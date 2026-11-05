La jornada del miércoles presentó 14 encuentros correspondientes exclusivamente al calendario del 4 de noviembre, con triunfos de Philadelphia, Boston, Nueva York, Oklahoma City, San Antonio, Denver y Los Angeles Lakers, entre otros equipos.
NBA: resultados de los partidos del miércoles 4 de noviembre de 2026
|Visitante
|Resultado
|Local
|Philadelphia 76ers
|112-106
|Detroit Pistons
|Atlanta Hawks
|120-105
|Washington Wizards
|Milwaukee Bucks
|102-109
|Boston Celtics
|Charlotte Hornets
|104-114
|Brooklyn Nets
|Chicago Bulls
|105-135
|New York Knicks
|Cleveland Cavaliers
|116-124
|Oklahoma City Thunder
|Indiana Pacers
|107-103
|Memphis Grizzlies
|Utah Jazz
|113-120
|New Orleans Pelicans
|Minnesota Timberwolves .
|117-107
|Houston Rockets
|Portland Trail Blazers
|132-119
|Phoenix Suns
|Toronto Raptors
|109-128
|Denver Nuggets
|Dallas Mavericks
|111-112
|San Antonio Spurs
|Los Angeles Lakers
|116-103
|Sacramento Kings
|Miami Heat
|117-116
|LA Clippers
Wembanyama firma una actuación extraordinaria
Victor Wembanyama encabezó la jornada con una exhibición frente a los Dallas Mavericks. El francés consiguió 52 puntos y 24 rebotes en la victoria de los San Antonio Spurs por 112-111.
El encuentro se decidió por un margen mínimo y permitió a San Antonio conseguir un importante triunfo ante un rival de la Conferencia Oeste.
Karl-Anthony Towns representa el protagonismo dominicano
Karl-Anthony Towns tuvo una destacada participación en la victoria de los New York Knicks sobre los Chicago Bulls por 135-105.
El centro de ascendencia dominicana aportó 17 puntos y doce rebotes, con lo que consiguió un doble-doble y contribuyó al contundente triunfo de su equipo.
Jalen Brunson encabezó a Nueva York con 33 puntos. Los Knicks dominaron el encuentro y consiguieron una de las victorias más amplias de la jornada.
Towns es uno de los principales representantes del baloncesto dominicano en la NBA y ha defendido a la República Dominicana en competiciones internacionales.
Philadelphia y Oklahoma City consiguen victorias importantes
Los Philadelphia 76ers derrotaron por 112-106 a los Detroit Pistons, mientras los Oklahoma City Thunder superaron por 124-116 a los Cleveland Cavaliers.
En el segundo encuentro, Shai Gilgeous-Alexander volvió a sobresalir como principal referencia ofensiva de Oklahoma City, con 42 puntos y ocho asistencias.
Miami consigue una victoria dramática
El Miami Heat venció por 117-116 a Los Angeles Clippers en uno de los encuentros más disputados de la jornada.
El partido necesitó tiempo extra y se resolvió en los últimos segundos. Miami consiguió así una victoria importante frente a un equipo angelino que no pudo aprovechar su condición de local.
Dončić vuelve a brillar con los Lakers
Los Angeles Lakers derrotaron por 116-103 a los Sacramento Kings, con Luka Dončić como principal figura ofensiva.
El esloveno terminó con 40 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, y volvió a demostrar su importancia en el ataque angelino.
Denver, Portland y Nueva Orleans también ganan
Los Denver Nuggets vencieron por 128-109 a los Toronto Raptors, mientras los Portland Trail Blazers superaron por 132-119 a los Phoenix Suns.
Los New Orleans Pelicans derrotaron por 120-113 a los Utah Jazz, y los Indiana Pacers se impusieron por 107-103 a los Memphis Grizzlies.
En los demás encuentros, los Boston Celtics vencieron por 109-102 a los Milwaukee Bucks, los Brooklyn Nets superaron por 114-104 a los Charlotte Hornets, los Atlanta Hawks derrotaron por 120-105 a los Washington Wizards y los Minnesota Timberwolves vencieron por 117-107 a los Houston Rockets.
La jornada del 4 de noviembre dejó así 14 resultados, con la exhibición de Wembanyama, el triunfo de los Knicks y la participación destacada del dominicano Karl-Anthony Towns entre sus principales acontecimientos.
Compartir esta nota