Partidos de hoy en Lidom: Escogido busca su victoria 11 seguida y Licey intenta acercarse al primer lugar

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) reanuda su calendario este viernes 6 de noviembre con tres partidos, en una jornada en la que los Leones del Escogido buscarán extender su racha de diez victorias consecutivas, mientras que los Tigres del Licey intentarán mantenerse cerca del primer lugar.

Luego de un jueves sin actividad, los seis equipos volverán al terreno con enfrentamientos en San Francisco de Macorís, Santo Domingo y San Pedro de Macorís, en medio de una clasificación que comienza a mostrar diferencias importantes entre los conjuntos.

Los Leones del Escogido encabezan el campeonato con récord de 11-4, seguidos por los Tigres del Licey (10-5), que se encuentran a un juego de distancia.

En la tercera posición aparecen las Estrellas Orientales (7-7), seguidas por los Gigantes del Cibao (7-8), los Toros del Este (5-10) y las Águilas Cibaeñas (4-10).

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Partidos de Lidom hoy: viernes 6 de noviembre

Los Leones del Escogido visitarán a los Gigantes del Cibao con el objetivo de conseguir su undécima victoria consecutiva y continuar ampliando su ventaja en el primer lugar.

El conjunto escarlata llega después de derrotar 5-1 a los Gigantes el pasado miércoles, en un encuentro en el que Ramón Laureano y Vidal Bruján impulsaron dos carreras cada uno.

Los Gigantes, por su parte, intentarán aprovechar su condición de locales para poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas y recuperar terreno en la clasificación.

El conjunto francomacorisano ocupa la cuarta posición con registro de 7-8, a cuatro juegos del Escogido.

Los Tigres del Licey recibirán a los Toros del Este en un encuentro que representa una oportunidad para mantenerse cerca del primer lugar.

Los azules llegan con récord de 10-5, después de conseguir una victoria 9-5 frente a los Toros el miércoles, en un partido en el que remontaron una desventaja de cinco carreras.

La ofensiva del Licey conectó 17 imparables, destacándose las actuaciones de Gustavo Núñez, Emilio Bonifacio y Bryan Lavastida.

Precisamente, Bonifacio alcanzó durante ese encuentro los 500 hits de por vida en series regulares de la LIDOM, convirtiéndose en el octavo jugador en la historia del Licey en llegar a esa cifra.

Los Toros del Este, mientras tanto, buscarán detener una racha de cuatro derrotas consecutivas y mejorar su registro de 5-10.

Las Estrellas Orientales recibirán a las Águilas Cibaeñas después de conseguir dos victorias consecutivas que les permitieron ascender al tercer lugar de la tabla.

El equipo de San Pedro de Macorís llega motivado por su triunfo 12-7 sobre las Águilas, en un encuentro celebrado el miércoles que se extendió a diez entradas.

En ese partido, las Estrellas anotaron seis carreras en el décimo episodio, apoyadas en una ofensiva que terminó con 17 imparables.

Por su parte, las Águilas buscarán recuperarse después de sufrir su décima derrota de la temporada y permanecer en la última posición.

El conjunto de Santiago presenta récord de 4-10, a seis juegos y medio del primer lugar, y necesita comenzar a sumar victorias para acercarse a los demás equipos.

Así está la tabla de posiciones antes de los partidos de hoy

La clasificación refleja el dominio de los Leones del Escogido, que han ganado sus últimos diez compromisos y mantienen el mejor porcentaje del campeonato.

Los Tigres del Licey continúan como sus principales perseguidores, mientras que las Estrellas Orientales buscan consolidarse en la tercera posición después de recuperarse de una racha de cinco derrotas.

Los Gigantes del Cibao intentarán regresar a las 500 de promedio, mientras que los Toros del Este y las Águilas Cibaeñas buscarán salir de sus respectivas rachas negativas.

La jornada de este viernes podría provocar nuevos movimientos en la tabla, especialmente en la disputa por el primer lugar entre Escogido y Licey y en la parte baja, donde Toros y Águilas intentan mejorar sus registros.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más