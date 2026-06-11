La actividad del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este jueves con el enfrentamiento entre Corea del Sur y República Checa, dos selecciones que buscan iniciar con buen pie su camino en el torneo.

Tras la victoria 2-0 de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural, ambos equipos saben que un triunfo les permitiría colocarse en una posición privilegiada dentro del grupo y acercarse a la clasificación para la siguiente ronda.

El partido

Comienza el encuentro | 0:00 del primer tiempo | Rueda el balón en el Estadio Akron de Guadalajara y ya se disputa el segundo partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Corea del Sur y República Checa

Comienza el partido | 0:00 del primer tiempo | Ya rueda el balón en Guadalajara y se disputa el segundo encuentro del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Buen inicio de Corea del Sur | 7:00 del primer tiempo | El conjunto asiático toma la iniciativa en los primeros minutos y busca imponer condiciones con una propuesta ofensiva.

Corea presiona en ataque | 12:00 del primer tiempo | Los surcoreanos mantienen la posesión y generan aproximaciones en busca de abrir el marcador.

República Checa adelanta sus líneas | 17:00 del primer tiempo | Tras el dominio inicial de Corea, los europeos intentan equilibrar el desarrollo del partido y acercarse al área rival.

Pausa para hidratación | 22:00 del primer tiempo | El árbitro detiene momentáneamente el encuentro para el 'cooling break' debido a las condiciones climáticas en Guadalajara.

República Checa no encuentra espacios | 30:00 del primer tiempo | El conjunto checo continúa con dificultades para generar peligro sobre la portería defendida por Corea del Sur.

Heung Min Son estuvo cerca | 38:00 del primer tiempo | El capitán surcoreano probó desde fuera del área con un remate que pasó muy cerca del arco checo.

Partido muy disputado | 42:00 del primer tiempo | Ninguno de los equipos logra romper el empate en un cierre de primera mitad intenso y equilibrado.

Final del primer tiempo | Corea del Sur 0-0 República Checa | Ambos equipos se marchan al descanso sin goles tras unos primeros 45 minutos marcados por el orden defensivo y las pocas ocasiones claras.

Segundo tiempo

Comienza la segunda mitad | Se reanudan las acciones en Guadalajara con Corea del Sur y República Checa buscando romper la igualdad.

Corea vuelve a avisar | 49:00 del segundo tiempo | El guardameta Matej Kovář responde con una gran intervención para evitar la caída de su arco ante una nueva llegada del conjunto asiático.

Atajadón de Kovář | 55:00 del segundo tiempo | El portero de República Checa salva nuevamente a su selección al imponerse en un mano a mano frente a Heung Min Son, manteniendo el empate sin goles.

Gran intervención de Kovář | 55:00 del segundo tiempo | El arquero checo vuelve a convertirse en figura al imponerse en un mano a mano frente a Heung Min Son, evitando el gol de Corea del Sur y manteniendo su arco en cero.

Gol de República Checa | 58:00 del segundo tiempo | Ladislav Krejčí rompe el empate en Guadalajara al conectar un certero cabezazo dentro del área y vencer al guardameta surcoreano. Con la anotación, el conjunto europeo toma ventaja de 1-0 en el marcador.

Gol de Corea del Sur | 67:00 del segundo tiempo | Hwang In Beom devuelve la igualdad al marcador con una gran definición ante la salida del guardameta checo. El mediocampista culminó una brillante acción ofensiva después de una gran ejecución en base a la inteligencia y la paciencia.

Gol anulado a República Checa | 77:00 del segundo tiempo | El conjunto checo llegó a celebrar el que parecía ser el 2-1, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. Tras la revisión del asistente, el árbitro confirmó el fuera de juego y el marcador se mantiene igualado 1-1 en Guadalajara.

Gol de Corea del Sur | 80:00 del segundo tiempo | Hyeon Gyu aparece dentro del área chica aprovechando una asistencia para empujar el balón al fondo de la red y darle la vuelta al marcador. La selección surcoreana toma ventaja de 2-1 sobre República Checa a diez minutos del final del encuentro

Final del partido | Corea del Sur 2-1 República Checa | La selección de Corea del Sur remontó el marcador y derrotó 2-1 a República Checa en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hwang In Beom y Hyeon Gyu marcaron los goles que dieron vuelta al tanto inicial de Ladislav Krejčí, permitiendo a los asiáticos sumar tres valiosos puntos en el Grupo A.

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