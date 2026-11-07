Partidos de hoy en Lidom: Licey busca acercarse al primer lugar y Águilas intentan salir del sótano

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) continúa este sábado 7 de noviembre con tres encuentros, dos de los cuales comenzaron durante la tarde, en una jornada en la que los Tigres del Licey buscarán acercarse al primer lugar y las Águilas Cibaeñas intentarán abandonar la última posición.

El calendario contempla enfrentamientos entre Gigantes del Cibao y Tigres del Licey, Toros del Este y Águilas Cibaeñas, así como Leones del Escogido y Estrellas Orientales, en una fecha que podría provocar movimientos en la clasificación.

La jornada llega después de que el viernes los Gigantes del Cibao pusieran fin a una racha de diez victorias consecutivas del Escogido, mientras que los Toros del Este sorprendieron al Licey y las Águilas Cibaeñas consiguieron una contundente victoria sobre las Estrellas.

Partidos de Lidom hoy: sábado 7 de noviembre

Gigantes del Cibao vs. Tigres del Licey

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El primer encuentro de la jornada comenzó a las 5:00 de la tarde en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Los Tigres del Licey, que ocupan la segunda posición con récord de 10-6, enfrentan a los Gigantes del Cibao (8-8), que llegan motivados después de terminar con la racha ganadora del Escogido.

Para los azules, una victoria representa la oportunidad de presionar al conjunto escarlata en la disputa por el primer lugar, mientras que los Gigantes buscan superar las 500 de promedio y consolidarse en la tercera posición.

Toros del Este vs. Águilas Cibaeñas

El segundo compromiso comenzó a las 6:00 de la tarde en el estadio Cibao, de Santiago.

Las Águilas Cibaeñas, que presentan récord de 5-10, reciben a los Toros del Este (6-10) en un enfrentamiento directo entre los dos últimos equipos de la clasificación.

El conjunto amarillo llega después de conseguir su quinta victoria de la temporada, mientras que los Toros intentan aprovechar el impulso de su triunfo del viernes para continuar alejándose del último lugar.

Leones del Escogido vs. Estrellas Orientales

El tercer encuentro está programado para las 7:30 de la noche en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Los Leones del Escogido, líderes del campeonato con marca de 11-5, visitan a las Estrellas Orientales (7-8) con el objetivo de recuperarse después de perder por primera vez tras diez victorias consecutivas.

Por su parte, las Estrellas buscarán regresar a las 500 de promedio y mantenerse dentro de los primeros cuatro lugares de la clasificación.

Resumen de los partidos del viernes 6 de noviembre

Gigantes del Cibao 5-4 Leones del Escogido

Los Gigantes del Cibao pusieron fin a la racha de diez victorias consecutivas del Escogido al imponerse 5-4 en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

La ofensiva francomacorisana estuvo encabezada por Roldy Brito, Nomar Mazara y Noelvi Marte, quienes conectaron un cuadrangular cada uno.

Brito disparó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, mientras que Mazara y Marte agregaron batazos solitarios en el cuarto y quinto episodios, respectivamente.

La victoria correspondió a Yovanny Cruz (1-0), mientras que Juan Mercedes (1-1) cargó con la derrota. Brent Honeywell consiguió el salvamento.

Toros del Este 7-5 Tigres del Licey

Los Toros del Este derrotaron 7-5 a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal, apoyados en cuadrangulares de Eloy Jiménez y Pedro Severino.

El conjunto romanense fabricó cuatro carreras en la tercera entrada y llegó a tener una ventaja de 7-2, aunque los azules reaccionaron con tres anotaciones entre el séptimo y octavo episodio.

Con el triunfo, los Toros rompieron una cadena de cuatro derrotas consecutivas y mejoraron su récord a 6-10.

El lanzador ganador fue Taylor Lehman (1-0), mientras que Adonis Medina (1-3) sufrió la derrota. Ronaldo Alesandro obtuvo el salvamento.

Águilas Cibaeñas 11-2 Estrellas Orientales

Las Águilas Cibaeñas protagonizaron la victoria más amplia del viernes al derrotar 11-2 a las Estrellas Orientales, en el estadio Tetelo Vargas.

Los aguiluchos conectaron 13 imparables y marcaron siete carreras en las primeras dos entradas, tomando una ventaja que mantuvieron durante el resto del encuentro.

Entre los jugadores más destacados estuvieron J.C. Escarra, quien conectó un triple con las bases llenas, Robert Moore, con dos dobles, y Steward Berroa, quien disparó un cuadrangular de dos carreras.

La victoria fue para Joan Adon (1-2), mientras que Óscar de la Cruz (1-1) cargó con la derrota.

Tabla de posiciones de LIDOM: sábado 7 de noviembre

Luego de los resultados del viernes, los Leones del Escogido continúan en el primer lugar con récord de 11-5, seguidos por los Tigres del Licey (10-6), a un juego de distancia.

Los Gigantes del Cibao ascendieron a las 500 de promedio y ocupan la tercera posición, mientras que las Estrellas Orientales se encuentran en el cuarto puesto.

Los Toros del Este permanecen en el quinto lugar, mientras que las Águilas Cibaeñas continúan en el sótano, aunque su triunfo del viernes les permitió reducir la diferencia con los equipos que ocupan los puestos superiores.

La jornada de este sábado podría modificar las distancias en la clasificación, especialmente en la lucha por el primer lugar entre Escogido y Licey, así como en la parte baja, donde Toros y Águilas disputan un enfrentamiento directo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más