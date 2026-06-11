La selección de México comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse 2-0 sobre Sudáfrica este jueves en el Estadio Azteca, en el encuentro que marcó oficialmente el inicio del torneo.

Ante un estadio repleto y con el respaldo de su afición, el conjunto dirigido por Javier Aguirre tomó el control del partido desde los primeros minutos y encontró la ventaja gracias a Julián Quiñones, quien al minuto 8:36 aprovechó una oportunidad frente al arco para convertir el primer gol del Mundial 2026.

México impuso condiciones desde el inicio

El equipo mexicano mantuvo el dominio durante gran parte de la primera mitad y se fue al descanso con la ventaja mínima, mientras que Sudáfrica tuvo dificultades para generar peligro y comenzó a acumular problemas disciplinarios.

En el complemento, el panorama se complicó aún más para los africanos con la expulsión de Sphephelo Sithole al minuto 49, dejando a su selección con diez jugadores sobre el terreno.

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Raúl Jiménez amplió la ventaja

Con un hombre más, México aprovechó los espacios y encontró el segundo tanto por intermedio de Raúl Jiménez, quien al minuto 66 definió con precisión para colocar el 2-0 y encaminar el triunfo del Tri en su debut mundialista.

Sudáfrica terminó el compromiso con apenas nueve futbolistas luego de la expulsión de Themba Zwane al minuto 83 por una infracción sobre Roberto Alvarado.

En los instantes finales, México también sufrió una baja tras la tarjeta roja mostrada al defensor César Montes en el minuto 90.

Con este resultado, México se convierte en el primer ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y suma sus primeros tres puntos en el Grupo A, impulsado por una sólida actuación colectiva y el respaldo de más de 80 mil aficionados que colmaron el Estadio Azteca en una jornada histórica para el fútbol mundial.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más