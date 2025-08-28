El japonés Shohei Ohtani se escribió el miércoles su primera victoria como lanzador con los Dodgers de Los Ángeles en una noche de récord de los campeones vigentes de las Grandes Ligas de béisbol.

El equipo angelino venció a los Rojos de Cincinnati por 5-1 con un total de 19 ponches.

Esta es la mayor cifra para los populares Dodgers en un partido de nueve entradas desde al menos 1901.

Ohtani aportó nueve de esos ponches en el primer partido en el que reunió cinco entradas con los Dodgers.

El astro japonés permitió dos hits y una carrera en sus 87 lanzamientos.

Esta fue la primera victoria de Ohtani desde que debutó en el rol de lanzador con los Dodgers el 16 de junio, tras su recuperación de una segunda cirugía de codo.

El japonés ha ido subiendo progresivamente sus cargas sobre el montículo mientras se mantiene como una enorme amenaza ofensiva, ocupando la segunda posición en jonrones de Las Mayores con 45.

Este miércoles tomó cinco turnos al bate en los que logró un hit, además de anotar una de las carreras de los Dodgers.

El puertorriqueño Kiké Hernández cumplió un sencillo que remolcó dos carreras en el cuarto inning.

El dominicano Noelvi Marte pegó un cuadrangular solitario con el que los Rojos abrieron la pizarra en el tercer episodio en el Dodger Stadium.

Gigantes 12-3 Cachorros

Rafael Devers conectó dos jonrones y un doblete que impulsó una carrera camino a cinco carreras impulsadas, Matt Chapman disparó su jonrón número 200 de su carrera y los Gigantes de San Francisco vencieron el miércoles 12-3 a los Cachorros de Chicago para su cuarta victoria consecutiva.

Devers conectó un jonrón solitario en la primera entrada y agregó un jonrón de tres carreras en la sexta para su 21° juego de múltiples jonrones en su carrera, el tercero este año y el segundo desde que se unió a los Giants en un intercambio desde Boston a mediados de junio.

Heliot Ramos también conectó jonrón, mientras que Willy Adames y Dominic Smith agregaron elevados de sacrificio en la tercera entrada.

El abridor novato de los Gigantes, Carson Whisenhunt (2-1), permitió tres carreras y cinco hits, ponchó a tres y dio tres bases por bolas en su quinta apertura de su carrera y segunda salida desde que fue llamado de Triple-A Sacramento el viernes pasado.

Astros 4-0 Rockies

Framber Valdez produjo su quinta apertura sin anotaciones de la temporada y el novato Cam Smith conectó jonrón por primera vez en casi dos meses y los Astros de Houston empataron esta serie interligas de tres juegos contra los visitantes Rockies de Colorado con una victoria de 4-0.

Valdez (12-7) revirtió el rumbo de lo que había sido un mes difícil en cuanto a resultados. Tuvo un récord de 0-3 y una efectividad de 7.33 en cuatro aperturas en agosto, antes de lanzar siete entradas contra los Rockies.

Valdez retiró a los bateadores en orden en la parte alta de la primera entrada, evitó un boleto con dos outs al campocorto de los Rockies, Ezequiel Tovar, en la segunda, y no permitió su primer hit hasta que Brenton Doyle abrió la cuarta con un sencillo al jardín derecho. Valdez respondió ponchando a Hunter Goodman y Jordan Beck, e indujo tres outs con roletazos en la quinta para evitar un sencillo con dos outs de Kyle Farmer.

Cuando Tyler Freeman abrió la sexta con un sencillo, Valdez siguió impulsando a Doyle para una doble matanza. Valdez dejó a Beck, quien recibió base por bolas al abrir la séptima, varado en tercera al impulsar a Kyle Karros con un elevado al jardín izquierdo.

Valdez permitió tres hits, todos sencillos, concedió dos bases por bolas y ponchó a cinco. Logró nueve outs con roletazos durante su actuación de 99 lanzamientos y rompió una racha de tres derrotas consecutivas.

Red Sox 3-2 Orioles

Ceddanne Rafaela conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada para llevar a los visitantes Boston Red Sox a una victoria de 3-2 sobre los Orioles de Baltimore el miércoles por la noche.

Jarren Duran conectó sencillo para abrir la novena y preparar el heroísmo de Rafaela para los Medias Rojas, que tienen marca de 6-1.

Yanquis 11-2 Nacionales

Aaron Judge, Cody Bellinger, Ryan McMahon y Ben Rice conectaron jonrones en una tercera entrada de nueve carreras que duró alrededor de 40 minutos para el anfitrión Nueva York, que venció fácilmente a Washington.

Trent Grisham y Austin Wells también conectaron jonrones para los Yankees, que anotaron su segunda mayor cantidad de carreras en una entrada esta temporada y tuvieron seis jonrones por cuarta vez en la temporada.

El abridor de los Yankees, Max Fried (14-5), lanzó siete entradas de una sola carrera. El abridor de los Nacionales, Cade Cavalli, permitió ocho carreras (siete limpias) y ocho hits en dos entradas y un tercio.

Guardianes 4-3 Rayos

Kyle Manzardo conectó un sencillo potente al centro ante Griffin Jax para anotar al corredor automático Angel Martínez en la décima entrada, dándole a Cleveland una victoria sobre el visitante Tampa Bay.

El hit de Manzardo con dos outs fue su tercer triunfo de la temporada para los Guardianes, que ganaron los dos últimos encuentros de la serie de tres juegos.

Cleveland había perdido seis juegos seguidos y llevaba una racha de 28 entradas sin permitir carreras hasta el martes.

Tampa Bay se había adelantado 3-1 con el jonrón de dos carreras de Brandon Lowe en la tercera entrada contra Slade Cecconi. El sencillo productor de Steven Kwan en la quinta entrada contra Drew Rasmussen acercó a los Guardianes 3-2. El jonrón de Nolan Jones en la novena entrada empató el marcador.

Marineros 4-3 Padres

Eugenio Suárez conectó un jonrón de tres carreras y Seattle resistió para derrotar al visitante San Diego.

Los Mariners ganaron cinco de seis juegos contra los Padres en la temporada inaugural de la Copa Vedder, llamada así en honor al líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, quien tiene vínculos con ambas ciudades.

Los Marineros superaron la apertura más corta de la temporada para Bryan Woo (12-7), quien no logró lanzar seis entradas por primera vez en 26 salidas.

Woo permitió dos carreras y seis hits en cinco entradas y dos tercios. Andrés Muñoz permitió una carrera en la novena, pero consiguió su 31.er salvamento.

Gavin Sheets y Fernando Tatis Jr. conectaron dos sencillos y una carrera impulsada cada uno para los Padres. El abridor de San Diego, Yu Darvish (3-4), permitió cuatro carreras y cuatro hits en cuatro entradas.

Bravos 12-1 Marlins

Jurickson Profar conectó dos jonrones y Ozzie Albies agregó su tercer jonrón en dos días mientras Atlanta se adjudicaba el juego decisivo de una serie de tres juegos en Miami.

Michael Harris II y Matt Olson también conectaron jonrones para los Bravos, quienes acumularon 11 hits y 10 bases por bolas.

Albies se fue de 5-2 con cinco carreras impulsadas y Profar terminó de 3-2 con cuatro carreras, tres bases por bolas y dos impulsadas. Joey Wentz (5-4) permitió una carrera en 6 2/3 entradas.

El abridor de los Marlins, Ryan Gusto (7-7), permitió nueve carreras, siete hits y cinco bases por bolas en 3 2/3 entradas. Jakob Marsee y Derek Hill conectaron dos hits cada uno, y el doble de Hill en la quinta entrada impulsó la carrera de Miami.

