La serie ya está encendida. Los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama reciben a Oklahoma City Thunder, actual campeón de la NBA y mejor récord de la temporada, en el AT&T Center en el Juego 3 de las Finales de la Conferencia Oeste.

Los Oklahoma City Thunder se llevaron la victoria 122-113 ante los San Antonio Spurs en el juego 2. Ahora el equipo de Victor Wembanyama buscará sumar otros triunfo en casa, mientras que el Thunder de Shai Gilgeous-Alexander intentará ganar la serie.

Horarios y dónde ver el Juego 3 de las finales del oeste de la NBA

Fecha : Viernes 22 de mayo de 2026

: Viernes 22 de mayo de 2026 Hora : 8:30 p.m. hora del Este (EDT) / 8:30 p.m. en República Dominicana

: 8:30 p.m. hora del Este (EDT) / 8:30 p.m. en República Dominicana Lugar : AT&T Center, San Antonio

: AT&T Center, San Antonio TV : NBC y Peacock (verifica en tu cable o plataforma de streaming).

: NBC y Peacock (verifica en tu cable o plataforma de streaming). Streaming: Disney+ Premium, NBA League Pass, Prime Video (verifica en tu cable o plataforma de streaming).

Claves del enfrentamiento de las finales del Oeste de la NBA

Este es uno de los duelos más atractivos de los últimos años:

Los Spurs se llevaron el Juego 1 tras imponerse 122-115 en tiempo extra, la quinteta de Mitch Johnson no logró mantener el ritmo y fueron apaleados por el Thunder en el Juego 2 tras caer 113-122, siendo Shai el hombre más letal sobre la duela con 30 puntos anotados y 9 asistencias.

Shai Gilgeous-Alexander vs Victor Wembanyama sigue siendo la gran atracción de esta final del Oeste.

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¿Cómo llegan ambos equipos a las finales del Oeste en la NBA?

San Antonio Spurs (1-1): Ahora con la localía deben ajustar detalles defensivos tras la derrota del juego 2.

Oklahoma City Thunder (1-1): Llegan con la moral alta tras ganar el segundo juego.

Horario para República Dominicana y cómo verlo

El partido inicia a las 8:30 p.m. (hora local de RD). Busca la señal de NBC o plataformas de streaming que transmitan los playoffs de la NBA. Si no tienes acceso, varias páginas y apps suelen tener actualizaciones en vivo.

Finales del Oeste de la NBA 2026: Juegos y resultados de la serie

Juego 1: Spurs 122 vs. Thunder 115 | Lunes 18 de mayo, 8:30

Juego 2: Spurs 133 vs. Thunder 122 | Miércoles 20 de mayo, 8:30

Juego 3: Thunder vs. Spurs | Viernes 22 de mayo, 8:30

Juego 4: Thunder vs. Spurs | Domingo 24 de mayo, 8:00

Juego 5*: Spurs vs. Thunder | Martes 26 de mayo, 8:30

Juego 6*: Thunder vs. Spurs | Jueves 28 de mayo, 8:30

Juego 7*: Spurs vs. Thunder | Sábado 30 de mayo, 8:00

* de ser necesario

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