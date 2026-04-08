Houston igualó el récord de Los Ángeles Lakers (50-29) tras remontar una desventaja de 21 puntos ante los Suns, con 24 puntos de Kevin Durant en su regreso a Phoenix. Los texanos tienen tres partidos esta semana para hacerse con la ventaja de campo en la primera ronda.

Resultados de la jornada de la NBA del martes 7 de abril

Visitante Puntuación Local Puntuación Ganador Minnesota Timberwolves 124 Indiana Pacers 104 Timberwolves Chicago Bulls 129 Washington Wizards 98 Bulls Milwaukee Bucks 90 Brooklyn Nets 96 Nets Miami Heat 95 Toronto Raptors 121 Raptors Utah Jazz 137 New Orleans Pelicans 156 Pelicans Charlotte Hornets 102 Boston Celtics 113 Celtics Sacramento Kings 105 Golden State Warriors 110 Warriors Oklahoma City Thunder 123 Los Angeles Lakers 87 Thunder Dallas Mavericks 103 LA Clippers 116 Clippers Houston Rockets 119 Phoenix Suns 105 Rockets

Posiciones

Conferencia ESTE (Top 10)

Detroit Pistons (57-22) – Clasificado Boston Celtics (54-25) New York Knicks (51-28) Cleveland Cavaliers (50-29) Atlanta Hawks (45-34) Toronto Raptors (44-35) Philadelphia 76ers (43-36) – Zona Play-In Charlotte Hornets (43-37) Orlando Magic (43-37) Miami Heat (41-38)

Conferencia OESTE (Top 10)

Oklahoma City Thunder (63-16) – Clasificado (1º) San Antonio Spurs (60-19) Denver Nuggets (51-28) Los Angeles Lakers (50-29) Houston Rockets (50-29) Minnesota Timberwolves (47-32) – Aseguró plaza Phoenix Suns (43-36) – Zona Play-In LA Clippers (41-38) Portland Trail Blazers (40-39) Golden State Warriors (37-42)

Partidos de la NBA previstos para hoy, 8 de abril

Encuentro Hora (ET) Sede Milwaukee Bucks vs. Detroit Pistons 7:00 PM Little Caesars Arena Atlanta Hawks vs. Cleveland Cavaliers 7:00 PM Rocket Arena Minnesota Timberwolves vs. Orlando Magic 7:00 PM Kia Center Memphis Grizzlies vs. Denver Nuggets 9:00 PM Ball Arena Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs 9:30 PM Frost Bank Center Oklahoma City Thunder vs. LA Clippers 10:00 PM Intuit Dome Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns 10:00 PM Footprint Center

Remontada de la noche del martes en la NBA

Los Houston Rockets protagonizaron la remontada de la noche del martes en la NBA: neutralizaron una ventaja de 21 puntos de los Phoenix Suns en el primer cuarto y se impusieron 119-105 para encadenar su séptima victoria consecutiva y alcanzar a los Lakers en la clasificación del Oeste, con idéntico registro de 50 triunfos y 29 derrotas.

Kevin Durant, en su esperado regreso a Phoenix como visitante tras ser traspasado a Houston, anotó 24 puntos ante su exequipo. "Nos golpearon fuerte al principio, pero me encanta cómo resistimos la tormenta, nos mantuvimos unidos y soportamos ese primer golpe", afirmó el veterano alero, quinto máximo anotador en la historia de la liga.

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Con la derrota, los Suns perdieron toda opción de alcanzar a los Timberwolves en la tabla y quedaron relegados a la zona del torneo de entrada (play-in). Houston, en cambio, tiene tres partidos por delante esta semana para superar a los Lakers y asegurarse la ventaja de campo en su cruce de primera ronda.

Los Timberwolves sellan su boleto

Sin necesidad de su estrella Anthony Edwards, los Minnesota Timberwolves vencieron 124-104 a los Indiana Pacers y se afianzaron en el sexto lugar de la Conferencia Oeste, el último que otorga acceso directo a los playoffs.

Desde esa posición, los Wolves se encaminan a un exigente cruce de primera ronda frente a los Denver Nuggets de Nikola Jokic, que ocupan la tercera plaza.

Los Lakers, en caída libre

El cuarto puesto lo ostentan por ahora los Lakers, pero con las bajas por tiempo indefinido de Luka Doncic y Austin Reaves, las probabilidades de que ese lugar termine en manos de los Rockets son cada vez mayores.

Los angelinos encajaron su tercera derrota consecutiva, esta vez ante los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones y líderes del Oeste, que disfrutaron de una plácida noche.

Con Doncic y Reaves fuera, el entrenador JJ Redick concedió descanso al veterano LeBron James y empleó hasta 13 jugadores, incluido Bronny James. El hijo mayor de LeBron falló sus cinco intentos de triples y terminó con 4 puntos en 23 minutos en cancha.

El japonés Rui Hachimura, con 15 puntos, fue el máximo anotador de los locales, mientras que Shai Gilgeous-Alexander, líder de los Thunder, fue un ejemplo de efectividad: 10 de 15 en tiros de campo y 3 de 3 en libres, para un total de 25 puntos y 8 asistencias.

Boston sigue metiendo miedo

En el TD Garden, los Celtics vencieron 113-102 a los Charlotte Hornets, uno de los equipos más en forma del último mes.

Jaylen Brown y Jayson Tatum, con 35 y 23 puntos respectivamente, siguen afinando la puesta a punto para unos playoffs en los que parten como favoritos en el Este, un estatus completamente imprevisto a inicios de temporada.

La grave lesión de Tatum, que lo mantuvo de baja hasta marzo, y los traspasos de Jrue Holiday y Kristaps Porzingis hacían presagiar una temporada de transición en Boston. Pero la franquicia más laureada de la historia de la NBA tenía otros planes y se mantuvo competitiva hasta el regreso de su estrella, que la afianzó en el segundo puesto de la conferencia.

Por delante solo tienen a los Detroit Pistons, cuyas perspectivas para los playoffs dependen por completo del estado físico del base Cade Cunningham, quien podría reaparecer esta semana tras sufrir un colapso pulmonar.

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