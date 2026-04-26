Quién es Alex Cora, boricua que conquistó Boston en 2018, cayó mal en 2019 y en desgracia este 2026

El escandaloso 17-1 que encajaron los Red Sox la víspera le costó el cargo al mánager puertorriqueño Alex Cora, resultado que reflejó el récord catastrófico de 2-8 en los primeros diez juegos, aunque todas las alarmas se encendieron con el inicial de 1-5 que ya había acabado con el optimismo que reinaba en el Fenway Park al inicio de la temporada.

Ello, porque en la campaña del 2025 saborearon 89 victorias que devolvieron a Boston a los playoffs por primera vez en cuatro años. Las expectativas eran altas y por eso la caída fue más fuerte.

Este sábado 26 de abril, pocas horas después de la aplastante victoria de los Orioles de Baltimore, los Red Sox anunciaron la rescisión del contrato de Cora y de cinco miembros de su cuerpo técnico: el coach de bateo Peter Fatse, el coach del banco Ramón Vázquez, el coach de tercera base Kyle Hudson, el asistente de bateo Dillon Lawson y el estratega de bateo Joe Cronin.

El legendario Jason Varitek, en su trigésimo año con la organización, fue reasignado a un nuevo rol.

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Al momento del despido, Boston ocupaba el penúltimo lugar de la División Este de la Liga Americana con marca de 10-17. Chad Tracy, quien dirigía al equipo afiliado Triple-A de Worcester, asumirá como mánager interino.

¿Pero quién es Alex Cora?

José Alexander Cora nació el 18 de octubre de 1975 en Caguas, Puerto Rico, y se convirtió en uno de los nombres más importantes del béisbol latinoamericano en las últimas dos décadas. Primero como jugador, luego como estratega, su carrera estuvo marcada por cimas históricas y también por polémicas que sacudieron las Grandes Ligas.

Fue seleccionado por los Dodgers de Los Ángeles en la tercera ronda del draft de 1996, luego de pasar por la Universidad de Miami. Debutó en las Grandes Ligas en 1998 y se desempeñó como campocorto y segunda base durante 14 temporadas, vistiendo las camisetas de los Dodgers, los Medias Rojas de Boston, los Indios de Cleveland, los Mets de Nueva York, los Rangers de Texas y los Nacionales de Washington, donde se retiró en 2011.

Aunque nunca fue una figura ofensiva de primer orden —terminó su carrera con un promedio de .243—, Cora era reconocido por su inteligencia en el terreno, su liderazgo en el clubhouse y su capacidad para leer el juego.

El arquitecto del mejor Boston de la historia

Tras colgar los spikes, Cora dio el salto a los banquillos. En 2017 fue coach del banco de los Astros de Houston, equipo que ese año se coronó campeón de la Serie Mundial. Al año siguiente, Boston lo contrató como mánager y el resultado fue histórico: los Red Sox ganaron 108 partidos en la temporada regular —récord de la franquicia— y se consagraron campeones de la Serie Mundial 2018.

Con ese título, Cora se convirtió en el primer mánager puertorriqueño en ganar una Serie Mundial y en el quinto dirigente en lograrlo en su primera temporada al frente de un equipo.

"Alex Cora llevó a esta organización a una de las mejores temporadas en la historia de los Medias Rojas en 2018, y por eso siempre tendrá nuestra más profunda gratitud", declaró este sábado el dueño del club, John Henry, al anunciar su salida.

La sombra del escándalo

El brillo de 2018 quedó empañado cuando, tras la temporada 2019, Cora fue implicado en el escándalo de robo de señas de los Astros durante su etapa como coach en Houston.

La investigación de MLB derivó en su separación temporal de Boston. Sin embargo, los Red Sox lo recontrataron en 2021 y le dieron una segunda oportunidad que él aprovechó para llevar al equipo a la postemporada en varias ocasiones.

El escándalo del robo de señas de los Astros de Houston estalló en noviembre de 2019 cuando el lanzador Mike Fiers reveló el esquema, simple, pero efectivo: una cámara ubicada en el jardín central captaba las señas del receptor rival, la imagen se transmitía a un monitor en el túnel del dugout, y un empleado golpeaba un bote de basura para avisarle al bateador qué lanzamiento venía.

Las consecuencias no tardaron. El mánager A.J. Hinch y el GM Jeff Luhnow fueron suspendidos y despedidos. Alex Cora también pagó el precio, aunque luego volvió a ser mánager de los Medias Rojas tras cumplir su sanción.

La organización enfrentó una multa de 5 millones de dólares y la pérdida de picks del draft, como lo reportó Acento.

Figuras como José Altuve y Alex Bregman pidieron disculpas públicas, y la MLB terminó implementando el PitchCom, un sistema de señas electrónicas encriptadas para evitar que algo así volviera a ocurrir.

El escándalo sigue siendo uno de los más grandes en la historia del béisbol moderno.

Un legado que trasciende el béisbol

Más allá de los números y los títulos, Alex Cora representa un símbolo para Puerto Rico y para el béisbol latino. Fue galardonado con el Premio Pedrín Zorrilla en 2018 e ingresó al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en 2023.

Su historia, con sus luces y sus sombras, es la de un hombre que llegó a la cima del béisbol mundial y que ahora, a los 50 años, deberá decidir cuál será su próximo capítulo.

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