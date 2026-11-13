La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) continúa este viernes 13 de noviembre con una cartelera de tres partidos, encabezada por el enfrentamiento entre los Leones del Escogido y los Tigres del Licey, dos equipos que disputan las primeras posiciones del campeonato.

La jornada también tendrá a las Águilas Cibaeñas visitando a los Gigantes del Cibao, mientras que los Toros del Este se enfrentarán a las Estrellas Orientales, en encuentros que podrían provocar movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Los Leones del Escogido llegan como líderes del torneo, con 14 victorias y siete derrotas, seguidos por los Tigres del Licey (13-8), que tienen la oportunidad de igualarlos en el primer lugar si consiguen la victoria.

Por su parte, las Águilas Cibaeñas buscarán mantener su recuperación después de conseguir dos triunfos consecutivos, el más reciente frente a los Toros del Este, resultado que les permitió abandonar el último lugar de la clasificación.

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Águilas Cibaeñas vs. Gigantes del Cibao: 7:00 p. m.

<text color="secondary" weight="medium" size="sm">Estadio Julián Javier, San Francisco de Macorís</text>

Las Águilas Cibaeñas visitarán a los Gigantes del Cibao en el primer partido de la jornada, programado para las 7:00 de la noche.

El conjunto de Santiago llega motivado tras derrotar 7-4 a los Toros del Este la noche del jueves, en un encuentro en el que Jasson Domínguez conectó su primer cuadrangular de la temporada.

Con esa victoria, las Águilas mejoraron su registro a 8-12, ascendieron al quinto puesto y dejaron a los Toros en el último lugar.

Ahora buscarán conseguir su tercer triunfo consecutivo para continuar acercándose a las posiciones de clasificación.

Los Gigantes del Cibao, por su parte, ocupan el tercer lugar, con marca de 10 victorias y 11 derrotas.

El equipo de San Francisco de Macorís intentará recuperarse después de perder 8-6 ante las Estrellas Orientales en su compromiso del miércoles.

Leones del Escogido vs. Tigres del Licey: 7:30 p. m.

<text color="secondary" weight="medium" size="sm">Estadio Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo</text>

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el enfrentamiento entre los Leones del Escogido y los Tigres del Licey, programado para las 7:30 de la noche.

El partido tendrá especial importancia en la lucha por el primer lugar de la tabla de posiciones.

Los Leones encabezan la clasificación con 14 victorias y siete derrotas, para un porcentaje de .667, mientras que los Tigres ocupan la segunda posición con 13 triunfos y ocho derrotas, equivalente a .619.

Ambos conjuntos llegan después de perder sus compromisos del miércoles.

El Escogido cayó 6-5 frente a los Toros del Este, mientras que el Licey fue derrotado 3-2 por las Águilas Cibaeñas, gracias a un cuadrangular decisivo de Juan Carlos Escarra.

Una victoria de los Tigres provocaría un empate en el primer lugar, mientras que un triunfo de los Leones ampliaría su ventaja a dos juegos.

Toros del Este vs. Estrellas Orientales: 7:30 p. m.

<text color="secondary" weight="medium" size="sm">Estadio Tetelo Vargas, San Pedro de Macorís</text>

Los Toros del Este visitarán a las Estrellas Orientales a partir de las 7:30 de la noche, en otro enfrentamiento importante para la parte baja de la clasificación.

Las Estrellas ocupan el cuarto lugar, con marca de 9 victorias y 11 derrotas, mientras que los Toros se encuentran en el sexto puesto, con registro de 8-13.

El conjunto de San Pedro de Macorís buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que le permita acercarse a los Gigantes del Cibao, que ocupan la tercera posición.

Las Estrellas vienen de superar 8-6 a los Gigantes, en un encuentro en el que Aaron Schunk impulsó tres carreras y Óscar González conectó el batazo que rompió el empate.

Los Toros, en cambio, intentarán recuperarse de su derrota 7-4 ante las Águilas Cibaeñas, resultado que los envió al último lugar de la tabla.

Así está la tabla de posiciones antes de los partidos de hoy

La jornada de este viernes encuentra a los Leones del Escogido en el primer lugar y a los Tigres del Licey a solo un juego de distancia.

En la parte baja, las Águilas Cibaeñas intentan continuar su ascenso, mientras que los Toros del Este buscan salir del sótano.

La clasificación, actualizada tras el partido del jueves 12 de noviembre, es la siguiente:

G: juegos ganados. P: juegos perdidos. DIF: juegos de diferencia respecto al primer lugar. PCT: porcentaje de victorias.

G: juegos ganados. P: juegos perdidos. PCT: porcentaje de victorias. DIF: juegos de diferencia respecto al primer lugar.

Con los seis equipos en acción, los resultados de este viernes podrían modificar tanto la disputa por el primer lugar como las posiciones intermedias y la parte baja de la clasificación.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más