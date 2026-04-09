Orlando Magic logró su cuarta victoria consecutiva este miércoles al imponerse 132-120 sobre los Minnesota Timberwolves, mientras que Oklahoma City Thunder se impuso sobre LA Clippers y será primero de la Conferencia Oeste.

Resultados de la NBA de la jornada del miércoles 9 de abril

Milwaukee Bucks 111 – 137 Detroit Pistons Atlanta Hawks 116 – 122 Cleveland Cavaliers Minnesota Timberwolves 120 – 132 Orlando Magic Memphis Grizzlies 119 – 136 Denver Nuggets Portland Trail Blazers 101 – 112 San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder 128 – 110 LA Clippers Dallas Mavericks 107 – 112 Phoenix Suns

Escenas más relevantes de la jornada de siete partidos en la NBA:

Clasificación Conferencia Oeste (9 de abril de 2026)

Puesto Equipo Récord (G-P) Estado 1 Oklahoma City Thunder 64-16 Clasificado (1º) 2 San Antonio Spurs 61-19 Clasificado 3 Denver Nuggets 52-28 Clasificado 4 Los Angeles Lakers 50-29 Clasificado 5 Houston Rockets 50-29 Clasificado 6 Minnesota Timberwolves 47-33 Clasificado 7 Phoenix Suns 44-36 Play-In Asegurado 8 LA Clippers 41-39 Play-In Asegurado 9 Portland Trail Blazers 40-40 Play-In Asegurado 10 Golden State Warriors 37-42 Zona de Play-In 11 New Orleans Pelicans 26-54 Eliminado 12 Memphis Grizzlies 25-55 Eliminado 13 Dallas Mavericks 25-55 Eliminado 14 Sacramento Kings 21-59 Eliminado 15 Utah Jazz 21-59 Eliminado

Dominio de OKC : Con su victoria 128-110 sobre los Clippers, el Thunder no solo aseguró el liderato del Oeste, sino también el mejor récord de toda la NBA para la postemporada.

Lucha en el Play-In : Los Phoenix Suns aseguraron matemáticamente el séptimo puesto tras derrotar a Dallas. Por su parte, los Warriors buscan mantenerse en el décimo lugar para entrar al torneo de repechaje que inicia el 14 de abril.

Próximo gran duelo: Esta noche, los Los Angeles Lakers se enfrentan a los Golden State Warriors a las 10:00 PM ET, un partido crucial para definir el orden final de la zona media y baja de la tabla .

Clasificación Conferencia Este (9 de abril de 2026)

Pos. Equipo Récord (G-P) PCT Estatus 1 Detroit Pistons 58-22 .725 Clasificado (Z) 2 Boston Celtics 54-25 .684 Clasificado (X) 3 New York Knicks 51-28 .646 Clasificado (X) 4 Cleveland Cavaliers 51-29 .638 Clasificado (X) 5 Atlanta Hawks 45-35 .562 En zona de Playoffs 6 Toronto Raptors 44-35 .557 En zona de Playoffs 7 Orlando Magic 44-36 .550 Zona Play-In 8 Philadelphia 76ers 43-36 .544 Zona Play-In 9 Charlotte Hornets 43-37 .538 Zona Play-In 10 Miami Heat 41-38 .519 Zona Play-In 11 Milwaukee Bucks 31-49 .388 Eliminado 12 Chicago Bulls 30-49 .380 Eliminado 13 Brooklyn Nets 20-59 .253 Eliminado 14 Indiana Pacers 18-61 .228 Eliminado 15 Washington Wizards 17-62 .215 Eliminado

Dominio de Detroit: Los Pistons han mantenido una racha sólida y ya tienen garantizada la ventaja de local en los playoffs del Este.

Lucha por el Top 6: Los Hawks y Raptors ocupan actualmente los últimos dos puestos de clasificación directa, pero los Magic y 76ers aún tienen posibilidades matemáticas de evitar el torneo Play-In dependiendo de sus últimos 2 o 3 encuentros.

Zona de Play-In: El Miami Heat ha asegurado matemáticamente su presencia en el torneo Play-In como el décimo sembrado.

Eliminados: Equipos históricamente fuertes esta década como los Bucks y Bulls han quedado fuera de la contienda de postemporada este año

– Banchero asume su rol de líder –

A falta de dos juegos para el cierre de la temporada regular, Paolo Banchero ha logrado establecerse como una pieza dominante en la pintura para el Magic.

El alero de 23 años anotó 20 puntos, recuperó ocho rebotes y completó seis asistencias frente a los Timberwolves en el Kia Center (Orlando).

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Orlando, que busca clasificar a los playoffs por tercera temporada consecutiva, se mostró como amplio dominador de un encuentro en el que alcanzó a liderar hasta por 24 puntos.

"Estamos moviendo la pelota muy bien y eso es importante", dijo el alemán Franz Wagner, quien cumplió con su cuarto partido de regreso después de una lesión de tobillo que lo dejó fuera por 48 encuentros.

"Debo seguir trabajando en la condición física, es algo que me tomará un tiempo, sabemos que tenemos talento y queremos cerrar bien".

El georgiano Goga Bitadze aportó un doble-doble de 14 puntos y 15 rebotes desde la banca mientras que el brasileño Tristan Da Silva sumó 12 unidades en 20 minutos.

Los Timberwolves, que no contaron con el estelar Anthony Edwards por una molestia en su rodilla derecha, se encuentran clasificados a los playoffs con el sexto puesto asegurado en la Conferencia Oeste.

Su principal preocupación en la recta final de la temporada es recuperar a Edwards, quien volvería en uno de los últimos dos encuentros durante esta semana.

Una derrota de los Toronto Raptors frente al Miami Heat en la jornada del jueves, dejaría a Orlando en un empate por la sexta plaza.

– Cavs siguen de cerca a los Knicks –

Los Cleveland Cavaliers no renuncian a la tercera plaza de la Conferencia Este y este día han logrado imponerse 122-116 sobre los Atlanta Hawks en el Rocket Arena en Cleveland, Ohio.

Donovan Mitchell fue el máximo anotador del encuentro con 31 puntos lanzando para una efectividad de 63% (12/19).

Sin embargo, la gran figura fue el centro Evan Mobley quien completó un monumental doble-doble de 22 puntos y 19 rebotes.

"Sabíamos que era un partido importante", comentó Mobley. "Nos podemos enfrentar en los playoffs y queríamos mandar un mensaje, es un gran partido para nosotros".

"La misión es ganar el campeonato, estamos en ese camino, logramos jugar en un buen nivel en el cierre de la temporada regular y es momento de seguirlo en los playoffs".

Cleveland ha ganado cuatro partidos consecutivos y ocho de los últimos diez, con 51 triunfos y 29 derrotas se encuentran a medio juego de los New York Knicks en la lucha por el tercer puesto del Este.

Con la derrota, los Hawks ponen en riesgo su clasificación directa y de no conseguir triunfos ante Cleveland el viernes o Miami el domingo, podrían caer a puestos de play-in.

– Thunder es primero del Oeste –

Por tercera temporada consecutiva, Oklahoma City Thunder terminará en el primer lugar de la Conferencia Oeste, el hecho quedó consumado luego de la victoria 128-110 sobre los LA Clippers.

"Es un logro muy importante", comentó el entrenador, Mark Daigneault. "Cuando ganas el título, eso tiene un peso en la temporada siguiente, es difícil estar presente durante toda la temporada".

"Este equipo ha logrado concentrarse en el día a día y ese es uno de los motivos por los que hemos tenido éxito en la temporada".

El Intuit Dome (Inglewood) fue testigo de otra memorable noche para el proyecto que lidera el canadiense Shai Gilgeous-Alexander.

El armador de 27 años y serio candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP), es pieza clave de un proyecto que tiene como objetivo revalidar el título de campeón en la NBA.

Para eso, OKC ha encontrado su mejor nivel en el cierre de la temporada regular con una impresionante racha de 19 triunfos en los últimos 20 partidos.

Frente a los Clippers y como tantas noches en la presente campaña, el esfuerzo fue colectivo.

El alero Chet Holmgren completó un doble-doble de 30 puntos y 14 rebotes mientras que Isaiah Joe sumó 20 unidades desde el banco en apenas 23 minutos.

Con un récord de 64 triunfos y 16 derrotas, Oklahoma City ha garantizado ventaja de localía durante todos los playoffs.

Partidos destacados de la NBA de este jueves 9 de abril

Miami Heat vs. Toronto Raptors: 4:00 PM

Chicago Bulls vs. Washington Wizards: 4:00 PM

Indiana Pacers vs. Brooklyn Nets: 4:30 PM

Boston Celtics vs. New York Knicks: 4:30 PM

Philadelphia 76ers vs. Houston Rockets: 5:00 PM

Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors: 10:00 PM (Chase Center)

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