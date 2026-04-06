La jornada del domingo 5 de abril en las Grandes Ligas dejó como pelotero destacado al dominicano Manny Machado, quien evidenció una vez más el sello inconfundible del talento dominicano en varios de los encuentros más relevantes del día.

Machado conectó jonrón y Jackson Merrill aportó tres hits, incluido un cuadrangular decisivo en la octava entrada, para que los Padres de San Diego remontaran un déficit de cuatro carreras y vencieran 8-6 a los Medias Rojas de Boston, que acumulan ya siete derrotas en nueve partidos.

Resultados del domingo

Medias Blancas de Chicago vs. Azulejos de Toronto . 3 – 0 Victoria para Chicago Angelinos de Los Ángeles vs. Marineros de Seattle 8 – 7 Final en 11 entradas Rayos de Tampa Bay vs. Mellizos de Minnesota 4 – 1 Final en 10 entradas Atléticos vs. Astros de Houston 12 – 10 Final en 10 entradas .

Dodgers de Los Ángeles vs. Nacionales de Washington 8 – 6 Los Dodgers remontaron un 6-1 Rockies de Colorado vs. Filis de Filadelfia 4 – 1 Victoria local en Colorado Mets de Nueva York vs. Gigantes de San Francisco 5 – 2 Triunfo de los Mets en San Francisco Diamondbacks de Arizona vs. Bravos de Atlanta 6 – 5 Final en 10 entradas

Marlins de Miami vs. Yanquis de Nueva York 7 – 6 . Victoria de Miami en el Yankee Stadium Cardenales de San Luis vs. Tigres de Detroit 5 – 3 Triunfo de San Luis como visitante Piratas de Pittsburgh vs. Orioles de Baltimore 8 – 2 Victoria contundente de Pittsburgh Padres de San Diego vs. Medias Rojas de Boston 8 – 6 San Diego se impuso en Fenway Park Cerveceros de Milwaukee vs. Reales de Kansas City 8 – 5 Victoria para Milwaukee Rojos de Cincinnati vs. Vigilantes de Texas 2 – 1 Duelo de pitcheo para Cincinnati Cachorros de Chicago vs. Guardianes de Cleveland 1 – 0 Primer juego de la doble cartelera

Posiciones Liga Americana

División Este

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G P Yankees de Nueva York 7 2 .778 Rays de Tampa Bay 4 5 .444 Azulejos de Toronto 4 5 .444 Orioles de Baltimore 3 6 .333 Medias Rojas de Boston 2 7 .222

División Central

G P Guardianes de Cleveland 6 4 .600 Tigres de Detroit 4 4 .500 Medias Blancas de Chicago 4 5 .444 Reales de Kansas City 4 5 .444 Mellizos de Minnesota 3 6 .333

División Oeste

G P Astros de Houston 6 4 .600 Ángeles de Los Ángeles 5 5 .500 Rangers de Texas 4 5 .444 Marineros de Seattle 4 6 .400 Atléticos de Las Vegas 3 6 .333

Posiciones Liga Nacional

División Este

G P Marlins de Miami 6 3 .667 Bravos de Atlanta 6 4 .600 Mets de Nueva York 6 4 .600 Filis de Filadelfia 5 4 .556 Nacionales de Washington 3 6 .333

División Central

G P Cerveceros de Milwaukee 7 2 .778 Piratas de Pittsburgh 5 4 .556 Cardenales de San Luis 5 4 .556 Rojos de Cincinnati 5 4 .556 Cachorros de Chicago 3 6 .333

División Oeste

G P Dodgers de Los Ángeles 7 2 .778 Gigantes de San Francisco 5 5 .500 Diamondbacks de Arizona 4 5 .444 Padres de San Diego 3 6 .333 Rockies de Colorado 3 7 .300

Machado y Merrill lideran la remontada de los Padres

En Fenway Park, los Padres de San Diego protagonizaron la remontada del día al vencer 8-6 a los Medias Rojas de Boston. El dominicano Manny Machado conectó un jonrón que encendió la ofensiva visitante, mientras que Jackson Merrill fue la figura con tres hits, incluido un cuadrangular solitario en la octava entrada que puso adelante a San Diego de forma definitiva.

La derrota hundió aún más a los Medias Rojas, que cayeron a un preocupante récord de 2-7, su peor arranque desde 2019. Los Padres, por su parte, mejoraron a 4-5 y ganaron la serie en Boston.

Los Marlins frenan a los Yankees en el Bronx

La sorpresa de la jornada llegó en Nueva York, donde los Marlins de Miami cortaron la racha de cuatro victorias consecutivas de los Yankees al imponerse 7-6 con una remontada en la octava entrada.

El bateador emergente Graham Pauley conectó un doble de dos carreras que puso adelante a Miami en un rally de cuatro anotaciones en ese episodio.

Los Yankees, que habían arrancado la temporada con marca de 7-1, sufrieron apenas su segunda derrota del año y quedaron con récord de 7-2. Los Marlins mejoraron a 6-3.

Los Dodgers completan la barrida en Washington

Los Dodgers de Los Ángeles completaron la barrida de tres juegos sobre los Nacionales de Washington con una victoria de remontada por 7-6 el domingo.

Roki Sasaki fue el abridor, pero tuvo dificultades tras dos buenas entradas iniciales. La ofensiva angelina respondió para darle la vuelta al marcador y sellar el barrido.

Los Dodgers mejoraron su récord a 7-2, consolidándose como uno de los mejores equipos en el arranque de la temporada.

Los Medias Blancas barren a los Azulejos

En Chicago, los Medias Blancas completaron una barrida de serie sobre los Azulejos de Toronto al vencerlos 3-0 el domingo.

Fue la tercera victoria consecutiva de Chicago sobre los campeones de la Liga Americana, en lo que se perfila como una de las sorpresas tempranas de la campaña 2026. Los Medias Blancas mejoraron a 4-5, mientras que Toronto cayó a 4-5.

Los Mets vencen a los Gigantes sin Juan Soto

En San Francisco, los Mets de Nueva York se impusieron 5-2 a los Gigantes para ganar la serie. Lo hicieron sin el dominicano Juan Soto, quien quedó fuera de la alineación por la distensión en la pantorrilla derecha diagnosticada el sábado tras una resonancia magnética.

También se ausentó Brett Baty por una molestia en el pulgar. Pese a las bajas, la ofensiva de los Mets respondió y el equipo mejoró su récord a 6-4.

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