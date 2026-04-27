Los Astros de Houston pusieron fin este domingo a la racha de ocho victorias consecutivas de los Yanquis de Nueva York, con un triunfo de 7-4 gracias a que Arrighetti fue dominante en siete entradas y a que Walker impulsó cuatro carreras. Con dos jonrones, Manny Machado brilló por todo lo alto en México, pero los Padres de San Diego no lograron evitar la derrota.
MLB – Resultados. Domingo 26 de abril, 2026
|Red Sox 5 – Orioles 3
|Americana
|Blue Jays 4 – Guardians 2
|Americana
|Rays 4 – Twins 2
|Americana
|Astros 7 – Yanquis 4
|Americana
|Athletics 2 – Rangers 1
|Americana
|Royals 11 – Angels 9 (F/10)
|Americana
|Braves 6 – Phillies 2
|Nacional
|Rockies 3 – Mets 1 (Juego 1)
|Nacional
|Rockies 3 – Mets 0 (Juego 2)
|Nacional
|Brewers 5 – Pirates 0
|Nacional
|Nationals 2 – White Sox 1 (F/10)
|Interliga
|Mariners 3 – Cardinals 2
|Interliga
|Giants 6 – Marlins 3
|Nacional
|Diamondbacks 12 – Padres 7
|Nacional
|Dodgers 6 – Cubs 0
|Nacional
|Tigers 8 – Reds 3
|Interliga
Tablade posiciones
|Equipo
|Div.
|Ganados
|Perdidos
|%
|New York Yankees
|Este
|18
|10
|.643
|Cleveland Guardians
|Cent.
|15
|14
|.517
|Oakland Athletics
|Oeste
|15
|13
|.536
|Tampa Bay Rays
|Este
|16
|11
|.593
|Detroit Tigers
|Cent.
|15
|14
|.517
|Texas Rangers
|Oeste
|14
|14
|.500
|Seattle Mariners
|Oeste
|14
|15
|.483
|Baltimore Orioles
|Este
|13
|15
|.464
|Toronto Blue Jays
|Este
|12
|15
|.444
|Minnesota Twins
|Cent.
|12
|16
|.429
|Los Angeles Angels
|Oeste .
|12
|17
|.414
|Boston Red Sox
|Este
|11
|17
|.393
|Chicago White Sox
|Cent.
|11
|17
|.393
|Houston Astros
|Oeste
|11
|18
|.379
|Kansas City Royals
|Cent.
|11
|17
|.393
|Equipo
|Div.
|Ganados
|Perdidos
|%
|Atlanta Braves
|Este
|20
|9
|.690
|Los Angeles Dodgers .
|Oeste
|19
|9
|.679
|Cincinnati Reds
|Cent.
|18
|10
|.643
|San Diego Padres
|Oeste
|18
|9
|.667
|Chicago Cubs
|Cent.
|17
|11
|.607
|Pittsburgh Pirates
|Cent.
|16
|12
|.571
|Arizona Diamondbacks
|Oeste
|15
|12
|.556
|Milwaukee Brewers
|Cent.
|14
|13
|.519
|San Luis Cardenales
|Cent.
|14
|13
|.519
|Miami Marlins
|Este
|13
|15
|.464
|Washington Nationals
|Este
|13
|16
|.448
|Colorado Rockies
|Oeste
|13
|16
|.448
|San Francisco Giants
|Oeste
|13
|15
|.464
|New York Mets
|Este
|9
|19
|.321
|Philadelphia Phillies
|Este
|9
|19
|.321
.
Spencer Arrighetti lanzó siete entradas sólidas, Christian Walker logró un juego de tres hits con jonrón y los Astros de Houston rescataron el último partido de su serie de tres juegos ante los Yanquis de Nueva York con una victoria de 7-4 el domingo, poniendo fin a la racha de ocho triunfos consecutivos del equipo neoyorquino.
Arrighetti (3-0) se mantuvo invicto en sus tres aperturas desde que comenzó la temporada con el equipo de Triple-A Sugar Land. El derecho permitió tres hits, otorgó una base por bolas y ponchó a ocho bateadores en 96 lanzamientos, 64 de ellos strikes.
Walker terminó de 3-4 con cuatro carreras impulsadas, mientras que Isaac Paredes se fue de 2-4 con un jonrón, tres carreras anotadas y tres impulsadas. Yordan Álvarez también tuvo un juego de múltiples hits, yendo de 2-4 con dos carreras anotadas.
El lanzador derecho de los Yanquis, Luis Gil (1-2), fue el gran perjudicado. Walker abrió el marcador con un jonrón de dos carreras con dos outs en la primera entrada que impulsó a Paredes. Dos entradas después, Paredes conectó su tercer jonrón contra el poste de foul del jardín izquierdo para ampliar la ventaja a 4-0.
Álvarez sacó a Gil del partido en la quinta con un doble al jardín derecho, y Paredes cerró la ofensiva con un sencillo productor antes de que Walker añadiera un doble de dos carreras para el 7-0.
Gil permitió seis carreras, cinco hits y tres bases por bolas en poco más de cuatro entradas. Paul Goldschmidt conectó dos dobles y anotó para los Yanquis, quienes recortaron con tres carreras con dos outs en la novena, pero no pudieron evitar la derrota.
El único momento de los visitantes en el juego llegó en la sexta entrada, cuando Aaron Judge conectó un jonrón solitario con dos outs —el décimo de la temporada— en el día de su cumpleaños número 34, luego de que Arrighetti retirara a nueve bateadores consecutivos.
Tras la derrota, los Yanquis enviaron a Gil a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre y convocaron al jardinero dominicano Jasson Domínguez. El movimiento se produce además en medio de una lesión en la pantorrilla de Giancarlo Stanton, quien podría ir a la lista de lesionados.
Sale alcanza su victoria 150 y los Bravos vencen a los Filis
En Atlanta, Chris Sale dominó a los Filis por segunda vez en nueve días y consiguió su victoria número 150 en la carrera al lanzar seis entradas en blanco con nueve ponches, en el triunfo de los Bravos de Atlanta 6-2 sobre Filadelfia.
Diamondbacks remontan en Ciudad de México y dividen la serie con los Padres
En el Estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México, los Diamondbacks de Arizona remontaron un déficit de cinco carreras con una entrada de seis anotaciones en la séptima, liderada por el grand slam de Tim Tawa, para derrotar a los Padres de San Diego 12-7 y dividir la serie de dos juegos.
El estadio capitalino, ubicado a 2.240 metros sobre el nivel del mar, fue el escenario de una jornada de béisbol de alto voltaje que ratifica por qué la MLB sigue apostando a México como sede de su gira mundial, iniciada en 2023.
Los dominicanos en la jornada del domingo
Manny Machado fue el dominicano más productivo de la jornada, aunque en derrota. El tercera base de los Padres aprovechó la altitud de Ciudad de México para conectar dos jonrones —uno de dos carreras en la tercera entrada y otro de tres en la quinta, ambos frente a Ryne Nelson— y remolcar cinco carreras en total, terminando de 2-5 en la caída 12-7 ante Arizona.
Jasson Domínguez, el jardinero apodado «El Marciano», nacido en Esperanza, provincia Valverde, fue convocado por los Yanquis desde Triple-A tras la derrota en Houston. La llamada se produce en un momento de necesidad del equipo, con Stanton en riesgo de ir a la lista de lesionados.
Luis Gil, el lanzador dominicano de los Yanquis, vivió una tarde para olvidar en Houston. Fue enviado a Triple-A horas después del partido, en el que permitió seis carreras, cinco hits y tres bases por bolas en poco más de cuatro entradas.
Juan Soto también tuvo un domingo para olvidar. Los Mets recibieron un doble juego ante los Rockies de Colorado y perdieron ambos partidos, siendo barridos en la doble cartelera. Los Rockies dominaron con su pitcheo —algo histórico para ellos, ya que nunca antes habían limitado a un rival a solo una carrera en dos juegos de un doble encabezado— y los Mets quedaron muy disminuidos ofensivamente.
Soto había regresado de la lista de lesionados apenas el 23 de abril, luego de que los Mets sufrieran una racha de 12 derrotas consecutivas. Su retorno ayudó a cortar brevemente el mal momento, pero el domingo el equipo volvió a caer.
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