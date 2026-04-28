Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos y el actual campeón, el Oklahoma City Thunder, se clasificó el lunes para la segunda ronda de los playoffs de la NBA al imponerse por 131-122 a los Phoenix Suns en su cancha.

Resultados NBA de los partidos del lunes 27 de abril

Partido Marcador Final Estado de la Serie Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns 131 – 122 OKC gana serie 4-0 Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves . 125 – 113 MIN lidera serie 3-2 Orlando Magic vs. Detroit Pistons 94 – 88 ORL lidera serie 3-1

.

Barrida del Thunder : Oklahoma City se convirtió en el primer equipo en avanzar a las semifinales del Oeste tras vencer a los Suns en el Juego 4 con una actuación dominante de 131 puntos.

Nuggets se mantienen con vida : Con un triple-doble de Nikola Jokic (27 puntos, 16 asistencias y 12 rebotes), Denver evitó la eliminación en casa en el Juego 5 contra los Timberwolves.

Sorpresa en el Este : El octavo sembrado, Orlando Magic , puso a los Detroit Pistons (primer sembrado) contra las cuerdas al tomar una ventaja de 3-1 en la serie tras su victoria 94-88.



El Thunder, primer cabeza de serie, se adjudicó la serie al mejor de siete de la primera ronda de la Conferencia Oeste por 4-0, logrando así su tercer barrido consecutivo en la ronda inicial.

"Simplemente salimos al campo preparados", declaró Gilgeous-Alexander. "Nos encanta jugar al baloncesto, somos un grupo lleno de chicos geniales que se divierten juntos".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Oklahoma City se enfrentará a Los Angeles Lakers o a Houston Rockets en la serie de la segunda ronda. Los Lakers lideran ese enfrentamiento por 3-1.

"En última instancia tenemos que mejorar en los días que nos separan de nuestro próximo rival", dijo Gilgeous-Alexander.

El Thunder se convirtió en el primer equipo en alcanzar la segunda ronda la misma noche en que los sorprendentes Orlando Magic dejaron al borde de la eliminación al primer cabeza de serie de la Conferencia Este, Detroit Pistons, con una victoria por 94-88 que les dio una ventaja de 3-1 en la serie.

Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso de la NBA, que anotó 42 puntos -récord personal en playoffs- en la victoria del tercer partido, sumó ocho asistencias para impulsar a un Thunder que cuenta con el mejor ataque anotador y las mejores estadísticas defensivas de la postemporada.

Chet Holmgren sumó 24 puntos y 12 rebotes para el Thunder, que también contó con 22 puntos de Ajay Mitchell y 18 puntos y 12 rebotes de Isaiah Hartenstein.

Devin Booker lideró a Phoenix con 24 puntos.

– Los Pistons contra las cuerdas –

En Orlando, Desmond Bane anotó 22 puntos, acertando cinco de 10 tiros desde la línea de tres puntos, para liderar a los Magic, que pueden eliminar a los Pistons con una victoria el miércoles en Detroit.

Franz Wagner anotó 19 puntos para Orlando antes de ser sustituido por una molestia en la pantorrilla derecha, mientras que Paolo Banchero sumó 18 y capturó ocho rebotes.

Los Pistons, cuyo récord de 60-22 lideró la Conferencia Este, deben ganar tres partidos seguidos para evitar una eliminación sorpresiva a manos del octavo clasificado, Orlando, que terminó con marca de 45-37.

Cade Cunningham lideró a Detroit con 25 puntos, mientras que Tobias Harris sumó 20 para los Pistons, que cometieron 20 pérdidas de balón, el doble que Orlando.

Los Magic no han llegado a la segunda ronda de los playoffs desde 2010, tras caer en seis series en la primera ronda y quedar fuera de la postemporada en nueve ocasiones.

Los Pistons no han alcanzado la segunda ronda desde 2008, tras perder cuatro enfrentamientos de primera ronda y quedarse fuera de los playoffs en 13 temporadas.

Bane anotó un triple con 1:16 por jugar para dar a los Magic una ventaja de 92-86 y Orlando sumó tiros libres en los últimos instantes para sellar el destino de Detroit, ya que los Pistons estuvieron más de cinco minutos sin anotar desde el campo.

En un partido posterior, Minnesota Timberwolves intentará eliminar a Denver y alcanzar la segunda ronda, con los Nuggets, como locales, perdiendo 3-1 en la serie.

Los Timberwolves no contaron con dos de sus principales bases. Anthony Edwards se perderá al menos una semana por una contusión ósea y una hiperextensión en la rodilla izquierda, mientras que Donte DiVincenzo se perderá el resto de los playoffs por una rotura del tendón de Aquiles derecho.

Partidos de hoy de la NBA 28 de Abril de 2026

Partido Hora Estado de la Serie Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics 7:00 PM Boston lidera 3-1 Atlanta Hawks vs. New York Knicks 8:00 PM Serie empatada 2-2 Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs . 9:30 PM . San Antonio lidera 3-1

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más