37 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes. Esos fueron los números de Yaxel Lendeborg en la victoria de anoche de los Warriors ante los Clippers, jugando sin Stephen Curry ni Draymond Green.

Fue la mayor cantidad de puntos anotados por un novato de los Warriors desde que el propio Curry consiguió 42 en 2010.

Lo que viene mostrando el dominicano es atípico en jugadores debutantes en la liga más exigente del mundo: madurez, dominio escénico y un profundo conocimiento de los fundamentos del juego. En una noche sin Curry, asumió el protagonismo y la responsabilidad de liderar al equipo de Kerr.

Es astuto en la toma de decisiones y posee esos instintos fugaces que delatan un alto IQ, algo imposible de entrenar, porque con eso se nace. Es inteligente al jugar sin balón, siempre respetando los planteamientos grupales, ejecutando constantes movimientos e involucrándose en las rápidas transiciones y circulaciones de balón, leitmotiv de estos Warriors.

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Su tiro de larga distancia es limpio y de mecánica técnica de escuela. Involucra los pies como base para ejecutar un disparo que sale alto de sus manos.

Lo de anoche fue una clase magistral de juego coral, cambio constante de posiciones, ubicación en el juego estático, solidez defensiva y habilidades para adaptar su ofensiva a cualquier sistema táctico defensivo.

Comenzó el partido como delantero pequeño; pasó a ser delantero de poder en el tercer cuarto, cuando le tocó defender con éxito a jugadores más altos y veteranos como Brook López y Rui Hachimura; y actuó como armador ocasional en el último cuarto, durante la definición del partido, cuando repartió dos asistencias importantes que ayudaron a construir la victoria de los Warriors.

Es una versatilidad muy propia de un jugador que llegó a la NBA con las características adecuadas para defender a jugadores de la posición 4 y atacar jugando como 1 o 2.

Aunque Luka Doncic quiso ser sarcástico con los 24 años de Yaxel y su supuesto ascenso tardío a la liga, la evidencia demuestra que es mejor completar el ciclo de formación en el baloncesto universitario. Yaxel lo está demostrando.