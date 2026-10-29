Resultados Lidom: Licey asume el primer lugar tras jornada de tres partidos y Águilas siguen en el sótano; así queda la tabla de posiciones

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) completó este miércoles 28 de octubre su jornada de tres partidos, con victorias de los Tigres del Licey, Leones del Escogido y Toros del Este, resultados que provocaron cambios en la tabla de posiciones del torneo otoño-invernal 2026-2027.

El resultado más significativo se produjo en Santo Domingo, donde el Licey derrotó 3-0 a las Estrellas Orientales y desplazó al conjunto verde del primer lugar.

Por su parte, los Leones superaron 6-3 a las Águilas Cibaeñas en Santiago, mientras que los Toros blanquearon 6-0 a los Gigantes del Cibao en La Romana.

La jornada marcó el regreso de una cartelera completa después de que las lluvias obligaran a suspender los tres encuentros programados para el martes 27 de octubre.

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Licey 3-0 Estrellas: Mel Rojas Jr. lleva a los Tigres al primer lugar

Los Tigres del Licey aprovecharon un cuadrangular de tres carreras de Mel Rojas Jr. en la primera entrada para derrotar 3-0 a las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Rojas Jr. conectó su primer jonrón de la temporada por el jardín derecho, con Kevin Alcántara y Estevan Florial en circulación. El batazo recorrió 382 pies y representó toda la producción ofensiva de los azules.

El cuerpo de lanzadores del Licey se encargó de preservar la ventaja, limitando a los orientales a cuatro imparables durante las nueve entradas.

Alexander Cornielle (1-0) obtuvo la victoria, Esmil Rogers (0-1) sufrió la derrota y Jean Carlos Mejía consiguió su segundo salvamento.

Con el triunfo, el Licey mejoró su récord a 6-3, mientras que las Estrellas quedaron con 5-3, a medio juego de los Tigres.

Escogido 6-3 Águilas: José Marmolejos encabeza la remontada

En el Estadio Cibao de Santiago, los Leones del Escogido vinieron de atrás para derrotar 6-3 a las Águilas Cibaeñas, gracias a una ofensiva que consiguió cinco carreras después del tercer episodio.

Las Águilas habían tomado ventaja de 3-1 en la tercera entrada, impulsadas por un triple de Steward Berroa que produjo dos anotaciones.

Sin embargo, el Escogido descontó una carrera en el cuarto episodio y empató el encuentro 3-3 en el quinto.

La carrera que rompió el empate llegó en la séptima entrada, cuando Sócrates Brito conectó un rodado por primera base que permitió anotar a Erik González.

En el octavo, José Marmolejos disparó un sencillo productor de dos carreras, que llevó al plato a Jason Schiavone y Vidal Bruján para establecer el marcador definitivo.

Los Leones terminaron con 13 imparables, frente a 10 de las Águilas.

Con este resultado, el Escogido mejoró a 5-4, mientras que las Águilas cayeron a 2-6 y permanecen en el último lugar de la clasificación.

Toros 6-0 Gigantes: Ronny Simón conecta jonrón en La Romana

Los Toros del Este consiguieron una contundente victoria de 6-0 sobre los Gigantes del Cibao en el Estadio Francisco A. Micheli, apoyados en una ofensiva de nueve imparables y una destacada actuación de su cuerpo de lanzadores.

Los romanenses tomaron ventaja desde la primera entrada, cuando fabricaron tres carreras. En ese episodio, Jesús Sánchez conectó un doble que permitió anotar a Ronny Simón.

En el cuarto episodio, Simón disparó su segundo cuadrangular de la temporada, un batazo solitario por el jardín derecho que recorrió 393 pies.

Los Toros agregaron otra anotación en esa misma entrada y una más en el sexto episodio para completar las seis vueltas.

El pitcheo taurino limitó a los Gigantes a un solo imparable, mientras que la defensa del conjunto cibaeño cometió tres errores.

La victoria permitió a los Toros mejorar su registro a 4-5, igualando a los Gigantes del Cibao, que también quedaron con cuatro triunfos y cinco derrotas.

Tabla de posiciones de Lidom: miércoles 28 de octubre de 2026

Tras los tres resultados de la jornada, los Tigres del Licey pasaron a ocupar el primer lugar, seguidos por las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido.

El Licey encabeza la clasificación con porcentaje de .667, seguido por las Estrellas (.625), que se encuentran a medio juego de distancia.

Los Leones del Escogido ocupan la tercera posición, a un juego del primer lugar, mientras que Gigantes y Toros comparten registro de 4-5, a dos juegos de los Tigres.

En el último puesto permanecen las Águilas Cibaeñas, con apenas dos victorias en ocho compromisos y una diferencia de tres juegos y medio respecto al primer lugar.

La Lidom tiene previstos para este jueves 29 de octubre los tres encuentros aplazados por las lluvias del martes, en una continuación del calendario que ha sufrido varias modificaciones por las condiciones meteorológicas.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más