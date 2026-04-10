El dominicano Jean Montero lideró este jueves al Valencia Basket para desactivar al Panathinaikos y conducir a los locales, crecidos tras asegurarse los cuarto de final de esta Euroliga en la pasada jornada, a una victoria con la que acabaran entre los cuatro primeros y tendrán ventaja de pista en ese cruce previo a la Final a Cuatro de Atenas.

"Estos jugadores están locos, piensan que pueden ganar a todos", dijo hace unos días Pedro Martínez y este jueves la locura volvió a desatarse en el Roig Arena ante el ímpetu indomable de un equipo que no quiere ponerse techo.

Desatados por el éxito de estar en cuartos, los locales dominaron la primera parte empujados por su facilidad anotadora. Pero en la segunda, cuando una zona del equipo griego, cambió el guión del encuentro supieron adaptarse, mantener un sólido dominio del rebote y ponerse en manos del genial Montero para lograr un triunfo que le asienta en la segunda plaza.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Liberado de presión tras su triunfo del martes, el Valencia Basket arrancó en su salsa, anotando de tres y corriendo, con Nate Reuvers y Papi Badio como estiletes. Con cinco aciertos en sus once primeros triples, los locales golpearon la moral de su rival, incapaz de sacar provecho a su despliegue físico defensivo.

Con deberes aún por hacer en la clasificación, el Panathinaikos estaba serio pero más presionado y el 2 de 10 con el que abrió su serie de triples lastró sus ataques. El veterano Kostas Sloukas trató de transmitir calma a los suyos pero lo que necesitaba el conjunto griego era frenar el torrente anotador local y eso no lo lograba (38-30, m.13).

El intercambio de canastas era constante, pero el 56% de acierto local desde la línea de 6,75, con 9 aciertos de 16 tiros, y el 27% visitante con 3 triples de 11intentos, reforzaron la ventaja del Valencia y dieron combustible a la grada del Roig Arena, encendida desde el martes.

Esa confianza impulsó además a los locales en el rebote, una faceta en la que por físico tenían complicado competir y que al descanso dominaba con soltura.

En la banda, Ergin Ataman se desesperaba con la efectividad del Valencia pero los suyos no entraron en pánico y su constancia y los puntos de Nigel Hayes-Davis le permitieron reducir los daños antes del descanso (56-47, m.20).

El paso por el vestuario permitió al equipo griego una defensa zonal que parecía tan difícil de ejecutar como de leer. En ese contexto, un par de acciones de Josep Puerto y un puñado de nuevos rebotes en ambas canastas dieron algo de tiempo al Valencia para descifrar la clave. Pero el reto ya estaba ahí, el escenario había cambiado.

El turco Cedi Osman estrechó el marcador y alimentó la esperanza de los cerca de quinientos seguidores 'verdes' que habían acompañado a los suyos a València. Los locales no llegaban a entender cómo atacar pero, al menos, mantuvieron el hambre por el rebote e improvisaron con cierto criterio.

Una técnica a Ataman le ayudó a pasar el trago pero fueron sobre todo tres genialidades del dominicano Jean Montero las que le devolvieron la confianza en que la victoria estaba más cerca de lo que parecía y le recordaron que la presión era para su rival (82-69, m.30).

Con Montero repartiendo juego y Braxton Key multiplicándose en las labores de intendencia, la ventaja 'taronja' creció hasta los 16 puntos aunque sus interiores estaban cada vez más cargados de faltas. Al Panathinaikos le empezó a pesar la presión y un par de errores no forzados permitieron que el reloj corriera sin que la ventaja local bajara de los diez puntos.

No hubo ni siquiera intento final del Panathinaikos de apretar el marcador pese a que los griegos se les ha complicado y mucho evitar el 'play in' porque Montero, desatado, no detuvo un show hasta que se acabó el tiempo y el Valencia se había asegurado ya ser 'top 4′, una nueva cima conquistada para la revelación de esta Euroliga.

Ficha técnica:

102.- Valencia Basket (27+29+26+20): Thompson (8), Badio (14), Taylor (10), Pradilla (2), Sako (2) -cinco titular- Moore (-), Montero (22), Nogués (-), Puerto (10), Key (8), Reuvers (16) y Costello (10).

84.- Panathinaikos (23+24+22+15): Grant (7), Nunn (8), Hernangómez (6), Osman (16) Lessort (9) -cinco titular- Shorts (7), Kalaitzakis (-), Sloukas (10), Hayes-Davis (19) y Faried (2).

Árbitros: Difallah (FRA), Hordov (CRO) y Thepenier (FRA). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo séptima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena de Valencia ante 14.156 espectadores.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más