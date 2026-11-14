Los Toros del Este derrotaron 12-6 a las Estrellas Orientales la noche del viernes 13 de noviembre, en un emocionante encuentro de 10 entradas disputado en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, que terminó definiéndose con un jonrón con las bases llenas de Félix Reyes.

El conjunto de La Romana llegó a tener una ventaja de 6-2 en la octava entrada, pero las Estrellas protagonizaron una remontada impulsada por cuatro cuadrangulares solitarios, dos en el octavo episodio y otros dos en el noveno, para igualar el marcador 6-6 y obligar a disputar entradas extras.

Sin embargo, los Toros reaccionaron con un ataque de seis carreras en la décima entrada, coronado por el grand slam de Reyes, que terminó de asegurar la victoria del conjunto taurino.

Con el triunfo, los Toros del Este mejoraron su registro a nueve victorias y 13 derrotas, mientras que las Estrellas Orientales quedaron con marca de 9-12 en la temporada regular de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

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Toros tomaron ventaja con cuatro carreras en la sexta entrada

Las Estrellas Orientales inauguraron el marcador en la tercera entrada, cuando Josh Lester conectó un sencillo al jardín derecho que permitió anotar a Aaron Schunk.

El partido permaneció 1-0 hasta la quinta entrada, cuando los Toros consiguieron igualar las acciones.

En ese episodio, Félix Reyes abrió con un doble al jardín derecho y posteriormente anotó tras un error defensivo y un lanzamiento desviado del lanzador Óscar de la Cruz.

La ofensiva de los Toros tomó fuerza en la sexta entrada, cuando el equipo fabricó cuatro carreras para colocarse delante 5-1.

Gilberto Celestino inició el ataque con un doble al jardín derecho y Ronny Simón conectó un sencillo que permitió colocar corredores en las esquinas.

Posteriormente, Bryan de la Cruz disparó un sencillo al jardín derecho que llevó al plato a Celestino, colocando el marcador 2-1.

El conjunto taurino amplió su ventaja con un elevado de sacrificio de Jesús Sánchez y aprovechó un error defensivo en una jugada de selección para completar el ataque de cuatro anotaciones.

Las Estrellas descontaron en la séptima entrada, cuando Aaron Schunk abrió con un doble y posteriormente anotó tras un error defensivo, reduciendo la diferencia a 5-2.

Sin embargo, en la parte alta del octavo episodio, Bryan de la Cruz conectó su segundo cuadrangular de la temporada, un batazo solitario por el jardín central que amplió la ventaja de los Toros a 6-2.

Cuatro jonrones permitieron a las Estrellas empatar el partido

Cuando parecía que los Toros tenían el encuentro bajo control, las Estrellas Orientales protagonizaron una reacción ofensiva que terminó forzando las entradas extras.

En el cierre de la octava entrada, David Villar disparó su primer cuadrangular de la temporada por el jardín izquierdo, acercando a las Estrellas 6-3.

Posteriormente, José Tena también conectó su primer jonrón del campeonato, esta vez entre los jardines derecho y central, para colocar el marcador 6-4.

La reacción continuó en el noveno episodio.

Marco Luciano abrió la entrada con su tercer cuadrangular de la temporada, un batazo entre los jardines izquierdo y central que acercó al conjunto oriental a una sola carrera, 6-5.

Los Toros consiguieron retirar a los siguientes dos bateadores, por lo que estaban a un out de asegurar la victoria.

Sin embargo, Óscar González conectó un jonrón solitario por el jardín izquierdo, su primero de la temporada, que empató el partido 6-6 y obligó a disputar una décima entrada.

De esta manera, las Estrellas consiguieron cuatro cuadrangulares solitarios en dos episodios consecutivos, borrando una diferencia de cuatro carreras.

Félix Reyes decide el partido con grand slam en la décima

El empate no duró mucho, ya que los Toros del Este iniciaron la décima entrada con una ofensiva que terminó produciendo seis anotaciones.

Con Duke Ellis colocado en segunda base como corredor automático, el relevista Luis García golpeó a Gilberto Celestino y otorgó una base por bolas a Ronny Simón, dejando las bases llenas sin outs.

Un lanzamiento desviado de García permitió que Ellis anotara la carrera del desempate, colocando el marcador 7-6.

Posteriormente, Bryan de la Cruz recibió una transferencia y Jesús Sánchez conectó un sencillo al jardín derecho que impulsó otra carrera para ampliar la ventaja a 8-6.

Con las bases nuevamente congestionadas, Félix Reyes conectó un jonrón con las bases llenas por el jardín central, llevándose por delante a Ronny Simón, Bryan de la Cruz y Jesús Sánchez.

El batazo, su primer cuadrangular de la temporada, produjo cuatro carreras y estableció el marcador definitivo de 12-6.

En el cierre de la décima entrada, las Estrellas no pudieron responder y los Toros aseguraron la victoria, pese a la remontada que el conjunto verde había protagonizado en los episodios anteriores.

Lanzadores y estadísticas del partido

La victoria correspondió al relevista Yaramil Hiraldo (2-0), mientras que Luis García (1-1) cargó con la derrota.

Los Toros del Este finalizaron el encuentro con 12 carreras, 10 imparables y un error, mientras que las Estrellas Orientales registraron seis anotaciones, 13 hits y dos errores.

Por los Toros, Félix Reyes fue la principal figura ofensiva al batear de 5-3, con un doble, un cuadrangular, cuatro carreras impulsadas y tres anotadas.

También destacó Bryan de la Cruz, quien terminó de 4-3, con un jonrón, dos carreras remolcadas y tres anotadas.

Jesús Sánchez contribuyó con dos carreras impulsadas, mientras que Ronny Simón y Gilberto Celestino participaron en varias de las jugadas que permitieron al conjunto taurino tomar ventaja.

Por las Estrellas sobresalieron David Villar, José Tena, Marco Luciano y Óscar González, quienes conectaron los cuatro cuadrangulares del equipo.

Aaron Schunk también tuvo una destacada actuación ofensiva, con tres imparables, incluido un doble, y dos carreras anotadas.

A pesar de conectar 13 hits, tres más que los Toros, las Estrellas no lograron aprovechar todas sus oportunidades ofensivas y terminaron sufriendo su duodécima derrota.

Toros se acercan a las Estrellas en la tabla de posiciones

Con el triunfo, los Toros del Este consiguieron su novena victoria de la temporada y mejoraron su porcentaje de triunfos a .409.

Por su parte, las Estrellas Orientales quedaron con nueve victorias y 12 derrotas, para un porcentaje de .429.

El resultado permitió a los Toros reducir a medio juego la diferencia respecto a las Estrellas, que ocupan el cuarto lugar de la clasificación.

El conjunto de La Romana también logró recuperarse de su derrota 7-4 ante las Águilas Cibaeñas durante la jornada del jueves.

La victoria mantiene a los Toros en la lucha por mejorar su posición en el campeonato, mientras que las Estrellas deberán buscar una recuperación después de dejar escapar un encuentro en el que consiguieron igualar el marcador con cuatro cuadrangulares.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más