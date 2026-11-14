La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) tendrá este sábado 14 de noviembre una jornada de tres partidos, con enfrentamientos en Santo Domingo, San Francisco de Macorís y La Romana, en medio de condiciones meteorológicas que podrían provocar lluvias en distintas zonas del país.

Los Leones del Escogido recibirán a las Estrellas Orientales a las 4:00 de la tarde, mientras que los Tigres del Licey visitarán a los Gigantes del Cibao a las 5:00. La cartelera concluirá con el partido entre las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este, programado para las 7:30 de la noche.

La jornada se desarrollará con el Distrito Nacional bajo alerta verde, según la actualización del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del viernes, una situación que cobra importancia debido a que el primer partido se disputará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Estrellas Orientales vs. Leones del Escogido: 4:00 p. m.

Estadio Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo.

Los Leones del Escogido buscarán continuar su buen desempeño cuando reciban a las Estrellas Orientales en el partido que abrirá la jornada.

El conjunto rojo llega como líder del campeonato, con 15 victorias y siete derrotas, luego de superar 5-3 a los Tigres del Licey en su compromiso del viernes.

Ese resultado permitió a los Leones ampliar a dos juegos su ventaja sobre los azules, que ocupan la segunda posición.

Por su parte, las Estrellas Orientales llegan con marca de 9-12, después de caer 12-6 ante los Toros del Este en un encuentro de diez entradas.

Durante ese partido, las Estrellas lograron empatar el marcador con cuatro cuadrangulares solitarios entre la octava y novena entradas, pero terminaron permitiendo seis carreras en el décimo episodio.

El conjunto de San Pedro de Macorís intentará recuperarse para conservar el cuarto lugar de la clasificación, mientras que los Leones buscarán afianzarse en el primer puesto.

Tigres del Licey vs. Gigantes del Cibao: 5:00 p. m.

Estadio Julián Javier, San Francisco de Macorís.

Los Tigres del Licey visitarán a los Gigantes del Cibao a partir de las 5:00 de la tarde, en otro enfrentamiento importante para las primeras posiciones.

El Licey ocupa el segundo lugar, con 13 victorias y nueve derrotas, y buscará recuperarse después de perder frente al Escogido.

Los azules necesitan sumar triunfos para evitar que los Leones continúen ampliando su ventaja en la cima de la clasificación.

Los Gigantes del Cibao, mientras tanto, llegan con registro de 11-11, luego de conseguir una victoria 9-6 sobre las Águilas Cibaeñas en la jornada del viernes.

Durante ese encuentro, Nomar Mazara y Deyvison de los Santos conectaron cuadrangulares, mientras que Marcell Ozuna también contribuyó a la ofensiva del conjunto de San Francisco de Macorís.

Los Gigantes buscarán su segunda victoria consecutiva para mantenerse cerca de los Tigres y fortalecer su posición en el tercer puesto.

Águilas Cibaeñas vs. Toros del Este: 7:30 p. m.

Estadio Francisco Micheli, La Romana.

La jornada concluirá con el enfrentamiento entre las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este, dos equipos que buscan mejorar sus registros y abandonar las últimas posiciones del campeonato.

Las Águilas Cibaeñas llegan con marca de 8 victorias y 13 derrotas, después de perder 9-6 ante los Gigantes del Cibao.

Esa derrota interrumpió una racha de dos triunfos consecutivos que les había permitido salir temporalmente del último lugar.

Ahora, el conjunto de Santiago intentará recuperarse y volver a escalar posiciones.

Los Toros del Este, por su parte, llegan con 9 victorias y 13 derrotas, después de protagonizar uno de los partidos más emocionantes de la jornada anterior.

El equipo de La Romana derrotó 12-6 a las Estrellas Orientales en diez entradas, gracias a una ofensiva de seis carreras en el último episodio, coronada por un jonrón con las bases llenas de Félix Reyes.

Con ese triunfo, los Toros recuperaron el quinto lugar de la clasificación y buscarán ampliar su ventaja sobre las Águilas, que se encuentran a medio juego de distancia.

Alerta verde en Santo Domingo: ¿podrían verse afectados los partidos?

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantuvo, mediante su boletín del viernes 13 de noviembre, a las 7:00 de la noche, el nivel de alerta verde para cuatro provincias y el Distrito Nacional, debido al riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Las demarcaciones incluidas son el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Azua.



De acuerdo con el informe meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), aunque un sistema de alta presión limita la extensión e intensidad de las precipitaciones, persisten condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros moderados, tronadas aisladas y ráfagas de viento ocasionales.

Además, para este sábado se prevé un incremento de la inestabilidad atmosférica asociado a la proximidad de un sistema frontal y una vaguada, con posibles lluvias en el Gran Santo Domingo y otras regiones.

Esta situación podría incidir en el desarrollo del partido entre las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido, debido a que el Estadio Quisqueya Juan Marichal está ubicado en el Distrito Nacional, una de las demarcaciones bajo alerta.

Así está la tabla de posiciones antes de los partidos de hoy

Los Leones del Escogido continúan en el primer lugar de la pelota dominicana, con 15 victorias y siete derrotas, seguidos por los Tigres del Licey, con 13-9.

Los Gigantes del Cibao ocupan el tercer puesto, mientras que las Estrellas Orientales, los Toros del Este y las Águilas Cibaeñas completan la clasificación.

G: juegos ganados. P: juegos perdidos. PCT: porcentaje de victorias. DIF: juegos de diferencia respecto al primer lugar.

Con los seis equipos en acción, la jornada de este sábado podría provocar nuevos movimientos tanto en la lucha por el primer lugar como en la parte baja de la clasificación.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más