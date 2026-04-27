El Manchester United, tercer clasificado de la Premier League, cumplió con un triunfo 2-1 en casa ante el Brentford, este lunes en el cierre de la 34ª jornada del campeonato inglés.

El brasileño Casemiro, que abandonará los Red Devils al final de su contrato esta temporada, abrió el marcador en el minuto 11, con un remate de cabeza en un saque de esquina lanzado por Bruno Fernandes y prolongado por Harry Maguire.

Continuó así con su buena racha, sumando un cuarto tanto en seis partidos ligueros.

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Festejó su gol besando el escudo de su camiseta, mientras los hinchas entonaban un cántico en el que pedían su continuidad con "One More Year" (Un año más).

El United se replegó a partir de ahí y el Brentford tuvo buenas ocasiones para haber igualado antes del descanso.

Los londinenses no lo consiguieron y fue el esloveno Benjamin Sesko el que amplió la ventaja de los locales, en el 43.

El tanto del Brentford (9º) no llegó hasta el 87′, por medio del danés Mathias Jensen. Antes de ello, Dango Ouattara había enviado al palo para los visitantes en el 71′.

Tres puntos de ventaja sobre Liverpool

Gracias a su triunfo, el Manchester United conserva tres puntos de ventaja sobre Liverpool (4º), que ganó 3-1 al Crystal Palace el sábado, y amplía a tres unidades su margen sobre el Aston Villa (5º), que perdió ese sábado 1-0 ante el Fulham.

En la próxima jornada, el Manchester United recibirá al Liverpool en Old Trafford, en un duelo directo entre aspirantes a la zona Champions.

El partido de este lunes bajó el telón de una 34ª jornada que se ha extendido a lo largo de casi una semana, desde el martes de la pasada semana.

En ella, el Arsenal mantuvo el liderato en solitario al ganar 1-0 el domingo al Newcastle.

Conserva tres puntos de ventaja sobre el segundo, el Manchester City, que el pasado miércoles había vencido 1-0 en Burnley.

Los Citizens, eso sí, tienen un partido disputado menos que los Gunners, por lo que la emoción está en una cota alta de cara al desenlace del torneo inglés en las próximas semanas.

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