La jornada de siete encuentros del lunes 6 de abril tuvo un protagonista especial: el Tropicana Field. Los Rays de Tampa Bay regresaron a su estadio tras casi dos años de ausencia —provocada por los daños del huracán Milton en el techo de la instalación— y lo hicieron con una victoria de 6-4 sobre los Cachorros de Chicago ante más de 25 mil aficionados.

Fue una jornada que marcó el inicio de nuevas series en ambas ligas.

Cedric Mullins conectó un cuadrangular de dos carreras en la segunda entrada que empató el marcador, Jonathan Aranda añadió otro vuelacercas y el dominicano Junior Caminero despachó un jonrón solitario en la tercera para darle la ventaja definitiva a Tampa Bay.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Shane McClanahan permitió dos carreras y un hit en cuatro entradas, con cuatro ponches.

Los Cachorros (4-6) habían tomado la delantera con un sencillo de dos carreras de Nico Hoerner en la segunda entrada, pero no pudieron sostener la ventaja. Los Rays mejoraron su récord a 5-5.

Resultados de la MLB del lunes 6 de abril de 2026

Visitante Resultado Local Resultado Estado Cachorros de Chicago 4 Rays de Tampa Bay 6 Final Reales de Kansas City 4 Guardianes de Cleveland 2 Final Padres de San Diego 5 Piratas de Pittsburgh 0 Final Rojos de Cincinnati 2 Marlins de Miami 0 Final Cardenales de San Luis 6 Nacionales de Washington 9 Final Cerveceros de Milwaukee 8 Medias Rojas de Boston 6 Final Dodgers de Los Ángeles 14 Azulejos de Toronto 2 Final Orioles de Baltimore 2 Medias Blancas de Chicago 1 Final Tigres de Detroit 3 Mellizos de Minnesota 7 Final Marineros de Seattle 1 Vigilantes de Texas 2 Final Astros de Houston 7 Rockies de Colorado 9 Final

De La Cruz guía blanqueada de los Rojos sobre los Marlins

En Miami, Elly De La Cruz conectó un doble y un sencillo, Tyler Stephenson despachó un cuadrangular y cuatro lanzadores de Cincinnati combinaron una blanqueada en la victoria de los Rojos 2-0 sobre los Marlins.

Brandon Williamson (1-1) fue el gran protagonista en la lomita: repartió apenas tres hits en 6 ⅔ entradas, ponchó a cuatro y otorgó solo un boleto.

Tras una difícil apertura de temporada en la que permitió seis carreras ante Pittsburgh, el zurdo de 28 años mantuvo a los Marlins sin hit hasta el sencillo de Otto López con dos outs en la cuarta entrada. Los Rojos extendieron su racha ganadora a cuatro partidos y mejoraron a 7-3.

Los Rangers cortan su racha perdedora ante los Marineros

En Arlington, los Rangers de Texas cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas al vencer 2-1 a los Marineros de Seattle.

Jacob deGrom, en su segunda apertura de la temporada, fue el lanzador probable para Texas en un duelo cerrado contra Logan Gilbert por los Marineros. Los Rangers mejoraron a 5-5, mientras que Seattle cayó a 4-7.

Los Cerveceros siguen imparables y vencen a los Medias Rojas

En Boston, los Cerveceros de Milwaukee mantuvieron su paso arrollador al imponerse 8-6 a los Medias Rojas. Brandon Woodruff fue el abridor designado para Milwaukee, que mejoró su récord a 8-2, el mejor de las Grandes Ligas.

Boston, por su parte, continuó en caída libre y cayó a 2-8.

Actuaciones destacadas de los dominicanos

La jornada del lunes dejó participaciones notables de peloteros de República Dominicana:

Elly De La Cruz (Rojos de Cincinnati): Fue la figura ofensiva del triunfo 2-0 sobre los Marlins al conectar un doble y un sencillo en sus turnos al bate. De La Cruz, quien viene de una serie dominante en la que barrió a los Rangers, sigue encendido en el inicio de temporada y acumula cuatro victorias al hilo con su equipo.

(Rojos de Cincinnati): Fue la figura ofensiva del triunfo 2-0 sobre los Marlins al conectar un doble y un sencillo en sus turnos al bate. De La Cruz, quien viene de una serie dominante en la que barrió a los Rangers, sigue encendido en el inicio de temporada y acumula cuatro victorias al hilo con su equipo. Junior Caminero (Rays de Tampa Bay): El joven antesalista dominicano conectó un jonrón solitario en la tercera entrada que le dio la ventaja a los Rays en la victoria 6-4 sobre los Cachorros. Es su segundo cuadrangular de la temporada.

(Rays de Tampa Bay): El joven antesalista dominicano conectó un jonrón solitario en la tercera entrada que le dio la ventaja a los Rays en la victoria 6-4 sobre los Cachorros. Es su segundo cuadrangular de la temporada. Otto López (Marlins de Miami): Fue el único bateador de los Marlins que logró romper la racha sin hits de Brandon Williamson al conectar un sencillo con dos outs en la cuarta entrada, aunque Miami no pudo evitar la blanqueada de 2-0.

Posiciones de la MLB

Liga Americana (AL)

División Equipo G P PCT JD Este Yankees de Nueva York 7 2 .778 — Rayos de Tampa Bay 5 5 .500 2.5 Orioles de Baltimore 4 6 .400 3.5 Azulejos de Toronto 4 6 .400 3.5 Medias Rojas de Boston 2 8 .200 5.5 Central Guardianes de Cleveland 6 5 .545 — Reales de Kansas City 5 5 .500 0.5 Medias Blancas de Chicago 4 6 .400 1.5 Tigres de Detroit 4 6 .400 1.5 Mellizos de Minnesota 4 6 .400 1.5 Oeste Astros de Houston 6 5 .545 — Angelinos de Los Ángeles 6 5 .545 — Vigilantes de Texas 5 5 .500 0.5 Marineros de Seattle 4 7 .364 2.0 Atléticos de Oakland 3 6 .333 2.0 Liga Nacional (NL) División Equipo G P PCT JD Este Marlins de Miami 6 3 .667 — Bravos de Atlanta 6 4 .600 0.5 Mets de Nueva York 6 4 .600 0.5 Filis de Filadelfia 5 4 .556 1.0 Nacionales de Washington 3 6 .333 3.0 Central Cerveceros de Milwaukee 7 2 .778 — Rojos de Cincinnati 6 3 .667 1.0 Piratas de Pittsburgh 6 3 .667 1.0 Cardenales de San Luis 5 4 .556 2.0 Cachorros de Chicago 4 5 .444 3.0 Oeste Dodgers de Los Ángeles 7 2 .778 — Diamondbacks de Arizona 5 5 .500 2.5 Padres de San Diego 4 5 .444 3.0 Rockies de Colorado 3 6 .333 4.0 Gigantes de San Francisco 3 7 .300 4.5

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más