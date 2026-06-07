La ciudad de Santiago recibió este domingo la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un acto cargado de simbolismo que coincidió con dos fechas significativas para el deporte regional: el centenario de la creación de los Juegos y el 40 aniversario de la celebración de Santiago 1986.

Durante la actividad, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó la importancia histórica de la jornada y recordó el impacto que tuvieron los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en la ciudad hace cuatro décadas.

“Hoy se cumplen cien años de lo que es el origen, la creación de este gran evento deportivo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero también debemos decir que hoy, precisamente hoy, se cumplen cuarenta años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santiago 86”, expresó.

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El alcalde evocó algunos de los símbolos que marcaron aquella edición, entre ellos la mascota Chaguito y las canciones oficiales de los juegos, al tiempo que llamó a la población a respaldar el evento que se celebrará este año en República Dominicana.

Rodríguez afirmó que la llegada de la antorcha representa una oportunidad para fortalecer el espíritu de unidad nacional y expresó su deseo de que el recorrido motive a los dominicanos de cara a las competencias.

“Esperamos que esta antorcha encienda en cada dominicano ese espíritu de unidad, excelencia y compromiso”, señaló.

La antorcha llegó a Santiago como parte del recorrido nacional que encabeza Tony Peña y que busca involucrar a distintas provincias en la antesala de la inauguración de los juegos.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldi Bautista, destacó que el relevo de la antorcha refleja la integración de todo el país en la organización del evento deportivo.

Bautista recordó que restan poco más de 40 días para la apertura oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y subrayó el papel que tendrá Santiago como una de las subsedes de las competencias.

El director provincial de Deportes, Tony Peña, recibió la antorcha de mano de la mascota Colí, quien a su vez la entregó al alcalde Ulises Rodríguez. Foto: Máximo Laureano/Acento.com.do

“Todo el país está involucrado en los juegos. Santiago, que va a ser parte fundamental con la celebración de subsedes en algunos deportes, también tenía que estar presente en este recorrido”, manifestó.

El dirigente olímpico felicitó además a las autoridades y organizadores locales por la ceremonia realizada en Santiago, la cual calificó como un acto acorde con la importancia deportiva e histórica de la ciudad.

Santiago fue sede principal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1986, una edición que permanece entre los eventos deportivos más recordados por los habitantes de la ciudad y que marcó una etapa importante en el desarrollo de la infraestructura deportiva nacional.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más