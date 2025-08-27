Los Yanquis de Nueva York derrotaron el martes 5-1 a los Nacionales de Washington de la mano del veterano Giancarlo Stanton, que impulsó todas las carreras, y del lanzador dominicano Luis Gil.

El abridor ponchó a cinco bateadores visitantes en sus cinco entradas en la lomita, en las que solo cedió la carrera de Robert Hassell III que abrió el marcador en el tercer inning.

En la parte baja de esa entrada, Stanton comenzó a bombardear a la novena que dirige el venezolano Miguel Cairo con un batazo de 120 metros con las bases llenas.

La bomba hubiera sido un Grand Slam en 20 canchas de las Grandes Ligas, pero en el Yankee Stadium se estrelló contra el muro y se quedó en un doble de tres carreras.

Cody Bellinger, Paul Goldschmidt y Aaron Judge pasaron por el plato para poner por delante a los locales.

El propio Stanton, de 35 años, selló el triunfo con un jonrón de dos carreras en el sexto episodio.

Stanton "golpea la pelota más fuerte que nadie que haya visto jamás. Es muy impresionante y divertido de ver", le alabó Bellinger.

Los Yanquis, vigentes subcampeones de la Serie Mundial, encadenan tres victorias seguidas con las que recuperan terreno en la división Este de la Liga Americana.

El sector sigue liderado por los Azulejos de Toronto, que tienen 4 victorias de ventaja sobre los Medias Rojas de Boston y 4,5 sobre los Yanquis.

METS 6-5 FILIS

Sus vecinos Mets superaron a los Filis de Filadelfia con cuatro hits y dos carreras empujadas por su figura, Pete Alonso.

Los Mets suman dos triunfos seguidos esta semana en el Citi Field de Queens, aledaño al complejo tenístico donde se está disputando el Abierto de Estados Unidos de tenis.

Brandon Nimmo pegó el sencillo para remolcar al dominicano Starling Marte con la carrera con la que los Mets dejaron en el terreno, en la novena entrada, a los Filis de Filadelfia.

Los Mets contaron con una anotada y una remolcada del quisqueyano Juan Soto, con una producida por su compatriota Mark Vientos y con una anotación del puertorriqueño Francisco Lindor.

La victoria fue para Edwin Díaz (6-2), quien lanzó 1.2 entradas en blanco, con cuatro ponches.

Harrison Bader pegó jonrón de dos carreras y el panameño Edmundo Sosa remolcó una vuelta, pero el dominicano Jhoan Durán (6-6) no pudo sacar un out, permitió cuatro imparables y una carrera para cargar con la derrota por los Filis.

MARLINS 2-11 BRAVOS

El curazoleño Ozzie Albies disparó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras para ser la bujía ofensiva en el triunfo de los Bravos sobre los Marlins.

El curazoleño Jurickson Profar anotó dos vueltas, mientras que el venezolano Ronald Acuña Jr. y el dominicano Vidal Bruján anotaron y remolcaron una carrera cada uno por los Bravos.

El dominicano Sandy Alcántara lanzó siete entradas de dos carreras por los Marlins, quienes contaron con anotada del venezolano Javier Sanoja.

CERVECEROS 9-8 DIAMONDBACKS

El venezolano William Contreras pegó un jonrón de dos carreras y anotó dos vueltas, mientras que Isaac Collins disparó un elevado de sacrificio para que los Cerveceros dejaran tendidos a los Diamondbacks.

El criollo Andruw Monasterio anotó una carrera por los Cerveceros.

El venezolano Gabriel Moreno pegó un jonrón de tres anotaciones, el dominicano Geraldo Perdomo impulsó dos carreras y el quisqueyano Ketel Marte anotó y empujó una carrera por los Diamondbacks.

AZULEJOS 5-7 MELLIZOS

George Springer pegó dos jonrones y anotó cuatro carreras, y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el mexicano Alejandro Kirk remolcaron una vuelta por cabeza, pero no pudieron evitar la derrota ante los Mellizos.

Matt Wallner disparó un jonrón de tres vueltas y Luke Keaschall agregó uno de dos anotaciones por los de Minnesota.

ORIOLES 0-5 MEDIAS ROJAS

Lucas Giolito (9-2) lanzó ocho capítulos sin anotaciones y ponchó a ocho bateadores para liderar la victoria por blanqueada de los Medias Rojas sobre los Orioles.

David Hamilton pegó jonrón de tres carreras, Trevor Story agregó un vuelacercas y el curazoleño Ceddanne Rafaela anotó dos veces por los ganadores.

El dominicano Samuel Basallo pegó un indiscutible por los Orioles.

MEDIAS BLANCAS 4-5 REALES

El venezolano Maikel García produjo dos anotaciones y el dominicano Carlos Estévez (35) completó la novena entrada en blanco para preservar el salvamento en el éxito de los Reales sobre los Medias Blancas.

El venezolano Lenyn Sosa impulsó una carrera, pero los Medias Blancas desperdiciaron siete entradas en blanco, con cinco ponches, del venezolano Martín Pérez.

