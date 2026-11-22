La jornada de la NBA de seis partidos disputados el sábado 21 de noviembre dejó entre las actuaciones más destacadas la de Victor Wembanyama, quien anotó 50 puntos en el triunfo de los San Antonio Spurs sobre los New Orleans Pelicans.

También sobresalieron Tyler Herro, con otros 50 puntos para Milwaukee; Mikal Bridges, autor del triple decisivo para los New York Knicks, y Keegan Murray, quien dio a Sacramento la victoria sobre Boston en los últimos segundos.

Resultados de la NBA del sábado 21

Partido Resultado Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76ers 129-132 Portland Trail Blazers vs. New York Knicks 96-97 LA Clippers vs. Dallas Mavericks 100-110 Memphis Grizzlies vs. Minnesota Timberwolves . 95-104 New Orleans Pelicans vs. San Antonio Spurs 91-114 Boston Celtics vs. Sacramento Kings 96-97

Wembanyama vuelve a alcanzar los 50 puntos

Victor Wembanyama encabezó la jornada con una actuación de 50 puntos, 19 rebotes, cinco bloqueos y cuatro robos de balón en la victoria de los San Antonio Spurs por 114-91 ante los New Orleans Pelicans.

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El pívot francés volvió a alcanzar los 50 puntos por segunda ocasión en la temporada. Su anterior marca personal fue de 52, conseguida el 4 de noviembre frente a los Dallas Mavericks.

San Antonio dominó el encuentro y llegó a tener una ventaja de 29 puntos en el último cuarto. Wembanyama alcanzó la cifra de 50 mediante dos triples consecutivos, en una noche en la que también destacó por su presencia defensiva.

Jeremiah Fears anotó 29 puntos para los Pelicans, que no pudieron contener el ataque de los Spurs.

Filadelfia vence a Milwaukee pese a los 50 puntos de Herro

Los Philadelphia 76ers derrotaron 132-129 a los Milwaukee Bucks en un partido que tuvo a Tyler Herro como protagonista ofensivo, aunque su producción no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo.

Herro terminó con 50 puntos, la mejor marca anotadora de su carrera, al encestar 15 de sus 23 tiros de campo, incluidos siete triples en 12 intentos.

El escolta tuvo la oportunidad de empatar el encuentro con un lanzamiento de tres puntos sobre la bocina, pero la revisión arbitral determinó que todavía tenía el balón en las manos cuando terminó el tiempo reglamentario. La canasta, por tanto, no fue válida.

Por Filadelfia, Joel Embiid aportó 26 puntos, 17 rebotes y nueve asistencias. Los 76ers mejoraron su registro a 14 victorias y tres derrotas, mientras Milwaukee sufrió su decimotercera derrota consecutiva.

Mikal Bridges resuelve para los Knicks en el último segundo

Los New York Knicks vencieron 97-96 a los Portland Trail Blazers gracias a un triple de Mikal Bridges cuando sonaba la bocina.

Nueva York había construido una ventaja de 26 puntos, pero Portland reaccionó y consiguió ponerse por delante 96-94 después de dos tiros libres de Deni Avdija, con apenas 3,2 segundos por jugar.

En la última posesión, Josh Hart intentó encontrar a Jalen Brunson, pero terminó enviando el balón a Bridges. El escolta se abrió espacio ante la defensa de Toumani Camara y encestó el lanzamiento de tres puntos que dio la victoria a los Knicks.

Brunson fue el máximo anotador de Nueva York, con 30 puntos. El triunfo representó el cuarto consecutivo para los Knicks, que jugaron sin Karl-Anthony Towns y OG Anunoby.

Dallas, Minnesota y Sacramento también ganan

Los Dallas Mavericks superaron 110-100 a los LA Clippers. Kyrie Irving lideró a los ganadores con 25 puntos, mientras Cooper Flagg añadió 22 tantos y ocho asistencias.

En Minneapolis, los Minnesota Timberwolves derrotaron 104-95 a los Memphis Grizzlies. Jaden McDaniels encabezó el ataque de Minnesota con 25 puntos, y Cedric Coward fue el máximo anotador de Memphis, con 23.

El cierre de la jornada llegó con la victoria de los Sacramento Kings por 97-96 sobre los Boston Celtics. Keegan Murray consiguió la canasta decisiva mediante un rebote ofensivo convertido en los últimos cinco segundos, después de que Payton Pritchard pusiera a Boston por delante.

Murray terminó con 15 puntos y 12 rebotes. Sacramento consiguió así su primera victoria como local de la temporada y puso fin a una racha de ocho derrotas consecutivas.

Partidos de la NBA este domingo 22 de noviembre

La programación dominical contempla siete encuentros, con horarios correspondientes a la República Dominicana:

Hora dominicana Partido 4:30 p. m. Detroit Pistons vs. Atlanta Hawks 7:00 p. m. Oklahoma City Thunder vs. Miami Heat 8:00 p. m. Orlando Magic vs. Washington Wizards 8:00 p. m. Dallas Mavericks vs. Utah Jazz 8:00 p. m. Denver Nuggets vs. Chicago Bulls 9:00 p. m. Indiana Pacers vs. New York Knicks 9:30 p. m. Boston Celtics vs. Golden State Warriors

Dónde ver la NBA en República Dominicana

Los aficionados dominicanos pueden seguir parte de la temporada 2026-2027 a través de CDN Deportes, canal 37, que recuperó las transmisiones de la NBA en televisión abierta mediante un acuerdo multianual.

Los encuentros seleccionados deben confirmarse en la programación de CDN Deportes.

La cobertura también contempla streaming geolocalizado para el territorio dominicano.

Otra opción es NBA League Pass, el servicio oficial de la liga, que ofrece partidos en directo y bajo demanda, sujeto a las condiciones de disponibilidad territorial.

NBA: tablas de posiciones

Conferencia Este

Pos. Equipo Ganados Perdidos Pct. Dif. 1 Philadelphia 76ers 14 3 .824 — 2 Boston Celtics 11 5 .688 2.5 3 Detroit Pistons 10 5 .667 3.0 4 Atlanta Hawks 10 6 .625 3.5 5 New York Knicks 10 6 .625 3.5 6 Miami Heat 9 6 .600 4.0 7 Cleveland Cavaliers 9 8 .529 5.0 8 Orlando Magic 7 8 .467 6.0 9 Toronto Raptors 6 10 .375 7.5 10 Washington Wizards . 6 11 .353 8.0 11 Indiana Pacers 5 11 .312 8.5 12 Charlotte Hornets 4 11 .267 9.0 13 Chicago Bulls 4 11 .267 9.0 14 Brooklyn Nets 3 12 .200 10.0 15 Milwaukee Bucks 1 16 .059 13.0

Conferencia Oeste

Pos. Equipo Ganados Perdidos Pct. Dif. 1 San Antonio Spurs 14 3 .824 — 2 Los Angeles Lakers 14 3 .824 — 3 Minnesota Timberwolves . 12 5 .706 2.0 4 Houston Rockets 12 5 .706 2.0 5 Memphis Grizzlies 12 5 .706 2.0 6 Denver Nuggets 9 5 .643 3.5 7 Portland Trail Blazers 10 6 .625 3.5 8 Oklahoma City Thunder 10 6 .625 3.5 9 Dallas Mavericks 9 7 .562 4.5 10 Phoenix Suns 8 7 .533 5.0 11 Golden State Warriors 8 8 .500 5.5 12 New Orleans Pelicans 5 13 .278 9.5 13 LA Clippers 4 11 .267 9.0 14 Utah Jazz 3 14 .176 11.0 15 Sacramento Kings 2 14 .125 11.5

G: ganados. P: perdidos. Pct.: porcentaje de victorias. Dif.: partidos de diferencia respecto al primer lugar de la conferencia.

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