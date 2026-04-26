Horas después, el club despidió al mánager Alex Cora y a otros cinco miembros del cuerpo técnico.

Chad Tracy, quien venía dirigiendo el equipo de Triple-A Worcester desde 2022, fue nombrado mánager interino. La decisión llegó con Boston sumergido en una campaña decepcionante, con marca de 10-17 al momento del despido.

Willson Contreras añadió un jonrón de tres carreras y Caleb Durbin uno de dos en la novena entrada, mientras que Connor Wong conectó un doble de tres carreras en la quinta. Monasterio y Ceddanne Rafaela se destacaron con tres hits cada uno. Los Orioles, que habían acumulado 20 hits la noche del viernes, apenas consiguieron un imparable en las primeras cinco entradas del sábado. Taylor Ward conectó dos de los seis hits de Baltimore.

Resultados MLB sábado 25 de abril

Liga Americana

Visitante Resultado Medias Rojas de Boston . 17 – 1 Guardianes de Cleveland 3 – 5 Mellizos de Minnesota 1 – 6 Yanqui de Nueva York 8 – 3 Atléticos de Oakland 3 – 4 Angelinos de Los Ángeles 1 – 12

Liga Nacional

Visitante Resultado Local Marlins de Miami 2 – 6 Gigantes de San Francisco Padres de San Diego 6 – 4 Diamondbacks de Arizona Piratas de Pittsburgh . 6 – 3 Cerveceros de Milwaukee (10 entradas) Filis de Filadelfia 8 – 5 Bravos de Atlanta (10 entradas) Cachorros de Chicago 4 – 12 Dodgers de Los Ángeles Rockies de Colorado Pospuesto Mets de Nueva York

Partidos Interligas

Visitante Resultado Local Marineros de Seattle 11 – 9 Cardenales de San Luis Tigres de Detroit 2 – 9 Rojos de Cincinnati Nacionales de Washington 6 – 3 Medias Blancas de Chicago (10 entradas)

Los Dodgers frenan la racha de 10 victorias de los Cubs

Roki Sasaki se apuntó su segunda victoria en las Grandes Ligas y los Dodgers respondieron con seis carreras en la cuarta entrada para vencer a los Cubs 12-4 y cortar la racha de 10 triunfos consecutivos de Chicago. Max Muncy conectó un jonrón de dos carreras y Andy Pages impulsó tres carreras. Teoscar Hernández aportó dos hits y dos carreras impulsadas, mientras que Hyeseong Kim y Alex Freeland también contribuyeron con múltiples imparables.

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Por los Cubs, Seiya Suzuki —con tres hits y un jonrón— Moisés Ballesteros y Miguel Amaya también conectaron cuadrangulares solitarios, pero no fue suficiente para sostener la racha más larga de la liga.

Los Filis rompen su racha negativa en 10 entradas ante los Bravos

Bryce Harper conectó un sencillo con las bases llenas en la décima entrada para impulsar dos carreras y darle la victoria a Filadelfia 8-5 sobre Atlanta, poniendo fin a una racha de 10 derrotas consecutivas de los Filis. Harper terminó con cuatro carreras impulsadas en el partido.

El abridor Zack Wheeler hizo su primera aparición desde el 15 de agosto del año pasado, tras ausentarse por una cirugía para tratar el síndrome de la salida torácica. Lanzó cinco entradas y permitió dos carreras y tres hits. Por Atlanta, Bryce Elder igualó su mejor marca de la temporada con siete entradas lanzadas, pero no pudo evitar la derrota.

Los Yanquis acumulan ocho victorias seguidas al superar a los Astros

Austin Wells conectó un jonrón al inicio de la séptima entrada para romper un empate 2-2 e impulsar a Nueva York a una victoria de 6-3 sobre los Astros, con lo que los Yankees cerraron la serie de tres juegos y extendieron su racha a ocho triunfos consecutivos. El equipo neoyorquino mejoró a 5-0 en su actual gira de nueve juegos como visitante.

El abridor de Houston, Mike Burrows, igualó su récord personal de ocho ponches en cinco entradas, pero los Yanquis remontaron un déficit inicial de 1-0 con un jonrón solitario de Grisham en la tercera entrada.

Los Nacionales vencen a los Medias Blancas en 10 entradas

Washington superó a los Medias Blancas 6-3 en 10 entradas gracias a una espectacular décima entrada en la que anotó cuatro carreras. Cionel Pérez (2-3) superó dos bases por bolas para lanzar una novena entrada sin carreras, y Brad Lord cerró la décima para los Nacionales, quienes rompieron una racha de tres derrotas consecutivas a pesar de dejar 10 corredores en base. Miguel Vargas conectó un doble y recibió dos bases por bolas para Chicago, que bateó 1-12 con corredores en posición de anotar.

Los Marineros remontan un festival de jonrones ante los Cardenales

Leo Rivas conectó un sencillo de dos carreras en la novena entrada para romper el empate y llevar a Seattle a una victoria de 11-9 sobre San Luis, en un partido que acumuló ocho jonrones. Julio Rodríguez, Will Wilson y Cole Young conectaron cuadrangulares para los Marineros, quienes consiguieron su tercera victoria consecutiva. Bryan Woo tuvo un inicio complicado al permitir siete carreras y nueve hits en solo tres entradas.

Por San Luis, Nathan Church conectó dos jonrones y acumuló cuatro carreras impulsadas, mientras que JJ Wetherholt, Iván Herrera, Pedro Pages y Connor Joe también aportaron en la ofensiva de los Cardenales, que llegaron a la octava entrada con ventaja de 9-7.

Los Azulejos vencen a los Guardians con sólida actuación de Gausman

Kevin Gausman lanzó 6 2/3 entradas efectivas, permitiendo dos carreras y seis hits sin otorgar bases por bolas, y Kazuma Okamoto conectó un jonrón para que Toronto venciera a Cleveland 5-3. Louis Varland consiguió su segundo salvamento. David Fry conectó un jonrón solitario para los Guardians.

Los Gigantes igualan la serie ante los Marlins

Casey Schmitt conectó un jonrón de dos carreras, Drew Gilbert y Heliot Ramos añadieron cuadrangulares solitarios, y San Francisco venció a Miami 6-2 para igualar la serie. Robbie Ray, junto con cuatro relevistas, permitió solo seis hits. Era la primera victoria de los Gigantes en casa sobre los Marlins desde agosto de 2024.

Los Rays vencen a los Mellizos y extienden su racha

Jake Fraley conectó un jonrón de dos carreras y Ben Williamson bateó de 3-4 con triple, doble y dos carreras impulsadas para que Tampa Bay venciera a Minnesota 6-1. Shane McClanahan (2-2) permitió solo tres hits en cinco entradas sin carreras. Byron Buxton conectó dos hits para los Mellizos, que sufrieron su cuarta derrota consecutiva y la octava en los últimos nueve partidos.

Los Rangers remontan un 3-0 y vencen a los Atléticos

Josh Jung conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada para darle la ventaja definitiva a Texas en una victoria de 4-3 sobre Oakland. Corey Seager aportó dos hits y una carrera impulsada para los Rangers, que remontaron un déficit de tres carreras. Jacob Latz consiguió su primer salvamento al retirar a los Atléticos en orden en la novena. Jeffrey Springs (3-2) permitió cuatro carreras en seis entradas para Oakland.

Los Padres remontan en México y extienden su gran racha

Ty France conectó dos jonrones con las bases vacías y Mason Miller registró su décimo salvamento —el mayor número en las Grandes Ligas— para que San Diego venciera a Arizona 6-4 en el Estadio Alfredo Harp Helú, en el marco de la Serie de la Ciudad de México. Los Padres remontaron una desventaja de 4-0 con cuatro carreras en la séptima entrada y acumulan 13 victorias en sus últimos 15 partidos.

El jugador de cuadro de Arizona Ildemaro Vargas extendió su racha de hits al inicio de la temporada a 19 juegos, la más larga activa en las Grandes Ligas. Vargas acumula una racha de 22 juegos que se remonta a 2025.

Los Reales aplastan a los Ángeles con gran actuación de Ragans

Cole Ragans lanzó seis entradas sólidas con 11 ponches y Nick Loftin impulsó cuatro carreras para que Kansas City aplastara a Los Ángeles 12-1. Los lanzadores de los Ángeles otorgaron 10 bases por bolas, incluyendo dos con las bases llenas. Jo Adell conectó el único jonrón de los visitantes, que han perdido seis de sus últimos siete partidos.

Los Piratas vencen a los Cerveceros en 10 entradas

Bryan Reynolds conectó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja en una décima entrada de tres carreras para que Pittsburgh venciera a Milwaukee 6-3 y le propinara a los Cerveceros su cuarta derrota consecutiva. Yohan Ramírez mantuvo a Milwaukee sin anotar en la décima para conseguir su primer salvamento. El abridor Jacob Misiorowski ponchó a nueve bateadores en seis entradas para los Cerveceros.

Los Rojos aseguran la serie ante los Tigres

Sal Stewart conectó un jonrón e impulsó cinco carreras para ayudar a Cincinnati a asegurar la victoria en la serie contra Detroit con un triunfo de 9-2. Brady Singer (2-1) permitió dos carreras en 5 1/3 entradas. TJ Friedl bateó de 3-4 con un jonrón solitario. Jack Flaherty (0-2) solo duró dos entradas para los Tigres, permitiendo seis carreras y cinco hits.

Los dominicanos en la jornada del 25 de abril

Junior Caminero extendió su racha de hits a 10 juegos consecutivos con un sencillo en la victoria de los Rays 6-1 sobre los Mellizos, mientras que su compañero Yandy Díaz anotó dos carreras en el mismo partido para Tampa Bay.

Nasim Núñez, pelotero estadounidense de ascendencia dominicana, fue el héroe de los Nacionales al impulsar cuatro de las cinco carreras de Washington en la victoria de 6-3 sobre los Medias Blancas en 10 entradas, casi duplicando su total de carreras impulsadas en lo que va de temporada. Cionel Pérez (2-3) también aportó desde el montículo al lanzar una novena entrada sin carreras para los Nacionales.

Tablas de posiciones de la MLB

Liga Americana

División Este Ganados Perdidos PCT DIF NY Yanquis 18 9 .667 — Tampa Bay Rays 15 11 .577 2.5 Baltimore Orioles 13 14 .481 5.0 Toronto Blue Jays . 11 15 .423 6.5 Boston Red Sox 10 17 .370 8.0

División Central Ganados Perdidos PCT DIF Cleveland Guardians 15 13 .536 — Detroit Tigers 14 14 .500 1.0 Minnesota Twins 12 15 .444 2.5 Chicago White Sox 11 16 .407 3.5 Kansas City Royals 10 17 .370 4.5

División Oeste Ganados Perdidos PCT DIF Oakland Athletics 14 13 .519 — Texas Rangers 14 13 .519 — Seattle Mariners 13 15 .464 1.5 LA Angels 12 16 .429 2.5 Houston Astros 10 18 .357 4.5

Liga Nacional

División Este Ganados Perdidos PCT DIF Atlanta Braves 19 8 .679 — Miami Marlins 13 13 .500 5.5 Washington Nationals 12 15 .429 7.0 NY Mets 9 17 .346 9.5 Philadelphia Phillies 9 18 .333 10.0

División Central Ganados Perdidos PCT DIF Cincinnati Reds 18 9 .667 — Chicago Cubs 17 10 .630 1.0 Pittsburgh Pirates 16 11 .593 2.0 San Luis Cardenales 14 13 .538 4.0 Milwaukee Brewers 13 13 .500 4.5