Los Toros del Este derrotaron 7-5 a los Tigres del Licey este viernes 6 de noviembre, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, apoyados en una ofensiva de 11 imparables y cuadrangulares de Eloy Jiménez y Pedro Severino, para poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Con el triunfo, el conjunto romanense mejoró su registro a 6-10 en la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), mientras que los Tigres quedaron con marca de 10-6, en la segunda posición del campeonato.

Los Toros tomaron la delantera en la segunda entrada, cuando Eloy Jiménez conectó un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, colocando el marcador 1-0.

Sin embargo, los azules respondieron en el cierre de ese episodio con dos anotaciones. Cristhian Adames conectó un doble al jardín izquierdo que permitió anotar a Ramón Hernández, mientras que Yamal Encarnación impulsó a Mel Rojas Jr. con un sencillo para colocar el encuentro 2-1 a favor del Licey.

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La reacción de los Toros llegó inmediatamente en el tercer capítulo, cuando fabricaron cuatro carreras para recuperar la ventaja y colocar el marcador 5-2.

El ataque comenzó con un jonrón solitario de Pedro Severino, que igualó el encuentro 2-2. Posteriormente, Gilberto Celestino conectó un sencillo productor que permitió anotar a Rafael Lantigua, mientras que Jesús Sánchez impulsó a Ronny Simón con otro imparable.

La ofensiva romanense continuó con una carrera en el cuarto episodio y otra en el quinto, ampliando la ventaja a 7-2.

Licey intentó remontar en las últimas entradas

Después de permanecer sin anotar desde el tercer hasta el sexto episodio, los Tigres del Licey comenzaron a reaccionar en la séptima entrada, cuando fabricaron dos carreras para reducir la diferencia a 7-4.

Durante ese episodio, Maxwell Romero Jr. conectó un triple al jardín derecho que permitió anotar a Cristhian Adames, contribuyendo al intento de remontada azul.

En el octavo capítulo, Mel Rojas Jr. abrió nuevas oportunidades ofensivas con un doble y posteriormente anotó gracias a un sencillo de Cristhian Adames, acercando a los Tigres 7-5.

Sin embargo, los Toros lograron contener la ofensiva del Licey en la novena entrada y aseguraron la victoria.

Actuación de los lanzadores

El triunfo correspondió al lanzador Taylor Lehman (1-0), mientras que Adonis Medina (1-3) cargó con la derrota.

Por su parte, Ronaldo Alesandro consiguió su primer salvamento de la temporada, al preservar la ventaja de los Toros en el cierre del partido.

Los romanenses finalizaron con siete carreras, 11 imparables y ningún error, mientras que el Licey registró cinco anotaciones, nueve hits y tampoco cometió errores defensivos.

Con este resultado, los Toros del Este consiguieron su primera victoria de la temporada frente al Licey, después de perder sus tres enfrentamientos anteriores.

Los Tigres, por su parte, desperdiciaron la oportunidad de acercarse al primer lugar, ocupado por los Leones del Escogido, que también perdieron durante la jornada del viernes.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más