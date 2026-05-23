El dominicano Cristopher Sánchez escribió el capítulo más destacado de la jornada del viernes en las Grandes Ligas al extender su racha sin permitir carreras a 37.2 entradas con ocho capítulos impecables ante los Guardianes de Cleveland, aunque los Filis de Filadelfia cayeron 1-0 cuando el emergente Kyle Manzardo conectó un jonrón en la novena entrada contra Jhoan Duran.

Sánchez, nacido en San Pedro de Macorís, ponchó a 11 bateadores sin conceder una sola base por bolas y permitió solo cuatro hits.

Su racha lo coloca ahora como el segundo lanzador con más entradas consecutivas sin carreras en la historia de la franquicia de Filadelfia desde al menos 1920, solo por detrás de la marca de Grover Cleveland Alexander, quien acumuló 41 entradas en 1911.

En su próxima apertura, el zurdo necesitará apenas 3.2 entradas para superar ese récord centenario. El manager Don Mattingly no escatimó elogios: "No sé si he visto a alguien como él", declaró tras el partido.

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Resultados de la jornada del viernes 22 de mayo 2026

Liga Americana

Tampa Bay Rays 4 vs New York Yankees 2 Minnesota Twins 8 vs Boston Red Sox 6 Detroit Tigers 4 vs Baltimore Orioles 7 Seattle Mariners 2 vs Kansas City Royals 0



Liga Nacional

Washington Nationals 4 vs Atlanta Braves 5 (11 entradas) Los Angeles Dodgers 1 vs Milwaukee Brewers 5 New York Mets 1 vs Miami Marlins 2 Colorado Rockies 3 vs Arizona Diamondbacks 2 Oakland Athletics 3 vs San Diego Padres 7



Partidos Interligas

Houston Astros 4 vs Chicago Cubs 2

Cleveland Guardians 1 vs Philadelphia Phillies 0

Pittsburgh Pirates 2 vs Toronto Blue Jays 6

Texas Rangers 6 vs Los Angeles Angels 9

Chicago White Sox 9 vs San Francisco Giants 4

Los Rays aplastan a los Yanquis con cuatro carreras en la octava entrada

Gerrit Cole lanzó seis entradas sólidas en su regreso tras una cirugía reconstructiva de codo, pero los Tampa Bay Rays anotaron cuatro veces en la octava entrada aprovechando una defensa inestable del cuadro interior y cerraron una victoria de 4-2 sobre los Yanquis de Nueva York el viernes por la noche.

Los Rays anotaron cuatro carreras en un lapso de seis bateadores contra los relevistas Tim Hill y Camilo Doval para tomar una ventaja de 4-1 que resultó definitiva.

Tampa Bay mejoró así su récord a 4-0 esta temporada contra los Yanquis y obtuvo una ventaja de cinco juegos y medio en la División Este de la Liga Americana. Fue además la quinta victoria consecutiva de los Rays y la número 22 en apenas 26 juegos.

Marlins 2, Mets 1

Juan Soto conectó un jonrón de 449 pies hacia el jardín derecho-central en la primera entrada —su décimo cuadrangular de la temporada— y luego añadió un sencillo en la cuarta, pero los Mets no pudieron sostener el marcador.

Eury Pérez (3-6) y tres relevistas se combinaron para permitir solo tres hits, y Owen Caissie impulsó las dos carreras de Miami. Los Mets han perdido tres de sus últimos cuatro partidos.

Padres 7, Atléticos 3

Ramón Laureano rompió el empate con un jonrón en la parte baja de la séptima entrada contra Jeffrey Springs (3-5), conectando un cambio de velocidad que recorrió aproximadamente 401 pies hacia el jardín izquierdo para su sexto jonrón del año. El batazo le dio la victoria al relevista Adrián Morejón (4-1). Walker Buehler no obtuvo decisión tras permitir cinco hits y tres carreras en cinco entradas.

Bravos 5, Nacionales 4 (11 entradas)

Chadwick Tromp conectó un sencillo que empató el partido en la décima entrada y otro que le dio la victoria a Atlanta en la undécima, impulsando al equipo visitante de Washington a un triunfo. Tyler Kinley (4-2) lanzó una undécima entrada perfecta y los Bravos ganaron su cuarto juego consecutivo. Austin Riley y Mauricio Dubón conectaron tres hits cada uno. CJ Abrams y Curtis Mead conectaron jonrones para los Nacionales, que han perdido cuatro de sus últimos seis partidos.

Azulejos 6, Piratas 2

Kevin Gausman ponchó a ocho bateadores en 6.2 entradas efectivas, y Toronto derrotó a Pittsburgh extendiendo su racha de victorias a tres. Gausman (4-3) permitió una carrera y seis hits. Yohendrick Pinango y George Springer conectaron dobles de dos carreras, mientras que Ernie Clement y Jesús Sánchez conectaron dobles consecutivos en la octava entrada.

Astros 4, Cachorros 2

Christian Vázquez conectó un jonrón, un sencillo e impulsó dos carreras para Houston en la victoria contra Chicago en el primer partido de su serie. El abridor Spencer Arrighetti (6-1) permitió dos hits en cinco entradas sin carreras. Los Cachorros acumulan seis derrotas consecutivas y 10 en los últimos 12 partidos.

Rockies 3, Diamondbacks 2

Chad Stevens conectó el sencillo que rompió el empate con un out en la parte alta de la novena entrada para ayudar a Colorado a conseguir una victoria sobre Arizona en Phoenix. El primer hit de la temporada de Stevens puso fin a la racha de tres derrotas consecutivas de los Rockies. Arizona dejó escapar una ventaja de 2-0, poniendo fin a su racha de cinco victorias consecutivas.

Medias Blancas 9, Gigantes 4

Munetaka Murakami fue la figura clave de una cuarta entrada de nueve carreras con un doble que vació las bases, y Davis Martin (7-1) se encaminó a su quinta victoria consecutiva. Andrew Benintendi conectó un doble de dos carreras. Luis Arraez conectó un sencillo productor de carrera entre sus dos hits para los Gigantes, que perdieron su cuarto partido consecutivo.

Mellizos 8, Medias Rojas 6

Byron Buxton y Austin Martin conectaron jonrones de dos carreras en la séptima entrada para que Minnesota remontara desventajas de 4-0 y 6-3 y se llevara la victoria en Boston. Buxton y Martin batearon de 2-5 cada uno y produjeron cinco carreras impulsadas entre ambos. Travis Adams (1-0) lanzó dos entradas de relevo.

Orioles 7, Tigres 4

Jackson Holliday conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y Pete Alonso remolcó cuatro con un jonrón de tres carreras para que Baltimore rompiera una racha de tres derrotas consecutivas. Jack Flaherty (0-6) permitió seis carreras y ocho hits en 3.1 entradas por Detroit.

Marineros 2, Reales 0

Mitch Garver conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada y Logan Gilbert fue sólido hasta la sexta para que Seattle superara a Kansas City. Julio Rodríguez consiguió dos de los cinco hits de los Marineros. Gilbert, Eduard Bazardo (3-2), Matt Brash y Andrés Muñoz —quien sumó su noveno salvamento— se combinaron para permitir solo cuatro hits y ponchar a 10 jugadores de los Reales, quienes han anotado un total de 28 carreras y han perdido 10 de sus últimos 11 partidos.

Cerveceros 5, Dodgers 1

William Contreras marcó la pauta con un jonrón de tres carreras al inicio del partido y Logan Henderson lanzó cinco entradas permitiendo solo dos hits para guiar a Milwaukee a la victoria sobre Los Ángeles en el primer partido de la serie entre los líderes de división. Los Dodgers solo consiguieron tres hits y anotaron una carrera sucia en la séptima con un elevado de sacrificio de Shohei Ohtani. Milwaukee ha ganado 12 de sus últimos 14 partidos.

Ángeles 9, Rangers 6

Zach Neto conectó dos jonrones y Wade Meckler —oriundo de Anaheim— conectó un jonrón de tres carreras en su primer turno al bate con los Ángeles. Oswald Peraza bateó de 3-4 con un jonrón. Grayson Rodríguez (1-1) obtuvo su primera victoria desde 2024. Jacob deGrom (3-4) permitió seis carreras y seis hits en solo tres entradas por Texas.

Los dominicanos en la jornada del 22 de mayo

Cristopher Sánchez, el más destacado

El protagonista quisqueyano de la noche fue, sin duda, Cristopher Sánchez (Filis de Filadelfia), quien a pesar de la derrota de su equipo entregó una actuación histórica: ocho entradas en blanco, 11 ponches, cero bases por bolas y solo cuatro hits permitidos. Su racha de 37.2 entradas consecutivas sin carreras lo coloca a solo 3.2 entradas del récord absoluto de la franquicia, establecido hace más de un siglo por Grover Cleveland Alexander.

Juan Soto conecta el jonrón más largo de la noche

Juan Soto (Mets de Nueva York) fue el dominicano más explosivo con el madero. El jardinero de San Cristóbal disparó un jonrón de 449 pies al jardín derecho-central en la primera entrada ante los Marlins de Miami —su décimo cuadrangular de la temporada— y añadió un sencillo en la cuarta. Fue el único bateador de los Mets en conectar de manera efectiva ante Eury Pérez, quien se llevó la victoria pese a ceder el vuelacercas inicial.

Ramón Laureano decide el juego para los Padres

Ramón Laureano (Padres de San Diego) fue el héroe ofensivo de su equipo al conectar el jonrón que rompió el empate en la séptima entrada contra los Atléticos. El pelotero de San Francisco de Macorís llegó a cuenta completa y luego castigó un cambio de velocidad de Jeffrey Springs que viajó 401 pies para su sexto jonrón del año, desatando la victoria 7-3 de San Diego.

Jesús Sánchez aporta en la victoria de Toronto

Jesús Sánchez (Azulejos de Toronto) conectó un doble en la octava entrada, parte de una racha de dobles consecutivos junto a Ernie Clement que contribuyó al triunfo 6-2 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Julio Rodríguez clave en el blanqueo de Seattle

Julio Rodríguez (Marineros de Seattle) aportó dos de los cinco hits de su equipo en la victoria 2-0 sobre los Reales de Kansas City.

Tablas de posiciones de la MLB – Grandes Ligas

Liga Americana

División Este Ganados Perdidos PCT DIF Tampa Bay Rays 34 15 .694 — New York Yanquis . 30 22 .577 5.5 Toronto Blue Jays 24 27 .471 11.0 Boston Red Sox 22 28 .440 12.5 Baltimore Orioles 22 29 .431 13.0

División Central Ganados Perdidos PCT DIF Cleveland Guardians . 31 22 .585 — Chicago White Sox 26 24 .520 3.5 Minnesota Twins 24 27 .471 6.0 Kansas City Royals 20 31 .392 10.0 Detroit Tigers 20 32 .385 10.5

División Oeste Ganados Perdidos PCT DIF Oakland Athletics 26 25 .510 — Seattle Mariners 25 27 .481 1.5 Texas Rangers . 24 26 .480 1.5 Houston Astros 21 31 .404 5.5 Los Angeles Angels 18 34 .346 8.5





Liga Nacional

División Este Ganados Perdidos PCT DIF Atlanta Braves 36 16 .692 — Philadelphia Phillies 25 26 .490 10.5 Washington Nationals 25 27 .481 11.0 Miami Marlins 23 29 .442 13.0 New York Mets 22 29 .431 13.5

División Central Ganados Perdidos PCT DIF Milwaukee Brewers . 30 18 .625 — San Luis Cardinals 28 21 .571 2.5 Chicago Cubs 29 22 .569 2.5 Cincinnati Reds 26 24 .520 5.0 Pittsburgh Pirates 26 25 .510 5.5

División Oeste Ganados Perdidos PCT DIF LA Dodgers 31 20 .608 — San Diego Padres 30 20 .600 0.5 Diamondbacks 26 24 .520 4.5 San Francisco Giants . 20 31 .392 11.0 Colorado Rockies 20 32 .385 11.5

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