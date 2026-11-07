La jornada del viernes 6 de noviembre de 2026 en la NBA tuvo como protagonista al esloveno Luka Doncic, quien anotó 53 puntos para conducir a Los Angeles Lakers a una victoria sobre Portland Trail Blazers.

También sobresalieron las victorias de Boston Celtics, que aplastó a Charlotte Hornets, y Oklahoma City Thunder, que superó ampliamente a Memphis Grizzlies.

En los nueve encuentros disputados, Atlanta Hawks derrotó a Washington Wizards en el regreso de Trae Young a la que fue su casa, mientras San Antonio Spurs extendió a siete su cadena de triunfos consecutivos.

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Resultados de la NBA del viernes 6 de noviembre

Partido Resultado Boston Celtics – Charlotte Hornets 119-80 Washington Wizards – Atlanta Hawks 132-139 Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers 95-119 Utah Jazz – Dallas Mavericks 100-112 Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 121-107 Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans . 115-109 Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 128-97 San Antonio Spurs – Sacramento Kings 124-109 Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 118-124

Doncic firma 53 puntos en triunfo de los Lakers

Luka Doncic consiguió 53 puntos, su máxima anotación de la temporada, para encabezar la victoria de Los Angeles Lakers por 124-118 sobre Portland Trail Blazers.

Austin Reaves aportó 25 puntos para los Lakers, que consiguieron su cuarta victoria consecutiva. Doncic encestó 17 de sus 33 intentos al aro y logró un triple de aproximadamente 62 pies sobre la bocina al finalizar la primera mitad.

El esloveno alcanzó su undécimo partido de al menos 50 puntos en su carrera en la NBA, con lo que empató en el décimo puesto de la clasificación histórica.

Por Portland, Deni Avdija terminó con 22 puntos, nueve rebotes y 11 asistencias, mientras Damian Lillard también anotó 22 tantos.

Boston aplasta a Charlotte con 34 puntos de Tatum

Boston Celtics derrotó 119-80 a Charlotte Hornets, con una actuación destacada de Jayson Tatum, quien terminó con 34 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes.

Derrick White agregó 18 puntos para Boston, que construyó una ventaja de 31 tantos durante la primera mitad y llegó a dominar por 42 puntos en el tercer período.

Los Celtics mejoraron su registro a 2-0 en la fase de grupos de la Copa NBA, mientras Charlotte sufrió su sexta derrota consecutiva.

Oklahoma City supera ampliamente a Memphis

Oklahoma City Thunder venció 128-97 a Memphis Grizzlies, impulsado por los 35 puntos de Ajay Mitchell, la mayor anotación de su carrera en la NBA.

Shai Gilgeous-Alexander añadió 28 puntos y Jared McCain contribuyó con 21 para los Thunder, que consiguieron su tercera victoria consecutiva.

Oklahoma City afrontó el encuentro sin tres titulares lesionados: Jalen Williams, Cason Wallace y Chet Holmgren.

Por Memphis, Ty Jerome anotó 21 puntos. Los Grizzlies sufrieron su tercera derrota consecutiva después de comenzar la temporada con seis triunfos seguidos.

Atlanta vence a Washington en el regreso de Trae Young

Atlanta Hawks derrotó 139-132 a Washington Wizards en el primer partido de Trae Young en Atlanta como jugador visitante, después de su traspaso a Washington en enero.

Nickeil Alexander-Walker encabezó a los Hawks con 28 puntos, mientras Luguentz Dort aportó 25, incluidos 20 en la segunda mitad. Onyeka Okongwu consiguió 22 puntos y 10 rebotes.

Young terminó con 23 puntos y 10 asistencias en su regreso a la que fue su casa durante varias temporadas.

Atlanta consiguió su tercera victoria consecutiva y comenzó con triunfo su participación en el grupo C de la Conferencia Este de la Copa NBA.

Cleveland derrota a Filadelfia

Cleveland Cavaliers superó 119-95 a Philadelphia 76ers en un encuentro de la Copa NBA.

Donovan Mitchell lideró a Cleveland con 23 puntos, siete rebotes y ocho asistencias, mientras Evan Mobley añadió 22 tantos.

Mario Hezonja contribuyó con 15 puntos y 10 rebotes desde el banquillo.

Por Filadelfia, VJ Edgecombe fue el principal anotador con 19 puntos. LeBron James, ahora integrante de los 76ers, terminó con ocho puntos, siete rebotes y seis pérdidas de balón.

Dallas se impone a Utah

Dallas Mavericks derrotó 112-100 a Utah Jazz, con P. J. Washington como principal anotador, al conseguir 26 puntos.

El novato Cooper Flagg registró 21 puntos, 10 rebotes, siete asistencias y tres robos de balón, en una actuación completa para contribuir al triunfo de Dallas.

Por Utah, Lauri Markkanen anotó 24 puntos, todos mediante ocho triples, mientras el novato Darryn Peterson consiguió 21 tantos.

Toronto remonta y derrota a Milwaukee

Toronto Raptors superó 121-107 a Milwaukee Bucks después de remontar una desventaja de 15 puntos.

Alijah Martin consiguió 27 puntos, la máxima anotación de su carrera, mientras RJ Barrett también aportó 27 tantos. Jamal Shead terminó con 10 puntos y 16 asistencias, su mejor registro personal.

Jakob Poeltl y Collin Murray-Boyles añadieron 19 puntos cada uno. Poeltl completó su actuación con 11 rebotes.

Por Milwaukee, Tyler Herro anotó 23 puntos y repartió 10 asistencias. Los Bucks sufrieron su quinta derrota consecutiva.

Minnesota frena a Nueva Orleans

Minnesota Timberwolves venció 115-109 a New Orleans Pelicans y puso fin a la racha de cuatro victorias consecutivas del conjunto local.

Ayo Dosunmu encabezó a Minnesota con 26 puntos, mientras Jaden McDaniels agregó 23. Los Timberwolves resolvieron el encuentro con un último período de 38 puntos, frente a 30 de Nueva Orleans.

Jeremiah Fears fue el máximo anotador de los Pelicans con 24 puntos.

Minnesota consiguió su tercera victoria consecutiva y la cuarta en sus últimos cinco partidos.

San Antonio suma su séptima victoria consecutiva

San Antonio Spurs derrotó 124-109 a Sacramento Kings y extendió a siete su cadena de triunfos consecutivos.

Victor Wembanyama lideró a los Spurs con 30 puntos y 14 rebotes. El francés anotó 20 tantos durante la primera mitad y consiguió su séptimo doble-doble de la temporada.

Stephon Castle, Dylan Harper y Devin Vassell aportaron 19 puntos cada uno.

Por Sacramento, el novato Darius Acuff Jr. consiguió 22 puntos y ocho asistencias, mientras Domantas Sabonis terminó con 17 tantos y 12 rebotes.

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