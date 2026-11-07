El español Carlos Alcaraz se clasificó para la final del Masters 1.000 de París por primera vez en su carrera, tras derrotar hoy sábado al noruego Casper Ruud por 6-4 y 6-4, y buscará este domingo frente al estadounidense Ben Shelton uno de los pocos trofeos que faltan en su palmarés.

El número 3 del mundo prolongó a ocho su serie de victorias consecutivas, tras haber conquistado el pasado domingo el torneo de Viena, como el de París disputado bajo techo, para ganarse el derecho a su sexta final del curso, en la que buscará su quinto título.

Las mismas finales que ha logrado Shelton, lo que iguala a los dos jugadores con el italiano Jannik Sinner.

El estadounidense logró el pase tras remontar al francés Luca van Assche, 5-7, 6-3 y 6-4 y afrontará a Alcaraz, al que venció en los cuartos de final del pasado Abierto de Estados Unidos, su único triunfo en cuatro duelos contra el español.

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París tendrá el duelo entre dos de los jugadores de más talento de la nueva generación y un nombre sobrevolará el estadio de La Defensa: el de Juan Carlos Ferrero. El ex número 1 del mundo español dirigió los pasos de Alcaraz hasta su ruptura a finales de 2025 y el domingo pasado anunció que a partir de la próxima campaña reforzará el cuerpo técnico de Shelton dirigido por su padre, Bryan.

El duelo revivirá el interés de un torneo de final de temporada que había visto como caían algunas figuras de la talla del alemán Alexander Zvererv, número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, siete veces ganador en París, y el ruso Daniil Medvedev, el segundo tenista que más victorias ha logrado este año.

El Alcaraz-Shelton propone una confrontación entre dos prometedoras figuras del tenis actual, que probablemente van a cruzar sus raquetas en muchas ocasiones, empezando por las Finales ATP de Turín.

Alcaraz tendrá la oportunidad de sacarse la espina que tiene clavada en la cita bajo techo de la capital francesa, donde hasta ahora no había superado los cuartos de final. Ausente de las pistas durante cuatro meses, el español llega con mayor frescura, aunque su camino a la final no ha sido un paseo, como ponen de manifiesto las dos bolas de partido que tuvo que levantar ante el estadounidense Taylor Fritz.

Ante Ruud, un jugador que como Fritz atesora buenos datos bajo techo, donde suma 20 triunfos desde 2025, y que había alcanzado la final sin ceder un set, Alcaraz se mostró más sólido, lo que le permitió alcanzar la final de uno de los tres Masters 1.000 donde aun no lo había hecho: ya solo restan Canadá y Shangai.

Será su undécima final de un Masters 1.000 y buscará su décimo título en esa categoría, el 35 en total, en la que será su final número 38.

Se convierte en el cuatro español que juega la final de París, tras Sergio Casal (1986), Rafael Nadal (2007) y David Ferrer (2012 y 2013), el único que ha inscrito su nombre en el palmarés (2012).

Desde el inicio del duelo, Alcaraz presionó duro a un rival que había acabado a altas horas de la noche su duelo de cuartos contra el portugués Nuno Borges.

Tras desperdiciar dos bolas de rotura, aprovechó la tercera en el séptimo juego y la amortizó en forma de set. El segundo estuvo más equilibrado hasta que el español aceleró en el noveno para cerrar el duelo en menos de hora y media de tenis.

Antes, Shelton había derrotado a Van Assche, 47 del ránking, 5-7, 6-3 y 6-4, para jugar su primera final en París y buscar su tercer título de Masters 1.000, tras haberse apuntado los torneos de Toronto en 2025 y Montreal este año.

El finalista del pasado Abierto de Estados Unidos, donde se inclinó ante el alemán Alexander Zverev, perseguirá su tercer Masters 1.000 e iguala en finales del año, seis, al italiano Jannik Sinner, una cifra que también aspira a alcanzar Alcaraz.

En París, sigue los pasos de Pete Sampras, Brad Gilbert, André Agassi, Tim Mayotte, John Isner y Jack Sock, que antes que él alcanzaron la final y aspira a ser el tercero en levantar el trofeo.

"Llevo tiempo persiguiendo este momento"

El estadounidense Ben Shelton reacciona tras su victoria ante el francés Luca Van Assche al término de su partido de semifinales del cuadro individual masculino, en la sexta jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, celebrado en el Plenitude Arena de Nanterre, a las afueras de París, el 7 de noviembre de 2026. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP)

Alcaraz aseguró que ahora siente que tiene la oportunidad de ganar el Masters 1.000 de París y destacó que Shelton, que le derrotó en el pasado Abierto de Estados Unidos, es "uno de los mayores desafíos que hay ahora en el tenis".

"Esta es una semana en la que siempre me ha costado rendir, lo más lejos que había llegado era a los cuartos y sin jugar mi mejor tenis, sin sentir un gran nivel. Así que estar en la final es algo fantástico. Llevo mucho tiempo persiguiendo este momento", dijo tras derrotar al noruego Ruud en semifinales.

"He perdido muchos partidos en primera ronda, algo a lo que no estoy acostumbrado y he tenido derrotas realmente dolorosas. Estoy muy contento porque esta semana he jugado a un gran nivel y me he sentido cómodo mentalmente", comentó.

Como ya hizo tras superar los cuartos ante el estadounidense Taylor Fritz tras remontar dos bolas de partido, Alcaraz aseguró que "el aspecto mental es una de las claves principales para poder rendir al máximo".

El español afirmó que se espera "una dura batalla" contra Shelton, similar a la que ambos protagonizaron en cuartos de final del pasado Abierto de Estados Unidos, en el que el estadounidense se impuso tras casi 4 horas y media de juego en cinco sets.

"Me ganó jugando un grandísimo tenis, el partido se decantó por pequeños detalles. Tengo que intentar mejorar esos detalles y en los momentos importantes hacer mejor las cosas para no dejar escapar oportunidades. Pero sobre todo tengo que jugar agresivo, jugar mi tenis, disfrutar y si pierdo que no tenga la sensación de que no he hecho todo lo que tenía que hacer", comentó.

"La pista mañana será más rápida, lo que hace que todo sea más peligroso. Soy consciente de ello y voy a intentar prepararme lo mejor posible. Tendré que estar muy atento, mis reflejos tendrán que estar al máximo nivel", señaló.

"De lo contrario, me ganará, afrontarle es uno de los mayores desafíos que hay ahora en el tenis", dijo.

Alcaraz resaltó que Shelton, cuarta raqueta del mundo, "está jugando a un gran nivel, muy sólido desde el fondo de la pista, y causando muchos problemas a sus rivales en cada partido".

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