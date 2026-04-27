Los Astros de Houston pusieron fin este domingo a la racha de ocho victorias consecutivas de los Yanquis de Nueva York, con un triunfo de 7-4 gracias a que Arrighetti fue dominante en siete entradas y a que Walker impulsó cuatro carreras. Con dos jonrones, Manny Machado brilló por todo lo alto en México, pero los Padres de San Diego no lograron evitar la derrota.

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MLB – Resultados. Domingo 26 de abril, 2026

Red Sox 5 – Orioles 3 Americana Blue Jays 4 – Guardians 2 Americana Rays 4 – Twins 2 Americana Astros 7 – Yanquis 4 Americana Athletics 2 – Rangers 1 Americana Royals 11 – Angels 9 (F/10) Americana Braves 6 – Phillies 2 Nacional Rockies 3 – Mets 1 (Juego 1) Nacional Rockies 3 – Mets 0 (Juego 2) Nacional Brewers 5 – Pirates 0 Nacional Nationals 2 – White Sox 1 (F/10) Interliga Mariners 3 – Cardinals 2 Interliga Giants 6 – Marlins 3 Nacional Diamondbacks 12 – Padres 7 Nacional Dodgers 6 – Cubs 0 Nacional Tigers 8 – Reds 3 Interliga Tablade posiciones Posiciones Liga Americana Equipo Div. Ganados Perdidos % New York Yankees Este 18 10 .643 Cleveland Guardians Cent. 15 14 .517 Oakland Athletics Oeste 15 13 .536 Tampa Bay Rays Este 16 11 .593 Detroit Tigers Cent. 15 14 .517 Texas Rangers Oeste 14 14 .500 Seattle Mariners Oeste 14 15 .483 Baltimore Orioles Este 13 15 .464 Toronto Blue Jays Este 12 15 .444 Minnesota Twins Cent. 12 16 .429 Los Angeles Angels Oeste . 12 17 .414 Boston Red Sox Este 11 17 .393 Chicago White Sox Cent. 11 17 .393 Houston Astros Oeste 11 18 .379 Kansas City Royals Cent. 11 17 .393

Posiciones Liga Nacional Equipo Div. Ganados Perdidos % Atlanta Braves Este 20 9 .690 Los Angeles Dodgers . Oeste 19 9 .679 Cincinnati Reds Cent. 18 10 .643 San Diego Padres Oeste 18 9 .667 Chicago Cubs Cent. 17 11 .607 Pittsburgh Pirates Cent. 16 12 .571 Arizona Diamondbacks Oeste 15 12 .556 Milwaukee Brewers Cent. 14 13 .519 San Luis Cardenales Cent. 14 13 .519 Miami Marlins Este 13 15 .464 Washington Nationals Este 13 16 .448 Colorado Rockies Oeste 13 16 .448 San Francisco Giants Oeste 13 15 .464 New York Mets Este 9 19 .321 Philadelphia Phillies Este 9 19 .321

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Spencer Arrighetti lanzó siete entradas sólidas, Christian Walker logró un juego de tres hits con jonrón y los Astros de Houston rescataron el último partido de su serie de tres juegos ante los Yanquis de Nueva York con una victoria de 7-4 el domingo, poniendo fin a la racha de ocho triunfos consecutivos del equipo neoyorquino.

Arrighetti (3-0) se mantuvo invicto en sus tres aperturas desde que comenzó la temporada con el equipo de Triple-A Sugar Land. El derecho permitió tres hits, otorgó una base por bolas y ponchó a ocho bateadores en 96 lanzamientos, 64 de ellos strikes.

Walker terminó de 3-4 con cuatro carreras impulsadas, mientras que Isaac Paredes se fue de 2-4 con un jonrón, tres carreras anotadas y tres impulsadas. Yordan Álvarez también tuvo un juego de múltiples hits, yendo de 2-4 con dos carreras anotadas.

El lanzador derecho de los Yanquis, Luis Gil (1-2), fue el gran perjudicado. Walker abrió el marcador con un jonrón de dos carreras con dos outs en la primera entrada que impulsó a Paredes. Dos entradas después, Paredes conectó su tercer jonrón contra el poste de foul del jardín izquierdo para ampliar la ventaja a 4-0.

Álvarez sacó a Gil del partido en la quinta con un doble al jardín derecho, y Paredes cerró la ofensiva con un sencillo productor antes de que Walker añadiera un doble de dos carreras para el 7-0.

Gil permitió seis carreras, cinco hits y tres bases por bolas en poco más de cuatro entradas. Paul Goldschmidt conectó dos dobles y anotó para los Yanquis, quienes recortaron con tres carreras con dos outs en la novena, pero no pudieron evitar la derrota.

El único momento de los visitantes en el juego llegó en la sexta entrada, cuando Aaron Judge conectó un jonrón solitario con dos outs —el décimo de la temporada— en el día de su cumpleaños número 34, luego de que Arrighetti retirara a nueve bateadores consecutivos.

Tras la derrota, los Yanquis enviaron a Gil a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre y convocaron al jardinero dominicano Jasson Domínguez. El movimiento se produce además en medio de una lesión en la pantorrilla de Giancarlo Stanton, quien podría ir a la lista de lesionados.

Sale alcanza su victoria 150 y los Bravos vencen a los Filis

En Atlanta, Chris Sale dominó a los Filis por segunda vez en nueve días y consiguió su victoria número 150 en la carrera al lanzar seis entradas en blanco con nueve ponches, en el triunfo de los Bravos de Atlanta 6-2 sobre Filadelfia.

Diamondbacks remontan en Ciudad de México y dividen la serie con los Padres

En el Estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México, los Diamondbacks de Arizona remontaron un déficit de cinco carreras con una entrada de seis anotaciones en la séptima, liderada por el grand slam de Tim Tawa, para derrotar a los Padres de San Diego 12-7 y dividir la serie de dos juegos.

El estadio capitalino, ubicado a 2.240 metros sobre el nivel del mar, fue el escenario de una jornada de béisbol de alto voltaje que ratifica por qué la MLB sigue apostando a México como sede de su gira mundial, iniciada en 2023.

Los dominicanos en la jornada del domingo

Manny Machado fue el dominicano más productivo de la jornada, aunque en derrota. El tercera base de los Padres aprovechó la altitud de Ciudad de México para conectar dos jonrones —uno de dos carreras en la tercera entrada y otro de tres en la quinta, ambos frente a Ryne Nelson— y remolcar cinco carreras en total, terminando de 2-5 en la caída 12-7 ante Arizona.

Jasson Domínguez, el jardinero apodado «El Marciano», nacido en Esperanza, provincia Valverde, fue convocado por los Yanquis desde Triple-A tras la derrota en Houston. La llamada se produce en un momento de necesidad del equipo, con Stanton en riesgo de ir a la lista de lesionados.

Luis Gil, el lanzador dominicano de los Yanquis, vivió una tarde para olvidar en Houston. Fue enviado a Triple-A horas después del partido, en el que permitió seis carreras, cinco hits y tres bases por bolas en poco más de cuatro entradas.

Juan Soto también tuvo un domingo para olvidar. Los Mets recibieron un doble juego ante los Rockies de Colorado y perdieron ambos partidos, siendo barridos en la doble cartelera. Los Rockies dominaron con su pitcheo —algo histórico para ellos, ya que nunca antes habían limitado a un rival a solo una carrera en dos juegos de un doble encabezado— y los Mets quedaron muy disminuidos ofensivamente.

Soto había regresado de la lista de lesionados apenas el 23 de abril, luego de que los Mets sufrieran una racha de 12 derrotas consecutivas. Su retorno ayudó a cortar brevemente el mal momento, pero el domingo el equipo volvió a caer.

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