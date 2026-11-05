La Juventus, que se impuso por 1-2 en su visita al campo del AZ Alkmaar, y el Milán, que cayó en su casa por 0-2 ante el Ferencvaros, personificaron la cara y la cruz en una jornada de la Liga Europa que ratificó la condición de los turineses como uno de los máximos favoritos al título y dejó a los rossoneri hundidos en la parte baja de la tabla.

De hecho, los del portugués Rubén Amorim, que tan sólo contabilizan tres puntos tras la disputa de la cuatro primeras jornadas, tendrán mucho que mejorar, tras lo visto este jueves en San Siro, si no quieren caer eliminados en la primera fase del torneo.

Corta fue la victoria del conjunto húngaro que, de haber tenido un poco más de acierto en la primera parte, podría haber saldado su visita a uno de los campos más míticos del fútbol europeo con un contundente marcador.

Un escenario que podría haber consagrado al delantero haitiano del Ferencvaros, Lenny Joseph, que pese a cerrar la contienda con un doblete, desperdició en los primeros cuarenta y cinco primeros minutos hasta tres buenas ocasiones, empeñado en estrellarse ante el joven portero local Lorenzo Torriani.

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Panorama que contrasta con el de la Juventus que se aupó hasta la quinta plaza de la clasificación con un total de diez puntos, tras doblegar este jueves, con susto final incluido, por 2-1 a un AZ Alkmaar que no encontró la fórmula para contener a un espectacular Randal Kolo Muani.

El internacional francés, que suma ya tres goles en la competición, lideró el ataque bianconero con una actuación en la que Kolo Muani no sólo demostró su facilidad para marcar, sino también su capacidad para asistir, como dejó claro en el primer tanto visitante, obra del neerlandés Teun Koopmeiners.

Un triunfo que no sirvió, sin embargo, a los de Luciano Spalletti para alcanzar al Benfica, al Bournemouth y al Ferencvaros que pueden presumir de ser los únicos capaces de contar por victorias todos sus encuentros.

Triunfo que el caso del Benfica vino acompañado, al igual que ocurrió en las dos jornadas precedentes en las que el conjunto luso se impuso por 4-1 al Celtic y 1-4 al Omonia, de un claro marcador, tras doblegar por 3-1 al Lech Poznan polaco con los tantos de Rafa Silva, el argentino Gianluca Prestianni y el ucraniano Georgiy Sudakov.

El Bournemouth salva la noche para los ingleses

Igualmente tan solo parece saber conjugar el verbo ganar el Bournemouth inglés, que encadenó su cuarto triunfo consecutivo tras imponerse este jueves por 1-3 a un Sparta de Praga el que de nada le sirvió adelantarse en el marcador con un espectacular tanto de Ebrima Singateh.

El delantero gambiano presentó su candidatura a uno de los goles de la temporada en una acción en la que tras plantarse en el interior del área con una poderosa galopada el jugador del Sparta se zafó de hasta tres rivales con un quiebro sólo al alcance de los elegidos.

Pero poco le duró la alegría al conjunto checo que tres minutos más tarde, en el 38, se quedó con un hombre menos por la expulsión del central noruego Tobias Guddal, lo que no desaprovechó el Bournemouth para dar la vuelta a la contienda en la segunda mitad con los tantos del estadounidense Tyler Adams y los brasileños Evanilson y Rayan.

Empate del Crystal Palace, el vigente campeón

El delantero inglés del Crystal Palace, Eddie Nketiah (n.º 9), corre con el balón durante el partido de la fase de liga de la UEFA Europa League entre el Crystal Palace y el Hoffenheim, disputado en Selhurst Park, Londres, el 5 de noviembre de 2026. (Foto de Henry Nicholls / AFP)

Una victoria que no pudo emular el Crystal Palace, el vigente campeón de la Liga Conferencia, que rescató un agónico empate en casa (1-1) ante el Hoffenheim alemán con un gol del centrocampista japonés Daichi Kamada.

Peor le fue al tercer representante inglés, el Sunderland, que se vio sorprendido en su estadio por un Dinamo de Zagreb que se impuso por ?-? en el Stadium of Light con los tantos en la primera parte de Luka Stojkovic y Dion Beljo, máximo goleador de la competición con cuatro dianas.

El Celta se complica y la Real Sociedad sigue sin vencer como local

Resultado que no impidió al Sunderland seguir firmemente instalado en los puestos de acceso a los play-off eliminatorios de los que se cayó el Celta de Vigo, tras perder este jueves por 1-2 ante un Union Saint-Gilloise, que supo reaccionar al tanto inicial de Pablo Durán para los gallegos.

Un gol al que el equipo belga dio réplica con un doblete del centrocampista sueco Besfort Zeneli, que pudo ampliar todavía más su cuenta goleadora a diez minutos para la conclusión con un lanzamiento de penalti que detuvo el guardameta local, el rumano Ionut Radu.

Tampoco supo defender su ventaja la Real Sociedad que pese adelantarse en el tanteador a los veintiocho minutos con un gol de cabeza del islandés Orri Oskarsson deberá esperar a una nueva oportunidad para sumar su primer triunfo como local, tras ver como a los 54 minutos el veterano Corentin Tolisso estableció el definitivo empate (1-1) para el Olympique de Lyon.

El Marsella revive y da la sorpresa en el campo del Bayer Leverkusen

Mucho mejor le fue al Marsella en su visita a Leverkusen donde los de Bruno Genesio, que contaban por derrotas sus partidos, lograron estrenar su casillero de victorias gracias a un espectacular zapatazo del argelino Amine Gouiri a trece minutos para el final.

Un resultado que permite respirar a un conjunto francés, que tras naufragar en las tres primeras jornadas ante el Besiktas, el Olympiacos y el Sturn Graz resucitó en el escenario más inesperado, el campo de un Bayer Levekusen, que a diferencia de los galos contaba por triunfos sus partidos.

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