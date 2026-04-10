En Minneapolis, los Mellizos de Minnesota completaron el primer barrido de cuatro juegos de la temporada al vencer 3-1 a los Tigres de Detroit.

Brooks Lee conectó un sencillo de dos carreras en el octavo inning para romper el empate y sellar la victoria. Mick Abel lanzó seis entradas en blanco y Josh Bell fue 3 de 4 con un jonrón para los Mellizos.

En Kansas City, los Medias Blancas de Chicago cortaron una racha de 14 derrotas consecutivas en el Kauffman Stadium al blanquear 2-0 a los Reales.

Anthony Kay permitió tres hits en 5.2 entradas, ponchó a seis y se llevó el triunfo. Seranthony Domínguez registró el salvamento, el segundo de la temporada.

En Miami, los Marlins aplastaron 8-1 a los Rojos de Cincinnati. Owen Caissie tuvo tres hits y tres carreras impulsadas, mientras que el lanzador Max Meyer consiguió su primera victoria tras la cirugía que se le practicó hace casi un año.

En Nueva York, los Diamondbacks de Arizona derrotaron 7-1 a los Mets en el partido decisivo de la serie. Nolan McLean lanzó seis entradas en blanco para los Mets, pero el bullpen se derrumbó en el séptimo y octavo inning, cuando Arizona anotó siete carreras para llevarse la serie 2-1.

En Colorado, Xander Bogaerts se convirtió en el héroe de la noche al conectar un grand slam de paseo (walk-off) en la parte baja de la duodécima entrada para darle a los Padres de San Diego una victoria 7-3 sobre los Rockies de Colorado.

El partido llegó a las entradas extra empatado y no cedió con facilidad. En la décima entrada, los Rockies tomaron ventaja con un sencillo de Tyler Freeman que impulsó la carrera del corredor de inicio de inning, pero Manny Machado respondió de inmediato con un elevado de sacrificio para empatar el marcador.

En la undécima, ambos equipos anotaron una carrera cada uno y la igualdad se mantuvo, alargando el suspenso hasta la duodécima. Fue entonces cuando Bogaerts, con las bases cargadas, se enfrentó al relevista mexicano Valente Bellozo y mandó la pelota al otro lado de la barda para sellar la victoria con cuatro carreras de un solo golpe.

A lo largo del partido, Fernando Tatis Jr. también aportó su cuota ofensiva con un elevado de sacrificio en el tercer inning que impulsó una carrera.

Los dominicanos en la jornada

Javier Sanoja fue el dominicano más productivo del día. El campocorto de los Marlins de Miami fue 3 de 4 con dos carreras impulsadas en la victoria 8-1 sobre los Rojos. Sanoja, quien jugó en el jardín central, conectó sencillos en sus primeros tres turnos al bate e impulsó carreras en el cuarto y en el octavo inning.

Seranthony Domínguez anotó otro punto a favor en su regreso a las Grandes Ligas. El relevista dominicano de los Medias Blancas de Chicago cerró el noveno inning para registrar su segundo salvamento de la temporada en el triunfo 2-0 sobre los Reales de Kansas City.

Gleyber Torres, segunda base de los Tigres de Detroit, empató el marcador en el séptimo inning con un elevado de sacrificio, aunque su equipo terminó cayendo 3-1 ante los Mellizos. Torres, quien batea .227 en la temporada, pero mantiene un sólido porcentaje de embasamiento de .393, no pudo evitar que Detroit sufriera su octava derrota consecutiva como visitante.

Geraldo Perdomo, torpedero de los Diamondbacks de Arizona, fue parte del triunfo 7-1 sobre los Mets. El dominicano, quien el miércoles había roto una racha de 0 de 13 con un sencillo en el primer inning contra esos mismos Mets, busca recuperar el nivel que lo llevó a anotar 20 jonrones y 100 carreras impulsadas en la temporada 2025.