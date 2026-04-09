La jornada del miércoles 8 de abril en las Grandes Ligas dejó sorpresas mayúsculas: los Medias Rojas de Boston detuvieron el paso de los Cerveceros de Milwaukee con una actuación dominante de Sonny Gray, y los Azulejos de Toronto le arrebataron la victoria a los Dodgers de Los Ángeles en el esperado debut de Shohei Ohtani como lanzador en la temporada 2026.
Resultados de la MLB de los juegos del miércoles 8 de abril
|Visitante
|Res.
|Local
|Res.
|Ganador
|Padres de San Diego
|8
|Piratas de Pittsburgh
|2
|Padres
|Reales de Kansas City
|2
|Guardianes de Cleveland
|10
|Guardianes
|Cerveceros de Milwaukee
|0
|Medias Rojas de Boston
|5
|Medias Rojas
|Orioles de Baltimore
|5
|Medias Blancas de Chicago
|3
|Orioles
|Marineros de Seattle
|0
|Vigilantes de Texas
|3
|Vigilantes
|Dodgers de Los Ángeles
|3
|Azulejos de Toronto
|4
|Azulejos
|Astros de Houston
|1
|Rockies de Colorado
|9
|Rockies
|Filis de Filadelfia
|0
|Gigantes de San Francisco
|5
|Gigantes
|Cardenales de San Luis
|6
|Nacionales de Washington
|1
|Cardenales
|Bravos de Atlanta
|8
|Angelinos de Los Ángeles
|2
|Bravos
|Diamantes de Arizona
|7
|Mets de Nueva York
|2
|Diamantes
|Rojos de Cincinnati
|4
|Marlins de Miami
|7
|Marlins
|Cachorros de Chicago
|6
|Rays de Tampa Bay
|2
|Cachorros
|Atléticos de Oakland
|3
|Yankees de Nueva York
|2
|Atléticos
|Tigres de Detroit
|6
|Mellizos de Minnesota
|8
|Mellizos
Posiciones de las Grandes Ligas. Liga Americana
|División
|Equipo
|G
|P
|PCT
|JD
|Este
|Yankees de Nueva York
|8
|3
|.727
|—
|Orioles de Baltimore
|6
|6
|.500
|2.5
|Azulejos de Toronto
|5
|7
|.417
|3.5
|Rays de Tampa Bay
|5
|7
|.417
|3.5
|Medias Rojas de Boston
|4
|8
|.333
|4.5
|Central
|Guardianes de Cleveland
|8
|5
|.615
|—
|Mellizos de Minnesota
|6
|6
|.500
|1.5
|Reales de Kansas City
|5
|7
|.417
|2.5
|Medias Blancas de Chicago
|4
|8
|.333
|3.5
|Tigres de Detroit
|4
|8
|.333
|3.5
|Oeste
|Vigilantes de Texas
|7
|5
|.583
|—
|Angelinos de Los Ángeles
|6
|7
|.462
|1.5
|Astros de Houston
|6
|7
|.462
|1.5
|Atléticos de Oakland
|4
|7
|.364
|2.5
|Marineros de Seattle
|4
|9
|.308
|3.5
Posiciones de las Grandes Ligas. Liga Nacional
|División
|Equipo
|G
|P
|PCT
|JD
|Este
|Bravos de Atlanta
|8
|5
|.615
|—
|Marlins de Miami
|7
|5
|.583
|0.5
|Mets de Nueva York
|7
|5
|.583
|0.5
|Filis de Filadelfia
|6
|6
|.500
|1.5
|Nacionales de Washington
|4
|8
|.333
|3.5
|Central
|Cerveceros de Milwaukee
|8
|4
|.667
|—
|Piratas de Pittsburgh
|8
|4
|.667
|—
|Cardenales de San Luis
|7
|5
|.583
|1.0
|Rojos de Cincinnati
|7
|5
|.583
|1.0
|Cachorros de Chicago
|6
|6
|.500
|2.0
|Oeste
|Dodgers de Los Ángeles
|9
|3
|.750
|—
|Rockies de Colorado
|6
|6
|.500
|3.0
|Gigantes de San Francisco
|6
|6
|.500
|3.0
|Diamantes de Arizona
|6
|6
|.500
|3.0
|Padres de San Diego
|5
|8
|.385
|4.5
Gray apaga a los Cerveceros en Fenway
En Boston, Sonny Gray protagonizó la actuación del día. El veterano derecho de 36 años lanzó 6⅓ entradas sin permitir carreras, apoyándose en su defensa para registrar 10 outs en rodados de tierra, y los Medias Rojas vencieron 5-0 a los Cerveceros de Milwaukee para conseguir sus primeras victorias consecutivas de la temporada.
Gray (2-0) permitió solo tres hits y dos bases por bolas, con dos ponches. El novato Shane Drohan sufrió la derrota en su debut en las Grandes Ligas, al ceder tres carreras en tres hits y cuatro boletos. Boston aprovechó tres bases por bolas y dos imparables de cuadro en la tercera entrada para anotar tres veces y tomar el control del juego.
Los Azulejos frenan a Ohtani y a los Dodgers
En Toronto, el partido más esperado de la jornada tuvo un desenlace inesperado: los Azulejos de Toronto vencieron 4-3 a los Dodgers de Los Ángeles en el debut de Shohei Ohtani como lanzador en 2026.
El astro japonés, quien venía de extender su racha de embasarse a 42 juegos consecutivos la noche anterior, subió al montículo ante su exequipo del Clásico de Otoño 2025.
Los Azulejos, que habían caído 14-2 y 4-1 en los dos primeros juegos de la serie, lograron revertir la tendencia y recortar la ventaja de Los Ángeles en el cierre de la serie.
Red Sox y Cerveceros: el contexto de la serie
La victoria de Boston fue especialmente significativa dado el arranque irregular de los Medias Rojas. El equipo, que había ganado solo tres de sus primeros once juegos, encontró en Gray a su ancla en el montículo.
Milwaukee, por su parte, vio interrumpida una racha que la había llevado a ser uno de los equipos más sólidos de la Liga Americana en el inicio de temporada.
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