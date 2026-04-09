Gray apaga a los Cerveceros en Fenway

En Boston, Sonny Gray protagonizó la actuación del día. El veterano derecho de 36 años lanzó 6⅓ entradas sin permitir carreras, apoyándose en su defensa para registrar 10 outs en rodados de tierra, y los Medias Rojas vencieron 5-0 a los Cerveceros de Milwaukee para conseguir sus primeras victorias consecutivas de la temporada.

Gray (2-0) permitió solo tres hits y dos bases por bolas, con dos ponches. El novato Shane Drohan sufrió la derrota en su debut en las Grandes Ligas, al ceder tres carreras en tres hits y cuatro boletos. Boston aprovechó tres bases por bolas y dos imparables de cuadro en la tercera entrada para anotar tres veces y tomar el control del juego.

Los Azulejos frenan a Ohtani y a los Dodgers

En Toronto, el partido más esperado de la jornada tuvo un desenlace inesperado: los Azulejos de Toronto vencieron 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles en el debut de Shohei Ohtani como lanzador en 2026.

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El astro japonés, quien venía de extender su racha de embasarse a 42 juegos consecutivos la noche anterior, subió al montículo ante su exequipo del Clásico de Otoño 2025.

Los Azulejos, que habían caído 14-2 y 4-1 en los dos primeros juegos de la serie, lograron revertir la tendencia y recortar la ventaja de Los Ángeles en el cierre de la serie.

Red Sox y Cerveceros: el contexto de la serie

La victoria de Boston fue especialmente significativa dado el arranque irregular de los Medias Rojas. El equipo, que había ganado solo tres de sus primeros once juegos, encontró en Gray a su ancla en el montículo.

Milwaukee, por su parte, vio interrumpida una racha que la había llevado a ser uno de los equipos más sólidos de la Liga Americana en el inicio de temporada.