ambos con 4-6 (.400), a tres juegos de los Tigres.

Las Águilas Cibaeñas permanecen en el último lugar con tres victorias y seis derrotas (.333), a tres juegos y medio de la primera posición.

La jornada de este viernes podría provocar nuevos movimientos en la clasificación, especialmente en la parte media y baja de la tabla, donde varios equipos buscan recuperarse después de un comienzo irregular.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más