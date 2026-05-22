La pista principal del Estadio Olímpico Félix Sánchez y su zona de calentamiento superaron esta semana la inspección de la Comisión Técnica de Centro Caribe Sports. Los especialistas internacionales que recorrieron las instalaciones certificaron que tanto el remozamiento en curso como el equipamiento previsto para las competencias de atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 "cumplen con los más altos estándares internacionales".

La visita de los técnicos llega en un momento clave: faltan apenas 63 días para la ceremonia de inauguración, fijada para el 24 de julio, y el Estadio Olímpico era hasta hace pocas semanas la única instalación del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte que aún no había sido entregada.

La última pieza del rompecabezas

El delegado técnico de Centro Caribe Sports para Santo Domingo 2026, el puertorriqueño Michael Serralta, lideró el recorrido junto a los especialistas Julio Roberto Gómez, de Colombia, y Cándido Vélez. Los tres integrantes de la comisión técnica inspeccionaron el avance de la instalación del nuevo sintético en la pista principal y en la pista de calentamiento, y salieron satisfechos.

"Vamos a muy buen paso. Estamos muy contentos con todo lo que está sucediendo", afirmó Serralta, quien además reveló que el objetivo va más allá de cumplir con los plazos: la meta es que el atletismo se convierta en una de las disciplinas más vistosas del programa deportivo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Tenemos la intención de que el atletismo sea un deporte protagonista, que sea uno de los mejores deportes de los Juegos", subrayó el delegado técnico.

El colombiano Julio Roberto Gómez fue igualmente enfático sobre el nivel que alcanzarán las instalaciones. "El estadio y la pista de calentamiento van a quedar con todas las facilidades para montar cualquier tipo de campeonato internacional", aseguró, y destacó la disposición del Comité Organizador, presidido por José P. Monegro, para atender cada requerimiento técnico sin demoras.

Paralelo a los trabajos de infraestructura, los técnicos confirmaron que avanza un programa de capacitación para los jueces y oficiales que estarán a cargo de las competencias, con el propósito de garantizar no solo instalaciones de primer nivel, sino también una organización técnica a la altura del evento.

Un estadio que llega justo a tiempo

El Félix Sánchez es la instalación deportiva más emblemática del país y el escenario donde el atletismo dominicano escribió sus páginas más gloriosas. Su remozamiento para los JCC 2026 era, al mismo tiempo, el más esperado y el más observado.

A principios de mayo, el propio presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, había señalado que si los juegos se montaran ese mismo mes, "solamente nos faltaría el Estadio Olímpico", mientras aclaraba que la obra civil estaba prácticamente concluida y que el único pendiente era esperar que el asfalto secara para proceder con la instalación del sintético.

Esa espera parece haber concluido. La inspección de esta semana confirma que el proceso avanza conforme al cronograma, y que la instalación estará lista para recibir a los más de 6,000 atletas de 37 delegaciones que participarán en la cita regional.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en Santo Domingo, en lo que será la tercera edición del evento en suelo dominicano —tras las de 1974 y 1986— y la primera en conmemorar el centenario de Centro Caribe Sports.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más