Los New York Knicks vencieron este jueves 112-106 a los Boston Celtics en un intenso duelo entre aspirantes de la Conferencia Este de la NBA, mientras Los Angeles Lakers de LeBron James derrotaron a unos Golden State Warriors huérfanos de Stephen Curry.

Resultados de la Conferencia Este de la NBA

Detroit Pistons 137 – 111 Milwaukee Bucks: Los Pistons aseguraron el primer sembrado del Este con una actuación dominante de Jalen Duren (21 pts).

New York Knicks 112 – 106 Boston Celtics: Los Knicks remontaron en el Madison Square Garden con 26 puntos cada uno de Josh Hart y Jalen Brunson.

Toronto Raptors 128 – 114 Miami Heat: Victoria clara de Toronto en casa ante un Heat que lucha por los puestos de Play-In.

Chicago Bulls 119 – 108 Washington Wizards: Leonard Miller lideró a los Bulls con 26 puntos y 11 rebotes en el duelo de equipos eliminados.

Indiana Pacers 123 – 94 Brooklyn Nets: Amplio triunfo de los Pacers como visitantes en el Barclays Center.

Cleveland Cavaliers 122 – 116 Atlanta Hawks: Los Cavs mantuvieron su buena racha ofensiva liderados por James Harden.

Resultados de la Conferencia Oeste de la NBA

Oklahoma City Thunder 128 – 110 LA Clippers: Con 30 puntos de Chet Holmgren, OKC selló matemáticamente el primer puesto del Oeste .

Houston Rockets 113 – 102 Philadelphia 76ers: Los Rockets sumaron su octava victoria consecutiva con 29 puntos de Kevin Durant.

Los Angeles Lakers 119 – 103 Golden State Warriors: Los Lakers se impusieron en el duelo de rivales divisionales, complicando la posición de los Warriors en el Play-In.

San Antonio Spurs 112 – 101 Portland Trail Blazers: Victor Wembanyama y los Spurs confirmaron su gran cierre de temporada asegurando el segundo puesto del Oeste.

Denver Nuggets 136 – 119 Memphis Grizzlies: Nikola Jokić sumó otro triple-doble para mantener a Denver en la pelea por el segundo lugar.

Orlando Magic 132 – 120 Minnesota Timberwolves: Importante victoria del Magic para escalar posiciones en el Este, superando a unos Wolves en racha.

Phoenix Suns 112 – 107 Dallas Mavericks: Devin Booker anotó 37 puntos para que los Suns aseguraran oficialmente el séptimo puesto y la localía en el Play-In.

Tablas de posiciones de la NBA

Conferencia Este

Pos Equipo Récord (G-P) Estado 1 Detroit Pistons 58-22 Clasificado (1º) 2 Boston Celtics 54-26 Clasificado 3 New York Knicks 52-28 Clasificado 4 Cleveland Cavaliers 51-29 Clasificado 5 Toronto Raptors 45-35 Clasificado 6 Atlanta Hawks 45-35 Clasificado 7 Orlando Magic 44-36 Play-In 8 Philadelphia 76ers 43-37 Play-In 9 Charlotte Hornets 43-37 Play-In 10 Miami Heat 41-39 Play-In

Conferencia Oeste

Pos Equipo Récord (G-P) Estado 1 Oklahoma City Thunder 64-16 Líder General 2 San Antonio Spurs 61-19 Clasificado 3 Denver Nuggets 52-28 Clasificado 4 Los Angeles Lakers 51-29 Clasificado 5 Houston Rockets 51-29 Clasificado 6 Minnesota Timberwolves 47-33 Clasificado 7 Phoenix Suns 44-36 Play-In 8 LA Clippers 41-39 Play-In 9 Portland Trail Blazers 40-40 Play-In 10 Golden State Warriors 37-43 Play-In

Escenas principales de la penúltima jornada de la temporada regular de la NBA.

– Tatum brilla en regreso al Madison –

Ante su público en el Madison Square Garden, los Knicks lograron un triunfo que pone presión a los Celtics para el fin de semana de cierre de la fase regular.

Boston, que tiene un registro de 54 victorias y 26 derrotas, confiaba en distanciarse este jueves de los Knicks (52-28) y asegurar la segunda plaza de la Conferencia Este, por detrás de los inalcanzables Detroit Pistons (58-22).

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Pero con Nueva York acechando, los Celtics tendrán que emplear probablemente a sus figuras en sus últimos compromisos, el viernes ante los New Orleans Pelicans y el domingo frente a los Orlando Magic.

Jayson Tatum estuvo este jueves en cancha 40 minutos para compensar la ausencia de su socio, Jaylen Brown, por una tendinitis en el tendón de Aquiles.

Tatum terminó con 24 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias en su primer partido en el Madison desde la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en esa cancha en mayo de 2025 en un partido de playoffs.

El alero, que estuvo en rehabilitación hasta el pasado marzo, ejerció el rol de creador de juego para unos Celtics que encontraron en el banco a sus otras dos armas ofensivas: los escoltas Payton Pritchard (23 puntos) y Baylor Scheierman (20).

Este duelo de máxima igualdad, con hasta 16 cambios de liderato en el marcador, se definió en el último minuto con dos fulminantes triples de Josh Hart.

"Me gustó cómo nos mantuvimos consistentes con lo que estábamos haciendo. Seguimos peleando, mantuvimos la calma y encestando tiro tras tiro", declaró Jalen Brunson, autor de 25 puntos y 10 asistencias para los locales.

– Rockets presionan a Nuggets –

En el Oeste, los Houston Rockets sumaron su octava victoria seguida al batir 113-102 a los Philadelphia 76ers.

Kevin Durant, con 29 puntos, permanece encendido en el intento del equipo texano por desbancar a última hora a los Denver Nuggets del tercer lugar de la conferencia.

Con dos partidos por disputar, los Nuggets de Nikola Jokic mantienen un triunfo de ventaja sobre los Rockets pero afrontan un calendario mucho más complicado este fin de semana.

– LeBron guía a Lakers ante Warriors –

En caso de permanecer en la cuarta plaza, los Rockets chocarán en primera ronda contra los Lakers, un equipo herido por las recientes bajas indefinidas de Luka Doncic y Austin Reaves.

Después de tres derrotas seguidas, la franquicia angelina se tomó un respiro la noche del jueves al vencer con comodidad en la cancha de los Warriors por 119-103.

Los Warriors, encadenados en el décimo lugar del Oeste, dieron descanso a gran parte de sus titulares, privando a los aficionados de otro reencuentro entre Stephen Curry y LeBron James, las figuras que han marcado la última década de la NBA.

Curry vio el partido desde el banco de los Warriors como medida de precaución por la lesión de rodilla que lo dejó fuera de combate entre febrero y marzo.

LeBron, que conversó animadamente con su amigo Curry sobre la pista, sí se vistió de corto para liderar el triunfo angelino con 26 puntos y 11 asistencias.

"Fue una victoria muy profesional, entendiendo lo que afrontamos ahora mismo y la semana que hemos tenido", dijo King James, que siguió jugando después de lastimarse la mano derecha en un espectacular tapón contra el tablero en el tercer cuarto.

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