El segundo Cross Country Motivacional del Campeonato ADOE-FDDE 2025 se realizó el sábado 9 de agosto.

En las categorías 0.70 m., 0.90 m. y 1.10 m., los ganadores fueron Lía Torres y Renata Elías (0.70 m.), José Luis Vargas y Yulia Volkova (0.90 m.), y un empate sorpresivo en la 1.10 m. entre Giorgia Ieromazzo y Yasiel González.

Giorgia Ieromazzo lidera actualmente el campeonato, con primeros lugares en las dos últimas versiones de esta disciplina, consolidando su posición como referente en la categoría 1.10 m.

La competencia sirve como demostración de la calidad de los jinetes dominicanos, quienes podrían integrar el equipo nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán en República Dominicana.

El campeonato incluye saltos idénticos a los utilizados en el Cross Country del Eventing 2023, lo que representa una práctica directa para los desafíos internacionales.

Próximamente llegarán los caballos cubanos que formarán parte del equipo dominicano, permitiendo entrenamientos definitivos bajo la supervisión de entrenadores y diseñadores de la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

La organización del evento estuvo a cargo de la Asociación Dominicana de Eventing (ADOE) y la Federación Dominicana de Deportes Ecuestres (FDDE), con el apoyo de Palo Diseños Creativos, Alimentos Agrifeed y Santo Domingo Saddlery.

La tercera y última prueba del campeonato 2025 se celebrará el 13 de septiembre en el Centro Ecuestre Palmarejo, en el km 16.5 de la Autopista Duarte, donde se definirán los campeones de este año.

