El Miami Heat venció este miércoles 129-117 a los Atlanta Hawks y consiguió su primera victoria de la temporada, impulsado por Giannis Antetokounmpo y Bam Adebayo, quienes anotaron 24 puntos cada uno. Por su parte, los Philadelphia 76ers remontaron una desventaja de 13 puntos en el último cuarto para derrotar 114-109 a los Indiana Pacers, con Tyrese Maxey como figura, gracias a sus 27 tantos.

La jornada del 28 de octubre también estuvo marcada por el debut del número uno del draft de 2026, AJ Dybantsa, quien anotó 19 puntos en la derrota de los Washington Wizards por 121-111 ante los Cleveland Cavaliers. Además, los Houston Rockets conservaron su invicto al vencer 132-100 a los Milwaukee Bucks, mientras que los Dallas Mavericks derrotaron 120-96 a los Oklahoma City Thunder, que sufrieron su primera derrota de la campaña.

Los 12 encuentros programados concluyeron con victorias de Miami, Filadelfia, Cleveland, Detroit, Toronto, Denver, Golden State, Nueva York, Houston, San Antonio, Dallas y Los Angeles Lakers.

Resultados completos de la NBA del miércoles 28 de octubre de 2026

Philadelphia 76ers 114, Indiana Pacers 109.

Miami Heat 129, Atlanta Hawks 117.

Cleveland Cavaliers 121, Washington Wizards 111.

Detroit Pistons 97, Charlotte Hornets 89.

Toronto Raptors 129, Orlando Magic 99.

Denver Nuggets 104, New Orleans Pelicans 91.

Golden State Warriors 119, Minnesota Timberwolves 114.

New York Knicks 133, Chicago Bulls 127.

Houston Rockets 132, Milwaukee Bucks 100.

San Antonio Spurs 117, Utah Jazz 111 (tiempo extra).

Dallas Mavericks 120, Oklahoma City Thunder 96.

Los Angeles Lakers 103, LA Clippers 87.

Miami rompe su mala racha con Antetokounmpo

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El Miami Heat derrotó 129-117 a los Atlanta Hawks y puso fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas para comenzar la temporada.

Adebayo y Antetokounmpo lideran al Heat

Antetokounmpo terminó con 24 puntos, 18 rebotes y tres asistencias, mientras que Bam Adebayo aportó otros 24 puntos y nueve rebotes. Andrew Wiggins contribuyó con 18 tantos y Pelle Larsson agregó 17 puntos, ocho asistencias y seis rebotes.

Adebayo también alcanzó un hito histórico al superar a Udonis Haslem como máximo reboteador en la historia de la franquicia de Miami.

Por Atlanta, Kingston Flemings y Nickeil Alexander-Walker anotaron 23 puntos cada uno. Los Hawks, que habían comenzado la temporada con dos victorias, sufrieron su tercera derrota consecutiva.

Maxey rescata a Filadelfia ante Indiana

Los Philadelphia 76ers vencieron 114-109 a los Indiana Pacers en un encuentro que exigió una reacción en el último cuarto. Tyrese Maxey lideró a Filadelfia con 27 puntos, incluidos 17 en el período decisivo.

Los Sixers llegaron al descanso con ventaja de diez puntos, pero Indiana anotó los primeros 17 puntos del tercer cuarto y cambió el rumbo del partido. Los Pacers llegaron al último período con una ventaja de 13 puntos, después de dominar ese tercer parcial por 36-13.

Filadelfia reaccionó en el cuarto período, que ganó por 39-21. Maxey anotó dos triples en los últimos 90 segundos para inclinar definitivamente el encuentro a favor de los visitantes.

Joel Embiid terminó con 21 puntos y 11 rebotes. Anfernee Simons aportó 20 tantos desde el banquillo, mientras que LeBron James sumó 13 puntos y diez asistencias.

Por Indiana, Pascal Siakam registró 26 puntos y 11 rebotes, mientras que Andrew Nembhard terminó con 18 puntos y 14 asistencias. Aaron Nesmith también anotó 18 tantos.

La victoria dejó a Filadelfia con cuatro triunfos y una derrota, mientras que Indiana quedó con dos victorias y tres derrotas.

Haliburton sigue fuera

Tyrese Haliburton no disputó el encuentro debido a una distensión en el isquiotibial izquierdo. El entrenador de Indiana, Rick Carlisle, estimó que el base estaría fuera al menos dos semanas.

Haliburton se había perdido toda la temporada anterior por una rotura del tendón de Aquiles. Su ausencia supone una dificultad para Indiana, que pierde temporalmente a uno de sus principales organizadores ofensivos.

Dybantsa debuta con 19 puntos

AJ Dybantsa, elegido con el número uno del draft de 2026, disputó sus primeros minutos en la NBA en la derrota de los Washington Wizards por 121-111 ante los Cleveland Cavaliers.

El alero, de 19 años, se había perdido los primeros cuatro partidos por un esguince de tobillo. En su estreno anotó 19 puntos, con ocho canastas en 12 intentos, además de dos rebotes y dos asistencias.

Dybantsa fue el máximo anotador de Washington. Por Cleveland, Evan Mobley encabezó la ofensiva con 24 puntos y 12 rebotes, mientras que Peyton Watson agregó 22 tantos y Donovan Mitchell terminó con 19 puntos y siete asistencias.

Los Cavaliers aseguraron el triunfo en el último cuarto y mejoraron su balance a tres victorias y una derrota.

Detroit supera a Charlotte

Los Detroit Pistons derrotaron 97-89 a los Charlotte Hornets, apoyados en los 30 puntos, cinco rebotes y siete asistencias de Cade Cunningham.

Paul Reed agregó 16 puntos, cuatro rebotes y tres robos para Detroit. Por Charlotte, Brandon Miller terminó con 31 puntos, 12 rebotes y tres asistencias, pero su producción no bastó para evitar la derrota.

Toronto arrolla a Orlando

Los Toronto Raptors dominaron 129-99 a los Orlando Magic. Scottie Barnes lideró a Toronto con 28 puntos, seis rebotes y tres robos, mientras que RJ Barrett aportó 25 puntos, nueve rebotes y seis asistencias.

Por Orlando, Tristan da Silva anotó 20 puntos. Toronto consiguió una victoria por 30 puntos de diferencia y mejoró su balance a tres triunfos y una derrota.

Denver se impone a Nueva Orleans

Los Denver Nuggets vencieron 104-91 a los New Orleans Pelicans. Jamal Murray lideró la ofensiva con 23 puntos y seis asistencias, mientras que Nikola Jokić registró 21 puntos, 13 rebotes y diez asistencias para conseguir otro triple-doble.

Jokić alcanzó así los 200 triples-dobles en su carrera en la NBA, una cifra que lo convirtió en el segundo jugador en la historia de la liga en llegar a esa marca, detrás de Russell Westbrook.

Por los Pelicans, Zion Williamson anotó 25 puntos y cinco rebotes. Nueva Orleans continuó sin conocer la victoria en el comienzo de la temporada.

Curry conduce a Golden State

Los Golden State Warriors derrotaron 119-114 a los Minnesota Timberwolves con una actuación sobresaliente de Stephen Curry, autor de 44 puntos, ocho rebotes y seis asistencias.

Yaxel Lendeborg contribuyó con 26 puntos y nueve rebotes para Golden State, mientras que Jonathan Kuminga anotó 20 puntos para Minnesota frente a su antiguo equipo.

Los Timberwolves sufrieron su segunda derrota consecutiva después de haber comenzado la temporada con tres triunfos.

Nueva York supera a Chicago

Los New York Knicks vencieron 133-127 a los Chicago Bulls en uno de los partidos de mayor anotación de la jornada.

Jalen Brunson fue la figura del encuentro con 38 puntos y siete asistencias, incluidos seis triples. OG Anunoby agregó 23 puntos y seis rebotes para los Knicks.

Por Chicago, Norman Powell anotó 30 puntos, pero los Bulls no pudieron contener la ofensiva neoyorquina.

Houston mantiene su invicto

Los Houston Rockets conservaron su condición de invictos al imponerse 132-100 a los Milwaukee Bucks.

Fred VanVleet lideró a Houston con 24 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, mientras que Amen Thompson agregó 23 tantos. Por Milwaukee, Tyler Herro anotó 23 puntos, incluidos cuatro triples.

Con este resultado, los Rockets mejoraron su balance a cinco victorias sin derrotas y se convirtieron en el primer equipo de la temporada en alcanzar esa marca.

San Antonio gana en tiempo extra

Los San Antonio Spurs derrotaron 117-111 a los Utah Jazz en tiempo extra, después de que ambos equipos terminaran igualados al concluir el tiempo reglamentario.

Victor Wembanyama encabezó a San Antonio con 36 puntos, 14 rebotes y cinco asistencias. Devin Vassell aportó 21 puntos, mientras que Keyonte George anotó 31 tantos para Utah.

Los Spurs consiguieron su tercera victoria consecutiva, mientras que Utah sufrió su cuarta derrota en cinco partidos.

Dallas acaba con el invicto de Oklahoma City

Los Dallas Mavericks vencieron 120-96 a los Oklahoma City Thunder, que llegaban con cuatro victorias consecutivas.

Cooper Flagg encabezó a Dallas con 26 puntos, cinco rebotes y ocho asistencias. PJ Washington agregó 18 puntos y nueve rebotes.

Por Oklahoma City, Ajay Mitchell anotó 29 puntos y Shai Gilgeous-Alexander terminó con 21 tantos.

Los Mavericks propinaron a los Thunder su primera derrota de la temporada y evitaron que Oklahoma City extendiera su inicio perfecto a cinco victorias consecutivas.

Los Lakers ganan el duelo de Los Ángeles

Los Los Angeles Lakers derrotaron 103-87 a los LA Clippers y se recuperaron de la derrota sufrida ante Portland el martes.

Quentin Grimes lideró a los Lakers con 23 puntos, cinco asistencias y cuatro robos, mientras que Collin Sexton agregó 21 tantos. Por los Clippers, Keaton Wagler anotó 21 puntos.

La victoria dejó a los Lakers con cuatro triunfos y una derrota, mientras que los Clippers quedaron con una victoria y tres derrotas.

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