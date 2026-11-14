Así va la pelota dominicana: Escogido se aleja del Licey, Gigantes devuelven a las Águilas al sótano y Toros ganan en 10 entradas

La jornada del viernes 13 de noviembre en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) dejó victorias para los Leones del Escogido, Gigantes del Cibao y Toros del Este, en tres partidos que provocaron movimientos en la tabla de posiciones del campeonato 2026-2027.

Los Leones del Escogido derrotaron 5-3 a los Tigres del Licey, ampliando a dos juegos su ventaja en el primer lugar. Por su parte, los Gigantes del Cibao vencieron 9-6 a las Águilas Cibaeñas, mientras que los Toros del Este superaron 12-6 a las Estrellas Orientales, en un emocionante encuentro decidido en diez entradas.

Los resultados también modificaron la parte baja de la clasificación. Las Águilas Cibaeñas, que habían salido del último lugar el jueves, regresaron al sótano tras perder ante los Gigantes y producirse la victoria de los Toros.

El Escogido continúa al frente del torneo con 15 victorias y siete derrotas, seguido por el Licey, con 13-9. Los Gigantes se mantienen terceros, mientras que las Estrellas, los Toros y las Águilas ocupan las últimas tres posiciones.

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Escogido vence 5-3 al Licey y amplía su ventaja en el primer lugar

Los Leones del Escogido consiguieron una importante victoria 5-3 sobre los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en un enfrentamiento directo entre los dos equipos que encabezan la tabla de posiciones.

Los Tigres comenzaron delante en la primera entrada, cuando Mel Rojas Jr. conectó un sencillo al jardín central que permitió anotar a Ronny Mauricio.

Sin embargo, el Escogido reaccionó en el quinto episodio con tres carreras para darle la vuelta al marcador.

Sócrates Brito conectó un doble que impulsó a Junior Lake, mientras que Jonathan Guzmán disparó un triple productor que colocó a los Leones delante 2-1.

Posteriormente, Marco Hernández agregó un sencillo que permitió anotar a Guzmán, ampliando la ventaja 3-1.

El Licey respondió en el cierre de esa misma entrada con un sencillo de Ronny Mauricio, que impulsó a Braiden Ward y Gustavo Núñez, igualando el encuentro 3-3.

Los Leones recuperaron la ventaja en el séptimo episodio y agregaron otra carrera en la novena entrada, gracias a un doble por reglas de terreno de Marco Hernández, que llevó al plato a Michael de la Cruz.

La victoria correspondió a Kelly Austin (4-2), mientras que Javy Guerra (0-1) sufrió la derrota. Robinson Martínez consiguió su séptimo salvamento de la temporada.

El Escogido terminó con cinco carreras, ocho imparables y ningún error, mientras que el Licey registró tres anotaciones, 10 hits y un error.

Con este resultado, los Leones mejoraron su marca a 15-7, mientras que los Tigres quedaron con 13-9, aumentando a dos juegos la diferencia entre ambos conjuntos.

Gigantes vencen 9-6 a las Águilas y frenan su recuperación

Los Gigantes del Cibao derrotaron 9-6 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, gracias a una ofensiva encabezada por Nomar Mazara y Deyvison de los Santos.

El conjunto local tomó ventaja desde la primera entrada, cuando fabricó cuatro carreras.

Nomar Mazara conectó un sencillo que permitió anotar a Noelvi Marte y Marcell Ozuna, mientras que Deyvison de los Santos disparó un cuadrangular de dos carreras para ampliar la diferencia 4-0.

Las Águilas reaccionaron con una carrera en el tercer episodio y otras dos en el cuarto, acercándose 4-3.

Sin embargo, los Gigantes volvieron a atacar en la quinta entrada.

Marcell Ozuna conectó un doble productor y Nomar Mazara disparó su tercer cuadrangular de la temporada, un batazo de dos carreras que colocó el marcador 7-3.

La ofensiva de las Águilas volvió a responder en el séptimo episodio, cuando Jasson Domínguez conectó un jonrón de tres carreras, su segundo de la temporada, que redujo la diferencia a 7-6.

No obstante, los Gigantes sumaron una carrera en la séptima y otra en la octava entrada, esta última impulsada por un sencillo de Agustín Ramírez, para establecer el 9-6 definitivo.

Enmanuel Mejía (2-0) consiguió la victoria, Randy Vásquez (0-1) cargó con la derrota y Yovanny Cruz se acreditó su primer salvamento.

Los Gigantes finalizaron con nueve carreras, 11 imparables y dos errores, mientras que las Águilas registraron seis anotaciones, siete hits y un error.

Con el triunfo, los Gigantes mejoraron su marca a 11-11, mientras que las Águilas quedaron con 8-13, viendo interrumpida su racha de dos victorias consecutivas.

Toros vencen 12-6 a Estrellas tras dramática remontada y grand slam de Félix Reyes

El partido más largo y de mayor producción ofensiva de la jornada se celebró en el Estadio Tetelo Vargas, donde los Toros del Este superaron 12-6 a las Estrellas Orientales en diez entradas.

Los Toros llegaron a tener una ventaja de 6-2 en la octava entrada, pero las Estrellas consiguieron empatar el partido mediante cuatro cuadrangulares solitarios entre el octavo y noveno episodios.

En el octavo, David Villar y José Tena conectaron jonrones que acercaron al conjunto oriental 6-4.

La reacción continuó en el noveno, cuando Marco Luciano disparó un cuadrangular para colocar el encuentro 6-5.

Con dos outs y los Toros a punto de asegurar la victoria, Óscar González conectó otro jonrón solitario que empató el marcador 6-6 y obligó a disputar entradas extras.

Sin embargo, los Toros respondieron con una ofensiva de seis carreras en la décima entrada.

Jesús Sánchez conectó un sencillo productor y, posteriormente, Félix Reyes disparó un jonrón con las bases llenas por el jardín central, que coronó el ataque y colocó el marcador definitivo 12-6.

El cuadrangular fue el primero de Reyes en la temporada y le permitió terminar el partido con cuatro carreras impulsadas.

También destacó Bryan de la Cruz, quien conectó su segundo jonrón del campeonato y contribuyó a la ofensiva de los Toros.

La victoria correspondió a Yaramil Hiraldo (2-0), mientras que Luis García (1-1) cargó con la derrota.

Los Toros finalizaron con 12 carreras, 10 imparables y un error, mientras que las Estrellas registraron seis anotaciones, 13 hits y dos errores.

Con el resultado, los Toros mejoraron su registro a 9-13, mientras que las Estrellas quedaron con 9-12.

Así quedó la tabla de posiciones de Lidom tras la jornada del viernes

Los Leones del Escogido se mantienen en el primer lugar de la pelota dominicana, ahora con 15 victorias y siete derrotas, para un porcentaje de .682.

Los Tigres del Licey continúan en la segunda posición, con 13-9, pero aumentaron a dos juegos su diferencia respecto a los Leones.

En el tercer lugar permanecen los Gigantes del Cibao, que alcanzaron una marca de 11-11, mientras que las Estrellas Orientales ocupan el cuarto puesto con 9-12.

Los Toros del Este se mantienen en la quinta posición con 9-13, seguidos por las Águilas Cibaeñas, que regresaron al último lugar con registro de 8-13.

La clasificación, actualizada tras los encuentros del viernes 13 de noviembre, queda de la siguiente manera:

Águilas vuelven al sótano y Escogido se fortalece en la cima

La jornada dejó dos situaciones destacadas en los extremos de la tabla.

Por un lado, los Leones del Escogido consiguieron una victoria importante frente a su principal perseguidor, el Licey, ampliando su ventaja a dos juegos y fortaleciendo su posición en el primer lugar del campeonato.

En cambio, las Águilas Cibaeñas regresaron al sótano apenas un día después de haberlo abandonado.

El conjunto de Santiago había conseguido dos triunfos consecutivos, frente al Licey y los Toros, que le permitieron ascender al quinto lugar.

Sin embargo, la derrota ante los Gigantes, combinada con la victoria de los Toros sobre las Estrellas, provocó que las Águilas descendieran nuevamente a la sexta posición.

Actualmente, Toros y Águilas están separados por medio juego, mientras que las Estrellas Orientales conservan una ventaja también de medio encuentro sobre el conjunto de La Romana.

La clasificación mantiene una diferencia de 6.5 juegos entre el primer y el último lugar, en una temporada en la que los resultados de cada jornada continúan modificando las posiciones intermedias y la parte baja de la tabla.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más