Licey blanquea 3-0 a las Estrellas con jonrón de tres carreras de Mel Rojas Jr. y se queda con el primer lugar

Los Tigres del Licey derrotaron 3 carreras por 0 a las Estrellas Orientales, este miércoles, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, gracias a un cuadrangular de tres vueltas de Mel Rojas Jr. y una sólida actuación de su cuerpo de lanzadores.

El conjunto azul definió el encuentro desde la primera entrada, cuando Rojas Jr. conectó su primer jonrón de la temporada, un batazo por el jardín derecho que encontró en circulación a Kevin Alcántara y Estevan Florial.

El cuadrangular, que recorrió 382 pies y salió del bate a 99 millas por hora, permitió al Licey tomar una ventaja de 3-0 que resultó suficiente para asegurar la victoria.

A partir de ese momento, el pitcheo de los Tigres mantuvo controlada a la ofensiva de las Estrellas, que no logró producir carreras durante las nueve entradas.

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Los orientales tuvieron oportunidades de acercarse en el marcador, pero no pudieron aprovecharlas. Una de las jugadas defensivas destacadas se produjo en la octava entrada, cuando Marco Luciano bateó un rodado para doble matanza, iniciado por el intermedista Gustavo Núñez, que terminó con la amenaza de las Estrellas.

El encuentro concluyó con siete imparables para el Licey y cuatro para las Estrellas, mientras que ninguno de los equipos cometió errores defensivos.

La victoria fue acreditada a Alexander Cornielle (1-0), mientras que Esmil Rogers (0-1) cargó con la derrota. Jean Carlos Mejía consiguió su segundo salvamento de la temporada.

Con este resultado, los Tigres del Licey mejoraron su récord a 6-3, mientras que las Estrellas Orientales quedaron con marca de 5-3 en el torneo de béisbol otoño-invernal de la República Dominicana.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más