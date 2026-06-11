El dominicano Juan Soto volvió a responder con el bate al conectar su jonrón número 14 de la temporada, contribuyendo al triunfo 5-4 de los Mets de Nueva York sobre los Cardenales de San Luis este jueves.

Soto le dijo adiós a la pelota con un cuadrangular de dos carreras que permitió a los Mets tomar ventaja en un partido que terminó definiéndose por una sola anotación. El jardinero continúa siendo una de las principales piezas ofensivas del conjunto neoyorquino y mantiene su buen ritmo en la campaña.

Los Cardenales intentaron reaccionar en las últimas entradas y lograron acercarse en el marcador, pero el relevo de Nueva York resistió la presión para asegurar la victoria.

Con este resultado, el dominicano sigue sumando triunfos en una temporada que se proyecta como una de las mejores actuaciones del estelar del conjunto de los Mets.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más