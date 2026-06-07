Las Reinas del Caribe concluyeron su participación en la primera semana de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2026 sin victorias, luego de caer este domingo por 3-0 (25-20, 25-19 y 25-17) ante Países Bajos, en partido correspondiente al Grupo 2 disputado en Brasil.

Con este resultado, el conjunto dominicano finalizó la primera fase con marca de 0-4, mientras que las neerlandesas mejoraron su récord a 2-2.

El ataque de las ganadoras fue encabezado por la opuesta Elles Dambrink, quien sumó 15 puntos, seguida por Helen Kok con 11 e Indy Baijens con siete. Por la República Dominicana, Jineirys Martínez lideró la ofensiva con ocho unidades, escoltada por Flormarie Colón y Katielle Alonzo, ambas con siete tantos.

Países Bajos impuso su defensa y bloqueo

Las estadísticas reflejaron el dominio de las europeas, que superaron a las dominicanas 39-30 en ataques y 9-4 en bloqueos.

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Durante el primer set, ambos equipos protagonizaron un duelo equilibrado hasta que Países Bajos logró despegarse con un rally de 4-0 para tomar ventaja 16-13. Aunque las caribeñas reaccionaron para igualar las acciones a 16 puntos, las neerlandesas volvieron a acelerar el ritmo y cerraron el parcial 25-20.

En el segundo episodio, las europeas tomaron el control desde los primeros compases con una ventaja de 8-3 y posteriormente ampliaron la diferencia con otra racha de cuatro puntos consecutivos para colocarse 13-5. La sólida defensa y los bloqueos constantes dificultaron la reacción dominicana, permitiendo a Países Bajos llevarse el set 25-19.

Dominicana ahora se prepara para la ronda en Filipinas

El tercer parcial mantuvo cierta paridad en los primeros intercambios, con empate a ocho puntos. Sin embargo, los ataques de Kok y Dambrink impulsaron a las neerlandesas a una ventaja de 13-10.

Más adelante, un rally de 5-0 amplió la diferencia hasta el 21-14, dejando prácticamente sentenciado el encuentro. Países Bajos administró la ventaja hasta sellar el triunfo con marcador de 25-17.

Tras finalizar su participación en Brasil, las Reinas del Caribe viajarán a Filipinas para disputar la segunda semana de la Liga de Naciones. Su próximo compromiso será el miércoles 17 de junio frente a Estados Unidos.

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