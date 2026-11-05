Las Estrellas Orientales protagonizaron una ofensiva de seis carreras en la décima entrada para derrotar 12-7 a las Águilas Cibaeñas este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Cibao, de Santiago, en un partido que tuvo varios cambios en el marcador y se decidió en entradas extras.

Con la victoria, las Estrellas mejoraron su récord a 7-7, alcanzando las 500 de promedio y sumando su segundo triunfo consecutivo, después de haber puesto fin a una racha de cinco derrotas.

Las Águilas Cibaeñas, por su parte, quedaron con registro de 4-10, permaneciendo en la última posición del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El encuentro estuvo marcado por las constantes reacciones ofensivas de ambos equipos, especialmente en las últimas entradas, cuando las Estrellas remontaron una desventaja y las Águilas consiguieron empatar para forzar el episodio adicional.

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Estrellas comenzaron con tres carreras

El conjunto de San Pedro de Macorís tomó ventaja desde la primera entrada, cuando fabricó tres carreras, dos de ellas impulsadas por un sencillo de José Tena al jardín derecho, que permitió anotar a Harold Ramírez y Raimel Tapia.

Las Águilas respondieron con una carrera en el cierre del primer episodio y posteriormente agregaron anotaciones en la tercera, cuarta y sexta entradas, logrando igualar el marcador 3-3.

El partido se mantuvo cerrado hasta la octava entrada, cuando las Estrellas aprovecharon un error defensivo para tomar ventaja 4-3.

Con las bases ocupadas, Edgar Quero llegó a primera mediante una jugada de selección en la que Miguel Bleis anotó por un error del antesalista Raynel Delgado.

Sin embargo, las Águilas respondieron en el cierre del episodio.

El bateador emergente Jorge Bonifacio conectó un cuadrangular solitario por el jardín central, con el que el conjunto cibaeño tomó ventaja 5-4.

Novena entrada de remontadas

Las Estrellas volvieron a reaccionar en la novena entrada, cuando anotaron dos carreras para colocarse al frente 6-5.

Primero, Marco Luciano conectó un sencillo al jardín derecho que permitió anotar a Euribiel Ángeles, empatando el encuentro 5-5.

Posteriormente, Edgar Quero disparó un imparable al jardín izquierdo que llevó al plato a Luciano y devolvió la ventaja al conjunto oriental.

Cuando parecía que las Estrellas conseguirían la victoria, las Águilas respondieron en el cierre del noveno episodio.

Con dos outs, el bateador emergente Christopher Morel conectó un doble y posteriormente anotó gracias a un sencillo de Robert Moore al jardín izquierdo, que igualó el marcador 6-6 y obligó a disputar entradas extras.

Seis carreras en el décimo episodio decidieron el encuentro

Las Estrellas aprovecharon su oportunidad en la décima entrada para desplegar una ofensiva de seis carreras, que terminó siendo decisiva.

El ataque incluyó un sencillo de toque de César Prieto y otra conexión de Euribiel Ángeles, que permitió anotar a Harold Ramírez en una jugada defensiva que también incluyó un error de tiro.

Más adelante, Wilín Rosario conectó un sencillo al jardín central que impulsó a Marco Luciano y José Tena, ampliando la diferencia a 11-6.

Las Estrellas completaron su ofensiva con una sexta carrera en el episodio, estableciendo una ventaja de 12-6.

Las Águilas consiguieron una anotación en el cierre de la décima entrada, pero no pudieron evitar la derrota 12-7.

Luis García consiguió la victoria

El lanzador ganador fue Luis García (1-0), mientras que Nathanael Heredia (0-1) cargó con la derrota.

Las Estrellas Orientales terminaron con 12 carreras, 17 imparables y un error, mientras que las Águilas Cibaeñas registraron siete anotaciones, nueve hits y cinco errores defensivos.

Por el conjunto oriental sobresalieron José Tena, quien impulsó dos carreras en la primera entrada, y Wilín Rosario, con un sencillo productor de dos anotaciones en el décimo episodio.

Con este resultado, las Estrellas alcanzaron a los Gigantes del Cibao en cantidad de victorias, ambos con siete, aunque el conjunto oriental presenta un mejor porcentaje de ganados y perdidos.

Mientras tanto, las Águilas volvieron a caer después de haber derrotado 8-3 a los Tigres del Licey el martes, complicando su situación en la parte baja de la clasificación.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más