La antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continuó este sábado su recorrido por distintos municipios de la provincia Santiago Rodríguez, donde fue recibida con actos multitudinarios, muestras de apoyo al deporte y el respaldo de autoridades locales y comunitarias.

Durante su paso por Monción, el alcalde José Espinal destacó el papel del deporte como herramienta para fortalecer la sociedad y promover la convivencia, al tiempo que dio la bienvenida a la llama de los valores junto a la gobernadora provincial, Glehany Azcona, y representantes del cabildo.

Villa Vázquez y Guayubín se suman a la celebración

En Villa Vázquez, conocida como la “Ciudad de Dios”, la antorcha fue trasladada por 23 portadores hasta llegar al parque municipal. El alcalde Jenrry Castro recibió el símbolo acompañado por estudiantes y docentes, resaltando la importancia de los Juegos para incentivar la participación de la juventud.

La ruta también llegó a Guayubín, donde el alcalde César Molina afirmó que la práctica deportiva contribuye a la formación en valores y a una mejor calidad de vida, al tiempo que agradeció que el municipio formara parte del recorrido nacional de la llama.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sabaneta rinde homenaje a Yoel Tapia y vive el espectáculo de Fefita y Colí

Uno de los momentos más emotivos se produjo en Sabaneta, donde cientos de personas acompañaron el recorrido de la antorcha por las principales calles del municipio.

La jornada estuvo marcada por el baile de Fefita La Grande junto a Colí, la mascota oficial de Santo Domingo 2026, un espectáculo que animó al público presente.

Además, el exatleta Yoel Tapia, doble medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe y ganador de preseas en Juegos Panamericanos con el relevo 4×400 metros, recibió un cálido reconocimiento al portar la antorcha durante gran parte del recorrido.

Visiblemente emocionado, Tapia agradeció el respaldo de su comunidad y expresó su deseo de que la nueva generación de deportistas represente con orgullo a la República Dominicana en la cita regional.

La antorcha de los valores continúa su recorrido por diferentes provincias del país como parte de las actividades previas a los6XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agostocon la participación de miles de atletas de la región.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más