El dominicano Junior Caminero comandó las hueste de peloteros dominicanos que destacó este lunes en la jornada del béisbol de las Grandes Ligas.

GUARDIANES 0-9 RAYS

El dominicano Junior Caminero disparó dos cuadrangulares, anotó cuatro carreras y remolcó tres para que los Rays derrotaran a los Guardianes.

Caminero, quien con sus 39 jonrones igualó a su compatriota Carlos Peña con la marca de vuelacercas para los Rays antes de terminar el mes de agosto, contó con el respaldo del cubano Yandy Díaz, quien pegó un cuadrangular por los Rays.

Los venezolanos Brayan Rocchio y Gabriel Arias pegaron un indiscutible cada uno por los Guardianes.

METS 13-3 FILIS

El venezolano Luis Torrens pegó un jonrón y remolcó cinco carreras para comandar la victoria por remontada de los Mets ante los Filis.

El dominicano Mark Vientos remolcó dos carreras, su compatriota Starling Marte anotó e impulsó una y Juan Soto agregó una anotada por los Mets, que tuvieron como ganador al venezolano José Castillo, quien tiró una entrada en blanco.

El dominicano Cristopher Sánchez perdió por los Filis.

MARLINS 2-1 BRAVOS

El dominicano Edward Cabrera ponchó a 10 y apenas permitió un indiscutible en siete entradas, mientras que el venezolano Máximo Acosta conectó un jonrón para liderar la victoria de los Marlins sobre los Bravos.

El quisqueyano Otto López anotó una carrera por los ganadores.

ORIOLES 3-4 MEDIAS ROJAS

El mexicano Jarren Durán pegó un cuadrangular de tres carreras para definir la victoria de los Medias Rojas ante los Orioles.

El cubano Aroldis Chapman lanzó la novena en blanco para lograr el salvamento.

YANQUIS 10-5 NACIONALES

El dominicano Jasson Domínguez bateó un jonrón de tres carreras para contribuir con el triunfo de los Yanquis ante los Nacionales.

Jacob Young pegó un grand slam por los Nacionales.

AZULEJOS 10-4 MELLIZOS

El mexicano Alejandro Kirk fletó un tablazo de dos carreras y anotó dos y el venezolano Andrés Giménez pegó un jonrón, con tres anotadas y dos impulsadas para que los Azulejos doblegaran a los Mellizos.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. tuvo dos empujadas por los Azulejos.

CERVECEROS 7-5 DIAMONDBACKS

El venezolano Andruw Monasterio pegó jonrón, anotó y remolcó dos carreras, y Caleb Durbin también pegó un vuelacerca para que los Cerveceros sometieran a los Diamondbacks.

El venezolano William Contreras anotó una y el dominicano Abner Uribe completó la novena sin anotaciones para quedarse con el rescate, mientras que el también venezolano Eduardo Rodríguez permitió cinco carreras en 2.1 entradas y perdió el juego por Arizona.

PADRES 6-9 MARINEROS

Los Padres de San Diego cayeron ante los Marineros de Seattle, pese a sendos cuadrangulares de los dominicanos Fernando Tatis Jr. y Ramón Laureano

Tatis Jr. conectó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada, dándole a San Diego una ventaja transitoria de 4-1. El potente elevado puso fin a la sequía de jonrones más larga de la carrera de Tatis.

Tatis acumula 18 jonrones y 54 carreras impulsadas en la temporada. Además, acumula 5.4 bWAR en 128 juegos. Esta es la segunda mayor cantidad de su carrera, solo superada por su excepcional campaña de 42 jonrones en 2021.

Ramón Laureano contribuyó al ímpetu de los Padres, conectando su cuarto jonrón del partido en la séptima entrada. Sin embargo, los Marineros remontaron gracias a un juego de cuatro carreras impulsadas de Jorge Polanco.

