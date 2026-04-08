Paul Skenes llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada, ponchó a seis y permitió solo dos imparables en 6 1/3 episodios para guiar a los Piratas de Pittsburgh a una victoria por 7-1 sobre los Padres de San Diego, en una noche de martes en la que los dominicanos Amed Rosario, Ronny Mauricio y Brayan Rocchio protagonizaron remontadas decisivas.

Resultados de la MLB de los juegos del martes 7 de abril

Visitante Resultado Local Reales de Kansas City 1 – 2 Guardianes de Cleveland Orioles de Baltimore 4 – 2 Medias Blancas de Chicago Diamondbacks de Arizona 3 – 4 Mets de Nueva York (10 inn.) Padres de San Diego 1 – 7 Piratas de Pittsburgh Rojos de Cincinnati 6 – 3 Marlins de Miami Cachorros de Chicago 9 – 2 Rays de Tampa Bay Cerveceros de Milwaukee 2 – 3 Medias Rojas de Boston Cardenales de San Luis 7 – 6 Nacionales de Washington Atléticos de Oakland 3 – 5 Yankees de Nueva York Dodgers de Los Ángeles 4 – 1 Azulejos de Toronto Tigres de Detroit 2 – 4 Gemelos de Minnesota Marineros de Seattle 2 – 3 Rangers de Texas Astros de Houston 1 – 5 Rockies de Colorado Bravos de Atlanta 7 – 2 Angelinos de Los Ángeles Filis de Filadelfia 0 – 6 Gigantes de San Francisco

Tabla de posiciones de la MLB

Liga Americana

Pos. Equipo G P PCT Dif. Racha 1 Yanquis de Nueva York 7 2 .778 — P1 2 Astros de Houston 6 4 .600 1.5 P1 3 Guardianes de Cleveland 6 4 .600 1.5 G1 4 Reales de Kansas City 5 5 .500 2.5 G2 5 Orioles de Baltimore 5 5 .500 2.5 G1 6 Medias Rojas de Boston 5 5 .500 2.5 P1 7 Tigres de Detroit 5 5 .500 2.5 P1 8 Rangers de Texas 5 5 .500 2.5 G1 9 Marineros de Seattle 4 5 .444 3.0 G1 10 Azulejos de Toronto 4 5 .444 3.0 P1 11 Mellizos de Minnesota 4 6 .400 3.5 P2 12 Ángeles de Los Ángeles 4 6 .400 3.5 P1 13 Rayos de Tampa Bay 4 6 .400 3.5 G1 14 Atléticos de Oakland 3 7 .300 4.5 G1 15 Medias Blancas de Chicago 2 8 .200 5.5 P2

Liga Nacional

Pos. Equipo G P PCT Dif. Racha 1 Dodgers de Los Ángeles 7 2 .778 — G3 2 Filis de Filadelfia 7 3 .700 0.5 G3 3 Marlins de Miami 7 3 .700 0.5 G1 4 Cachorros de Chicago 6 4 .600 1.5 P1 5 Bravos de Atlanta 6 4 .600 1.5 P1 6 Cerveceros de Milwaukee 6 4 .600 1.5 G1 7 Mets de Nueva York 5 5 .500 2.5 G1 8 Diamondbacks de Arizona 5 5 .500 2.5 G2 9 Piratas de Pittsburgh 5 5 .500 2.5 P1 10 Padres de San Diego 4 5 .444 3.0 G2 11 Gigantes de San Francisco 4 6 .400 3.5 P1 12 Cardenales de San Luis 4 6 .400 3.5 G1 13 Rojos de Cincinnati 4 6 .400 3.5 P2 14 Nacionales de Washington 3 7 .300 4.5 P2 15 Rockies de Colorado 2 8 .200 5.5 P4

Skenes domina a los Padres con joya de pitcheo

Oneil Cruz y Nick Gonzales conectaron sendos dobles de dos carreras para respaldar una actuación estelar de Paul Skenes y llevar a los Piratas de Pittsburgh a una contundente victoria por 7-1 sobre los Padres de San Diego este martes en el PNC Park.

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Skenes (2-1), vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada, cuando Fernando Tatis Jr. rompió el encanto con un sencillo al jardín izquierdo.

Con 87 lanzamientos, el derecho de 23 años permitió apenas una carrera —un cuadrangular solitario de Xander Bogaerts en el séptimo— y dos hits en 6 1/3 episodios, con seis ponches, dos boletos y un bateador golpeado.

El novato Konnor Griffin, Ryan O’Hearn y Henry Davis aportaron dos imparables cada uno para los Piratas, que estallaron con cinco carreras en el octavo episodio frente a Adrián Morejón y consolidaron su sexta victoria en los últimos siete encuentros.

Miguel Andújar conectó el único otro hit para San Diego, que había producido 13 carreras en sus dos juegos previos. Nick Pivetta (1-2) cargó con la derrota tras permitir dos carreras en cinco entradas.

Amed Rosario sacude dos jonrones y remonta a los Yanquis

El dominicano Amed Rosario fue el héroe de la noche en el Bronx. Con dos cuadrangulares —incluido un batazo de tres carreras en la octava entrada—, lideró la remontada de los Yanquis de Nueva York en una victoria por 5-3 sobre los Atléticos.

Los Yanquis perdían 3-1 al inicio del octavo y habían quedado en blanco en 12 turnos con corredores en base antes de la reacción. Giancarlo Stanton acortó la distancia con un sencillo remolcador y Rosario selló la remontada con un vuelacercas al jardín izquierdo ante el exyanqui Mark Leiter Jr. (0-1). Fue el tercer juego con múltiples jonrones en la carrera del veterano campocorto dominicano.

El abridor Cam Schlittler permitió sus primeras tres carreras limpias de la temporada, todas en la tercera entrada. Nick Kurtz conectó un doble de dos carreras y Tyler Soderstrom añadió otro doble remolcador para los Atléticos, que tomaron ventaja de 3-1 con cuatro imparables en ese episodio. Aaron Civale permitió dos hits y una carrera en cinco entradas por Oakland.

Mauricio decide en su regreso a las Grandes Ligas

El dominicano Ronny Mauricio protagonizó un momento de película: en su primera aparición al bate de la temporada, conectó el sencillo ganador en la décima entrada para darle a los Mets de Nueva York una victoria por 4-3 sobre los Diamondbacks de Arizona en el Citi Field.

Mauricio, convocado el lunes desde Triple A Siracusa tras la baja de Juan Soto por lesión en la pantorrilla derecha, bateó un lanzamiento con cuenta de 0-2 de Paul Sewald (0-2) y envió una línea al jardín derecho para anotar a Francisco Lindor con la carrera del triunfo. Fue su primer hit de despedida en su carrera.

Brett Baty y Jared Young aportaron elevados de sacrificio, y Francisco Álvarez anotó por un error para los Mets, que extendieron su racha ganadora a cuatro juegos. Luke Weaver (1-0) retiró a los tres bateadores que enfrentó en la parte alta del décimo.

Adrian Del Castillo (sencillo de dos carreras) y Nolan Arenado (doble) impulsaron carreras para los Diamondbacks, que cayeron por tercera vez en cinco encuentros.

Rocchio da el triunfo a los Guardianes en la novena

El venezolano-dominicano Brayan Rocchio entregó un sencillo desempate con un out en la parte baja de la novena entrada para enviar a los Guardianes de Cleveland a una victoria por 2-1 sobre los Reales de Kansas City.

Rocchio había quedado en blanco en tres turnos hasta enfrentarse a John Schreiber (0-1) con corredores en primera y segunda. Su sencillo por el lado derecho eludió al segunda base Jonathan India y permitió anotar a CJ Kayfus con la carrera decisiva. Lane Thomas fildó limpiamente el batazo, pero no pudo completar el tiro al plato a tiempo.

Cade Smith (2-0) se llevó la victoria tras ponchar a dos en una novena entrada perfecta. Los lanzadores de Cleveland limitaron a los Reales a un solo hit: un cuadrangular solitario de Carter Jensen en la segunda entrada.

Cabe destacar que el dominicano José Ramírez, estelar tercera base de los Guardianes, se convirtió el lunes en el líder histórico de la franquicia en juegos disputados con 1620 partidos, superando la marca de Terry Turner que se mantuvo por más de 108 años.

Alcántara domina, pero los Marlins caen en extra

El dominicano Sandy Alcántara lanzó una joya de 8 1/3 entradas con solo tres hits permitidos, dos bases por bolas, dos carreras y seis ponches, pero los Marlins de Miami no pudieron sostener la ventaja y cayeron ante los Rojos de Cincinnati en entradas extras.

Cincinnati, que no pudo conectar de hit ante Alcántara hasta la novena entrada, empató el marcador en un lanzamiento descontrolado de Anthony Bender con dos outs. En la décima, el sencillo de Nathaniel Lowe y el doble de dos carreras de Matt McLain sellaron la remontada de los Rojos.

Miami comenzó la novena con ventaja de 2-0, pero ambas carreras se anotaron mientras Bender estaba en el montículo. El jardinero central Jakob Marsee, que ingresó al juego con un promedio de apenas .105, se fue de 4-2 con una base por bolas, dos carreras anotadas y cuatro bases robadas.

Medias Rojas 3 – Cerveceros 2

Trevor Story rompió un empate con un doblete con las bases llenas en la sexta entrada, Garrett Crochet llevó una blanqueada hasta el séptimo y Boston se impuso sobre el visitante Milwaukee. Los Medias Rojas, con solo tres imparables, convirtieron tres bases por bolas consecutivas en tres carreras en la sexta frente a Jacob Misiorowski (1-1). Crochet (2-1) permitió dos carreras y cinco hits en 6 1/3 episodios. Aroldis Chapman cerró con una novena entrada en blanco para su tercer salvamento.

Misiorowski ponchó a los primeros cinco bateadores que enfrentó y terminó con 11 ponches, pero permitió tres carreras en dos hits en 5 1/3 entradas.

Orioles 4 – Medias Blancas 2

Gunnar Henderson conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada para darle la ventaja al visitante Baltimore sobre Chicago. Blaze Alexander y Taylor Ward pegaron dobles consecutivos con un out en el octavo para empatar el juego contra Jordan Hicks (0-1), antes de que Henderson despachara su cuarto cuadrangular de la temporada.

Trevor Rogers lanzó seis entradas de dos carreras por Baltimore, y el dominicano Yennier Cano (1-1) registró la victoria.

Cardenales 7 – Nacionales 6 (10 entradas)

Thomas Saggese y JJ Wetherholt batearon dobles remolcadores en la décima entrada y los Cardenales de San Luis, como visitantes, vencieron a los Nacionales de Washington.

Jordan Walker conectó un jonrón por segunda noche consecutiva. James Wood bateó cuadrangular por tercer juego seguido para Washington, y Curtis Mead tuvo tres imparables, incluido un vuelacercas.

Rangers 3 – Marineros 2

Nathan Eovaldi lanzó seis entradas de calidad y Kyle Higashioka conectó un jonrón de ventaja para guiar a los Rangers de Texas a una victoria sobre los Marineros de Seattle en Arlington.

Eovaldi, en su apertura número 300 en Grandes Ligas, obtuvo su primera victoria de la temporada tras dos derrotas, con dos carreras permitidas, seis hits, siete ponches y dos boletos. George Kirby (1-2) lanzó un juego completo de ocho entradas para Seattle, que perdió su cuarto partido consecutivo.

Cachorros 9 – Rays 2

Javier Assad lanzó 5 2/3 entradas sin carreras y Pete Crow-Armstrong y Moisés Ballesteros batearon jonrones para sellar la victoria de los Cachorros de Chicago sobre Tampa Bay en San Petersburgo.

Siete jugadores de los Cachorros tuvieron dos o más imparables como parte de una ofensiva de 16 hits. Nico Hoerner se fue de 4-2 con dos carreras impulsadas. Assad (1-0), en su debut de la temporada tras comenzar el año en Triple A Iowa, permitió solo un hit y dos boletos.

Mason Englert (0-1) fue el abridor de emergencia de Tampa Bay después de que Drew Rasmussen fuera baja tardía por razones personales.

Rockies 5 – Astros 1

Kyle Freeland lanzó 6 1/3 entradas sólidas, y el dominicano Willi Castro y Mickey Moniak batearon sendos cuadrangulares para llevar a Colorado sobre Houston. Castro terminó con tres imparables y tres carreras impulsadas.

Freeland (1-1) se convirtió en el primer abridor de los Rockies en lanzar en la séptima entrada esta temporada, con una carrera y tres hits permitidos. Antonio Senzatela lanzó 2 2/3 entradas perfectas para recoger su primer salvamento en su carrera.

Christian Walker bateó un jonrón, uno de los tres hits para los Astros, que acumulan tres derrotas consecutivas.

Dodgers 4 – Azulejos 1

Yoshinobu Yamamoto lanzó más de seis entradas efectivas y los Dodgers de Los Ángeles, como visitantes, derrotaron a los Azulejos de Toronto. Yamamoto (2-1) permitió una carrera, cinco hits y un boleto con seis ponches en su primera aparición en el estadio donde fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial la temporada pasada.

Shohei Ohtani extendió su racha de embasarse a 42 juegos consecutivos, la mejor de su carrera.

Alex Freeland tuvo tres imparables para los Dodgers, que acumulan cinco victorias seguidas. Kevin Gausman (0-1) cedió tres carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas.

Mellizos 4 – Tigres 2

Ryan Jeffers conectó un doble y remolcó dos carreras mientras Minnesota se aferró a una victoria sobre Detroit en Mineápolis. Taj Bradley (2-0) continuó su arranque al rojo vivo, limitando a los Tigres a una carrera en seis hits en 6 1/3 entradas con 10 ponches.

Tarik Skubal de Detroit (1-2) se desmoronó tras cuatro entradas sin carreras. Salió después de permitir cuatro carreras con ocho hits en 4 2/3 episodios.

Bravos 7 – Angelinos 2

Ozzie Albies conectó un jonrón y Eli White dobló y remolcó dos carreras para liderar la victoria de Atlanta sobre Los Ángeles en un encuentro marcado por una trifulca en Anaheim.

El dominicano Reynaldo López, abridor de los Bravos, fue expulsado en la parte baja de la quinta tras un altercado con Jorge Soler cerca del montículo.

Soler, quien había conectado un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada y fue golpeado por un lanzamiento en la tercera, reaccionó a una recta alta y adentro en la quinta, lo que desencadenó el enfrentamiento.

Tyler Kinley (1-0) recogió la victoria en relevo. El abridor de los Angelinos, Yusei Kikuchi (0-2), permitió cuatro carreras y seis hits en cinco entradas.

Gigantes 6 – Filis 0

Robbie Ray (2-1) lanzó 6 2/3 entradas de blanqueada y el novato Daniel Susac se fue de 3-4 con dos carreras impulsadas para llevar a los Gigantes de San Francisco a una victoria sobre los Filis de Filadelfia.

Matt Chapman tuvo tres imparables y una carrera impulsada. Susac comenzó su carrera con marca de 5-5, el mejor inicio en las Mayores desde que Ted Cox, de los Medias Rojas, se fue de 6-6 en 1977, antes de quedar en blanco en la sexta entrada. Añadió un triple de dos carreras en el octavo.

El dominicano Cristopher Sánchez (1-1) permitió cuatro carreras (dos limpias) y 11 hits en más de cinco entradas por los Filis.

Dominicanos destacados en la jornada

La noche del martes fue prolífica para los peloteros dominicanos en las Grandes Ligas:

Amed Rosario (Yanquis): Dos jonrones, incluido un vuelacercas de tres carreras en la octava entrada que selló la remontada sobre los Atléticos. Tercer juego con múltiples cuadrangulares en su carrera.

(Yanquis): Dos jonrones, incluido un vuelacercas de tres carreras en la octava entrada que selló la remontada sobre los Atléticos. Tercer juego con múltiples cuadrangulares en su carrera. Ronny Mauricio (Mets): Sencillo ganador en la décima entrada en su primera aparición al bate de la temporada, tras ser convocado por la baja de Juan Soto.

(Mets): Sencillo ganador en la décima entrada en su primera aparición al bate de la temporada, tras ser convocado por la baja de Juan Soto. Sandy Alcántara (Marlins): Joya de 8 1/3 entradas con solo tres hits, seis ponches y dos carreras permitidas, aunque sin decisión tras la caída de Miami en extras.

(Marlins): Joya de 8 1/3 entradas con solo tres hits, seis ponches y dos carreras permitidas, aunque sin decisión tras la caída de Miami en extras. Oneil Cruz (Piratas): Doble de dos carreras para respaldar la actuación de Skenes. Los Piratas suman seis triunfos en siete juegos.

(Piratas): Doble de dos carreras para respaldar la actuación de Skenes. Los Piratas suman seis triunfos en siete juegos. Willi Castro (Rockies): Tres imparables, un jonrón y tres carreras impulsadas en la victoria sobre Houston.

(Rockies): Tres imparables, un jonrón y tres carreras impulsadas en la victoria sobre Houston. Yennier Cano (Orioles): Victoria en relevo (1-1) con tres outs clave en el triunfo de Baltimore sobre los Medias Blancas.

(Orioles): Victoria en relevo (1-1) con tres outs clave en el triunfo de Baltimore sobre los Medias Blancas. Reynaldo López (Bravos): Fue expulsado en la quinta entrada tras un altercado con Jorge Soler en Anaheim.

(Bravos): Fue expulsado en la quinta entrada tras un altercado con Jorge Soler en Anaheim. Cristopher Sánchez (Filis): Cargó con la derrota (1-1) tras permitir cuatro carreras y 11 hits en más de cinco entradas ante San Francisco.

(Filis): Cargó con la derrota (1-1) tras permitir cuatro carreras y 11 hits en más de cinco entradas ante San Francisco. Fernando Tatis Jr. (Padres): Rompió el juego sin hits de Skenes con un sencillo en la sexta entrada.

(Padres): Rompió el juego sin hits de Skenes con un sencillo en la sexta entrada. Miguel Andújar (Padres): Conectó el único otro imparable de San Diego ante Skenes.

(Padres): Conectó el único otro imparable de San Diego ante Skenes. José Ramírez (Guardianes): Aunque sin protagonismo ofensivo en el marcador, se convirtió el lunes en el líder histórico de Cleveland en juegos disputados (1620), superando una marca de más de un siglo.

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