Júnior Firpo y Peter González encabezan la lista de convocados de la selección de la República Dominicana para enfrentar a la mundialista Jordania en un partido amistoso que se celebrará el 9 de septiembre venidero en Amán, la capital de ese país del Oriente Medio.

Firpo, de 29 años, firmó en julio con el Real Betis, equipo con el cual debutó en la liga española antes de ser traspasado al Barcelona y después al Leeds United inglés, en el que ha jugado las últimas cuatro campañas.

El lateral zurdo hispano-dominicano ingresó en la cantera bética en 2014 tras sus comienzos en Málaga, debutó con el primer equipo bético 2018 y, tras jugar 43 partidos, fue traspasado en 2019 al Barcelona, club en el que estuvo durante dos temporadas antes de su marcha a Inglaterra.

González, delantero del Getafe, fue el autor del primer gol anotado por República Dominicana en la Copa Oro 2025, la primera participación del país, lo que le valió un lugar en el equipo ideal del torneo.

González fue parte del equipo dominicano que participó en los Juegos Olímpicos de París, el estreno del país caribeño en una competición de esa magnitud.

Con este amistoso, República Dominicana comienza su preparación para la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026 y la Copa Oro 2027. Entre una y otra competición aparecen en el calendario los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La selección dominicana se entrenará desde el 6 de septiembre en suelo jordano para afrontar este compromiso que servirá al cuerpo técnico, que encabeza el argentino Marcelo Neveleff, para observar nuevas caras.

Entre estas caras nuevas figura la un adolescente de 17 años. Se trata del defensa José Carlos Abreu, de los Delfines del Este, un muchado que ha demostrado gran versatilidad al punto de que puede jugar también como centrocampista y volante de contención.

– Lista de convocados:

. Porteros: Xavier Valdéz (Nashville SC – USA), Miguel Lloyd (Cibao FC – RD), Anthony Núñez (Mansfield Town FC – Inglaterra).

. Defensas: Joao Urbáez (FC Flamurtari Vlorë – Albania), Marlon Mena (Parma Calcio 1913 – Italia), Miguel Beltré (CD Azuqueca – España), José Júnior Francisco (Moca FC – RD), José Carlos Abreu (Delfines del Este – RD), Michael Sambataro (CSD Liniers – Argentina), Júnior Firpo (Real Betis – España) y Juan Familia Castillo (RKC Waalwuk – Países Bajos).

. Mediocampistas: Jean Carlos López (Cibao FC – RD), Lucas Bretón (Málaga CF – España), Pablo Rosario (OGC Nice – Francia), Jimmy Kaparos (Rot-Weiss Essen – Alemania), Omar De La Cruz (Cibao FC – RD), Fabián Messina (Arenas Club de Getxo – España) y Ronaldo Vásquez (Sumqayit PFK – Azerbaiyán).

. Delanteros: Javier Roces (Cibao FC – RD), Juan Carlos Pineda (PFC Beroe – Bulgaria), Peter González (Getafe CF – España), Dorny Romero (Club Bolívar – Bolivia) y Erick Japa (Umecit FC – Panamá).

