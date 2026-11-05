La jornada del miércoles presentó 14 encuentros correspondientes exclusivamente al calendario del 4 de noviembre, con triunfos de Philadelphia, Boston, Nueva York, Oklahoma City, San Antonio, Denver y Los Angeles Lakers, entre otros equipos.

NBA: resultados de los partidos del miércoles 4 de noviembre de 2026

Visitante Resultado Local Philadelphia 76ers 112-106 Detroit Pistons Atlanta Hawks 120-105 Washington Wizards Milwaukee Bucks 102-109 Boston Celtics Charlotte Hornets 104-114 Brooklyn Nets Chicago Bulls 105-135 New York Knicks Cleveland Cavaliers 116-124 Oklahoma City Thunder Indiana Pacers 107-103 Memphis Grizzlies Utah Jazz 113-120 New Orleans Pelicans Minnesota Timberwolves . 117-107 Houston Rockets Portland Trail Blazers 132-119 Phoenix Suns Toronto Raptors 109-128 Denver Nuggets Dallas Mavericks 111-112 San Antonio Spurs Los Angeles Lakers 116-103 Sacramento Kings Miami Heat 117-116 LA Clippers

Wembanyama firma una actuación extraordinaria

Victor Wembanyama encabezó la jornada con una exhibición frente a los Dallas Mavericks. El francés consiguió 52 puntos y 24 rebotes en la victoria de los San Antonio Spurs por 112-111.

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El encuentro se decidió por un margen mínimo y permitió a San Antonio conseguir un importante triunfo ante un rival de la Conferencia Oeste.

Karl-Anthony Towns representa el protagonismo dominicano

Karl-Anthony Towns tuvo una destacada participación en la victoria de los New York Knicks sobre los Chicago Bulls por 135-105.

El centro de ascendencia dominicana aportó 17 puntos y doce rebotes, con lo que consiguió un doble-doble y contribuyó al contundente triunfo de su equipo.

Jalen Brunson encabezó a Nueva York con 33 puntos. Los Knicks dominaron el encuentro y consiguieron una de las victorias más amplias de la jornada.

Towns es uno de los principales representantes del baloncesto dominicano en la NBA y ha defendido a la República Dominicana en competiciones internacionales.

Philadelphia y Oklahoma City consiguen victorias importantes

Los Philadelphia 76ers derrotaron por 112-106 a los Detroit Pistons, mientras los Oklahoma City Thunder superaron por 124-116 a los Cleveland Cavaliers.

En el segundo encuentro, Shai Gilgeous-Alexander volvió a sobresalir como principal referencia ofensiva de Oklahoma City, con 42 puntos y ocho asistencias.

Miami consigue una victoria dramática

El Miami Heat venció por 117-116 a Los Angeles Clippers en uno de los encuentros más disputados de la jornada.

El partido necesitó tiempo extra y se resolvió en los últimos segundos. Miami consiguió así una victoria importante frente a un equipo angelino que no pudo aprovechar su condición de local.

Dončić vuelve a brillar con los Lakers

Los Angeles Lakers derrotaron por 116-103 a los Sacramento Kings, con Luka Dončić como principal figura ofensiva.

El esloveno terminó con 40 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, y volvió a demostrar su importancia en el ataque angelino.

Denver, Portland y Nueva Orleans también ganan

Los Denver Nuggets vencieron por 128-109 a los Toronto Raptors, mientras los Portland Trail Blazers superaron por 132-119 a los Phoenix Suns.

Los New Orleans Pelicans derrotaron por 120-113 a los Utah Jazz, y los Indiana Pacers se impusieron por 107-103 a los Memphis Grizzlies.

En los demás encuentros, los Boston Celtics vencieron por 109-102 a los Milwaukee Bucks, los Brooklyn Nets superaron por 114-104 a los Charlotte Hornets, los Atlanta Hawks derrotaron por 120-105 a los Washington Wizards y los Minnesota Timberwolves vencieron por 117-107 a los Houston Rockets.

La jornada del 4 de noviembre dejó así 14 resultados, con la exhibición de Wembanyama, el triunfo de los Knicks y la participación destacada del dominicano Karl-Anthony Towns entre sus principales acontecimientos.

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