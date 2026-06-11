El dominicano José Siri fue el héroe de la noche al conectar un sencillo remolcador en la décima entrada que dio a los Angelinos de Los Ángeles una victoria 3-2 sobre los Astros de Houston.

Con Nick Madrigal en tercera base, Siri respondió con un imparable al jardín izquierdo ante el relevista dominicano Bryan Abreu, llevando al plato la carrera que dejó en el terreno a Houston.

Los Angelinos habían tomado ventaja gracias a los cuadrangulares de Mike Trout y Logan O’Hoppe, pero los Astros igualaron el marcador con jonrones de Shay Whitcomb y Cam Smith, enviando el encuentro a entradas extras.

Desde el montículo, Reid Detmers brilló por los Angelinos al lanzar siete entradas en las que permitió apenas un hit y una carrera, además de ponchar a nueve bateadores.

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La victoria fue para Ryan Zeferjahn (3-3), mientras que Bryan Abreu (2-3) cargó con la derrota tras permitir la carrera decisiva.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más