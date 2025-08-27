El extoletero de Grandes Ligas Edwin Encarnación será exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, anunció este martes el presidente del Comité Permanente, Dionisio Guzmán.

De esa manera, Encarnación se convierte en uno de los deportistas que serán exaltados a la inmortalidad durante el 59 Ceremonial de la Clase 2025 que se realizará el domingo 16 de noviembre en el auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (COJPD).

Guzmán dijo en una nota que Encarnación es el cuarto deportista elegido durante el proceso de evaluación de candidatos iniciado a principios de año.

Reveló que Encarnación fue electo por los cronistas deportivos mediante el voto electrónico que realiza el Pabellón de la Fama.

"Agradecemos y valoramos el aporte que una vez más realizan los comunicadores deportivos con este proceso que abrió el 22 de julio y finalizó el 24 de este mes", recordó.

El exjonronero se une a los propulsores Gonzalo Mejía y Beato Miguel -Miguelo- Cruz, de sobresalientes trayectorias en tenis de mesa y voleibol, respectivamente; así como a José Offerman, elegido por el capítulo de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM).

Artillero de Grandes Ligas

Edwin Encarnación, quien nació en La Romana, es uno de los principales artilleros dominicanos que han pisado un escenario de Grandes Ligas.

Los 424 cuadrangulares conectados durante 16 temporadas ubican a Encarnación entre los máximos jonroneros de todos los tiempos entre los quisqueyanos que han jugado en las mayores.

Debutó durante la campaña de 2006 con 23 años, con los Rojos de Cincinnati, y concluyó su carrera en 2022 como miembro de los Yanquis de Nueva York.

Sus años de gloria los vivió con los Azulejos de Toronto del 2010 al 2016 y también jugó para los Indios de Cleveland, Medias Blancas de Chicago y Marineros de Seattle.

