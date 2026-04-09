Tres Cybertrucks de Tesla van a patrullar las calles del centro de Guadalajara este verano. Los vehículos son una llamativa iniciativa de la policía estatal de Jalisco para mostrar su control en una ciudad que será sede del Mundial de Fútbol de 2026 y que alberga a uno de los cárteles criminales más poderosos de México.

Algunos acontecimientos recientes han socavado esos esfuerzos. En febrero, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) convirtió la capital del estado, de 4 millones de habitantes, en el epicentro de 48 horas de disturbios violentos después de que el ejército mató a su líder, Nemesio "El Mencho" Oseguera.

Mientras las imágenes de vehículos en llamas y una ciudad en estado de emergencia se difundían por todo el mundo, México se apresuró a calmar las dudas sobre su capacidad para organizar la Copa Mundial. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer un plan para desplegar 99.000 fuerzas de seguridad federales y privadas en las ciudades sede de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, así como en otras zonas.

"Es seguro venir a México", dijo Sheinbaum el mes pasado, destacando "el gran trabajo realizado" en coordinación con los demás anfitriones de la Copa del Mundo, Canadá y EE. UU.

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Pero los intereses del cártel pueden resultar tan importantes para la seguridad como los esfuerzos del gobierno, según una docena de funcionarios locales y estatales y expertos en seguridad.

El CJNG tiene mucho que ganar con el impulso económico regional que resultaría de un torneo exitoso en Guadalajara —similar a su sede administrativa— y mucho que perder si atrae la atención de las autoridades.

"La ciudad es segura porque esos tipos invierten todo su dinero aquí y esperan ganar aún más", dijo un funcionario estatal que no estaba autorizado a hablar oficialmente. "No quieren una guerra aquí".

Las enormes ganancias obtenidas en otros lugares por el tráfico de drogas y otras actividades se lavan en Guadalajara, según los expertos, lo que contribuye a impulsar un auge inmobiliario. Ha surgido una oleada de rascacielos nuevos y relucientes, algunos de los cuales están vacíos. La frondosa ciudad también cuenta con lujosos centros comerciales al aire libre y una animada vida nocturna.

Las autoridades y los expertos no pudieron descartar actos esporádicos de violencia en Jalisco durante la Copa del Mundo. Pero pocos creen que el cártel atacaría deliberadamente a los turistas, o a un evento de tal envergadura que está bajo la lupa de las autoridades federales de México y de EE. UU., uno de los países coanfitriones, que ha amenazado con enviar tropas a México para combatir a los cárteles.

"El crimen organizado mexicano ha aprendido lecciones de la historia, y una de las más importantes es que no deben meterse con los gringos", dijo Ulises Vargas, académico de la Universidad de Guadalajara, señalando que los cárteles esperarían una respuesta "aplastante" de EE. UU. ante "cualquier tipo de violencia sistemática" este verano.

Arturo Fontes, un exagente del FBI que cumplió misiones dos veces en Guadalajara, se mostró de acuerdo. "No creo que los cárteles sean tan estúpidos. Creo que la situación será bastante segura durante el Mundial, y que volverán a hacer de las suyas después".

Guadalajara acoge habitualmente conferencias internacionales, incluyendo la segunda feria del libro más grande del mundo.

Sin embargo, las calles están plagadas de pancartas de algunas de las más de 15.000 personas desaparecidas en Jalisco, la cifra más alta de los 32 estados de México. En el último año se han encontrado fosas clandestinas con los restos de decenas de personas en un radio de 20 km del estadio donde se disputarán cuatro partidos del Mundial.

"La ciudad disfruta de lo que llamamos 'una paz criminal'", dijo Carlos Mercado, un exjefe de policía de Guadalajara que ahora trabaja en relaciones con las víctimas en el gobierno estatal, al describir el control territorial del cártel sobre amplias zonas de la ciudad, lo cual, según él, fue "normalizado" por muchos funcionarios "ya sea por miedo o por complicidad".

El control del cártel, que se ha fortalecido en la última década, mantuvo relativamente a raya los delitos menores, como los robos a mano armada, añadió Mercado. "Si alguien se sale de la línea, lo eliminan para no llamar demasiado la atención".

La tasa de homicidios de Guadalajara es de unos 16 por cada 100.000 habitantes, alta según los estándares internacionales, pero moderada para México.

Los ataques coordinados tras la muerte de El Mencho, que llevaron a negocios y escuelas a cerrar durante dos días, fueron extremadamente inusuales.

La industria turística de Guadalajara está esperando un retorno a la normalidad. La ocupación hotelera en la capital del estado se ha recuperado en gran medida de una caída inicial del 30 por ciento tras los ataques, dijo la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, hasta situarse un 10 por ciento por debajo de los niveles de principios de febrero. "Ningún turista se vio involucrado en esos sucesos", añadió. "Ofrecemos condiciones de seguridad similares a las de cualquier otro destino turístico importante".

Las imágenes generadas por IA que se hicieron virales durante los disturbios de febrero, incluyendo las de aviones en llamas, habían exagerado significativamente la magnitud de la violencia, añadió Fridman.

José Juan González, propietario de un hotel en Guadalajara, dijo que algunos hoteleros se estaban preparando para aplicar un ligero descuento a sus tarifas para el Mundial, previamente planificadas, con el fin de atraer clientes.

Dos partidos de clasificación en Guadalajara a finales de marzo se llevaron a cabo sin incidentes. El primero de los cuatro partidos del torneo tendrá lugar el 11 de junio entre Corea del Sur y la República Checa.

Los 3 millones de turistas que se espera que visiten Guadalajara este verano tienen más probabilidades de ser clientes que víctimas del CJNG, según los analistas de seguridad. El cártel vende habitualmente cocaína y marihuana en bares de toda la ciudad, mientras que en las tiendas se pueden encontrar alcohol, tabaco y cigarrillos electrónicos de origen ilícito.

El grupo también controla redes de prostitución y se ha enfocado directamente en extranjeros en estafas relacionadas con complejos turísticos de tiempo compartido.

"Todas estas oportunidades se ampliarán durante el Mundial", dijo Fernando Jiménez Sánchez, un investigador de seguridad radicado en Guadalajara. "Van a ser unas semanas muy buenas para los negocios del crimen".

A pesar de las expectativas generalizadas de un Mundial seguro, la muerte de El Mencho ha aumentado el riesgo de violencia en Jalisco.

Los analistas advierten que los cambios en la jerarquía del CJNG podrían conducir a la fragmentación y a luchas internas, o a ataques de venganza contra las fuerzas de seguridad.

A la eliminación de un líder del cártel de Sinaloa en 2024 le siguió, unos 40 días después, el inicio de una guerra total entre facciones rivales.

Es un escenario preocupante para los residentes locales. Los Cybertrucks de la policía y la presencia de seguridad centrada en lugares turísticos y hoteles han hecho poco para que se sientan más seguros, dijo Luis Xavier Andrade, miembro de la asociación de vecinos del distrito Colonia Americana de la ciudad.

"La policía tiene una clara preferencia por proteger a los turistas", dijo. "La gente va a venir y se va a divertir —lo cual a veces incluye drogas— y el vecindario va a lidiar con la inestabilidad".

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